Deutschland gegen Israel: Hier sehen Sie das Länderspiel live im TV und im Live-Stream

Von: Melanie Gottschalk

Teilen

Das DFB-Team bereitet sich in Frankfurt auf das Länderspiel gegen Israel vor. © Jan Huebner/Imago Images

Das DFB-Team tritt im ersten Länderspiel des Jahres gegen Israel an. So sehen Sie die Partie live im TV und Live-Stream.

Sinsheim – Für das DFB-Team stehen rund acht Monate vor der WM 2022 in Katar die ersten Länderspiele an. Bundestrainer Hansi Flick muss dabei auf einige Spieler verzichten, die aus verschiedenen Gründen ausfallen. Bereits bei der Anreise der Spieler stand fest, dass Hansi Flick erst einmal nur 23 Spieler zur Verfügung stehen, nach dem Ausfall von Serge Gnabry nominierte Flick am Mittwoch (23.03.2022) noch Julian Brandt von Borussia Dortmund nach.

Trotz dieser Ausfälle will Flick seinen Startrekord von sieben Siegen aus sieben Partien gegen Israel weiter ausbauen. Das Freundschaftsspiel gegen Israel steigt am Samstag (26.03.2022) in Sinsheim, Anstoß ist um 20.45 Uhr. Für DFB-Kapitän Manuel Neuer ist dieses WM-Jahr ein besonders Wichtiges, denn es könnte seine letzte Weltmeisterschaft sein. „Wir als Profi-Sportler werden an Trophäen und Titeln gemessen. Für mich gibt es nur ein Ziel und das ist der WM-Titel“, sagte er vor dem Länderspiel.

DFB-Team trifft auf Israel – Nationalmannschaft verpasst WM-Playoffs

Israel hingegen wird in diesem Jahr nicht an der WM 2022 in Katar teilnehmen. Die Nationalmannschaft verpasste die WM-Playoff-Spiele in der Gruppe F und wurde nur Dritter hinter Dänemark und Schottland. Das DFB-Team trat bereits viermal gegen die Elf aus Israel an, alle vier Partien konnte die deutsche Nationalelf gewinnen. Zuletzt gewann die Mannschaft im Mai 2012 mit 2:0 in Vorbereitung auf die EM 2012 durch Tore von Mario Gomez und André Schürrle.

Das Freundschaftsspiel zwischen dem DFB-Team und Israel steigt am Samstag, 26.03.2022, um 20.45 Uhr in der Arena in Sinsheim. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Deutschland gegen Israel: Länderspiel live im Free-TV

Der öffentlich-rechtliche Sender ZDF überträgt die Partie zwischen dem DFB-Team und Israel live und in voller Länge.

überträgt die Partie zwischen dem live und in voller Länge. Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr, Anstoß der Partie ist um 20.45 Uhr.

um 20.15 Uhr, ist um 20.45 Uhr. Die Moderation übernimmt Jochen Breyer, der von Experte Per Mertesacker unterstützt wird.

übernimmt Jochen Breyer, der von Per Mertesacker unterstützt wird. Kommentiert wird die Partie von Oliver Schmidt.

wird die Partie von Oliver Schmidt. Darüber hinaus kann das Spiel auch live im Stream des ZDF verfolgt werden.