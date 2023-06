Für knapp 6 Milliarden Euro – ManU-Verkauf steht vor Vollzug

Von: Niklas Kirk

Eine Eckfahne mit dem Logo von Manchester United im Old Trafford. © Alex Pantling/PA Wire/dpa

Das Rennen im Kauf von Manchester United scheint der Mitbieter aus Katar zu machen. Als Preis stehen 5,8 Milliarden Euro plus Zusatzzahlungen im Raum.

Manchester – Der Verkauf des englischen Traditionsvereins durch die Eigentümerfamilie Glazer ist seit langem beschlossene Sache. Zuvor führten die US-Amerikaner den Club seit 2003, mitunter begleitet durch starke Proteste gegen die schleichende Entfremdung des Vereins von seinen Anhängern und umgekehrt. Jetzt scheint ein Käufer für die „Red Devils“ gefunden.

Manchester United Gründung: 1878 als Newton Heath LYR F.C. Meistertitel: 20 Stadion: Old Trafford

ManU-Verkauf an katarischen Investor – Al-Thani stockte Angebot deutlich auf

Wie die katalanische Mundo Deportivo unter Berufung auf die in Katar erscheinende Zeitung Al-Watan am Dienstag (13. Juni) berichtet, ist die Verkündung des Verkaufs nur noch eine Frage der Zeit. Somit soll Jassim Bin Hamad Al Thani, Bruder des katarischen Emirs und Chairman der Qatar Islamic Bank als neuer Besitzer feststehen. Das Interesse an einem Kauf durch einen Investor aus dem westasiatischen Land wurden bereits im Februar dieses Jahres bekannt.

Um Mitbieter Jim Ratcliffe, Chef des Unternehmens Ineos, auszustechen, soll Al-Thani bereit sein, für den Kauf 5,8 Milliarden Euro zu zahlen. Ratcliffe habe zudem geplant, vorerst fünfzig Prozent der Anteile zu kaufen, diese sukzessive aufstocken und zwei Familienmitglieder der jetzigen Eigentümer als Co-Gesellschafter im Club zu halten. Al-Thani hingegen strebt eine Komplettübernahme, also hundert Prozent der Anteile am nordenglischen Fußball-Imperium an. Wie die katalanische Zeitung weiter berichtet, sollen zu den knapp sechs Milliarden, nochmals eine Milliarde Euro oben darauf kommen – als Investitionsmasse für Infrastruktur und zur Stärkung des vereinseigenen Haushalts.

ManU-Verkauf an katarischen Investor – Skepsis in Teilen der Anhängerschaft

Unabhängig, auf wen die Wahl letztendlich fällt, wird die Übernahme bei Teilen der Anhängerschaft kritisch beobachtet. Vor allem LGBTQ+-Gruppen besorgt die Einflussnahme eines katarischen Investors aufgrund der misslichen Lage für nicht-heterosexuelle Menschen im Gastgeberland der WM 2022. Im Falle eines Zuschlags für Ratcliffe würden dagegen Teile der ungeliebten Voreigentümer weiter im Club verbleiben.

Die sportliche Führung von United hingegen, wird eine schnelle Entscheidung in der Angelegenheit begrüßen, um für den am 1. Juli öffnenden Transfermarkt gewappnet zu sein. (nki)