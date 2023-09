Basler zerreißt „blinde“ DFB-Elf im Doppelpass – einen Spieler kritisiert er besonders scharf

Von: Niklas Kirk

Teilen

Am Tag der Entlassung von Hansi Flick beim DFB empört sich Mario Basler über den Auftritt der Nationalmannschaft gegen Japan. Er ermahnt die Spieler, Verantwortung zu übernehmen.

München – Der Deutsche-Fußball-Bund zieht wenige Monate vor der Heim-EM die Reißleine und entlässt Bundestrainer Hansi Flick. Obwohl Flick noch am Vormittag eine öffentliche Trainingseinheit leiten durfte, war das blamable 1:4 gegen Japan der Tropfen, der das Fass von ungenügenden Ergebnissen zum Überlaufen brachte. Am selben Vormittag war die Begegnung auch Thema beim Doppelpass, wo unter anderem Mario Basler mit der Mannschaft hart ins Gericht ging.

Mario Basler Geboren: 18. Dezember 1968 in Neustadt an der Weinstraße Profi-Stationen: 1. FC Kaiserslautern, Rot-Weiss Essen, Hertha BSC, Werder Bremen, FC Bayern München, 1. FC Kaiserslautern, Al-Rayyan A-Länderspiel: 30 Einsätze für Deutschland

Basler kritisiert „blinde“ DFB-Elf im Doppelpass – besonderer Fokus auf Can und Gündogan

Basler, ehemaliger Europameister und bekannt für markige Worte, sieht die Hauptverantwortung für die jüngsten schwachen Leistungen bei den Akteuren auf dem Feld. Er äußerte sich polemisch: „Natürlich ist der Trainer immer mitverantwortlich für diese Mannschaft“, schränkte der 54-Jährige ein, um umgehend loszufeuern: „Aber wenn du elf Blinde auf dem Platz hast, was soll denn ein Trainer dann machen?“

Auf einen Akteur hatte es Basler dabei besonders abgesehen. Das Auftreten von BVB-Akteur Emre Can bezeichnete er als „arrogant und völlig überheblich“. Auch den neue Kapitän Ilkay Gündogan habe er in den letzten 15 Länderspielen „überhaupt nicht gesehen“, was von mangelndem Verantwortungsbewusstsein zeuge.

Fand deutliche Worte für das DFB-Team: Mario Basler © Screenshot Sport1-Doppelpass

Basler kritisiert DFB-Elf im Doppelpass – Effenberg sieht Hauptschuld bei Flick

Dagegen argumentierte Stefan Effenberg in eine andere Richtung und widersprach Basler. Er betonte: „Es sind nicht elf Blinde auf dem Platz“, sondern machte das Hauptproblem dort aus, wo Führung vorgegeben werden müsse und Verantwortlichkeit für Aufstellung und Taktik liegen und meinte damit natürlich Hansi Flick.

Auch prophezeite „Effe“ in der Sendung das, was am Nachmittag eintreten sollte. Der frühere Nationalspieler glaube, „dass der Trainer die Mannschaft nicht mehr erreicht, dass gehandelt werden muss und dementsprechend auch ein neuer Trainer kommen muss“, so der 55-Jährige.

Choupo-Moting, Calhanoglu, Boateng: Diese Spieler haben sich gegen den DFB entschieden Fotostrecke ansehen

Kritik an DFB-Elf im Doppelpass – Helmes prangert fehlende Geschlossenheit an

Vom ehemalige Profi-Stürmer Patrick Helmes gab es noch einen Fingerzeig Richtung Teammentalität. Letztlich verfüge Flick nicht mehr über die notwendigen Mittel, um bedeutende Veränderungen herbeizuführen. Helmes fokussierte sich auf das immer wieder benannte Problem, dass trotz hoher individueller Qualität aktuell keine Mannschaft auf dem Platz stünde.

Der Ex-Kölner betonte die „Geschlossenheit“ als Erfolgsrezept der japanischen Mannschaft. Ein Qualitätsmerkmal, das aktuell scheinbar ausreicht, um das DFB-Team deutlich zu schlagen. (nki)