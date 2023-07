Fußball-Held plötzlich verstorben: Er war der erste Millionen-Transfer

Von: Alexander Kaindl

Die englische Fußball-Ikone Trevor Francis ist tot. © Offside Sports Photography / PA Images / Imago

Er durchbrach einst eine Transfer-Schallmauer, absolvierte 52 Länderspiele und schoss das entscheidende Tor im Pokal-der-Landesmeister-Finale. Jetzt ist Trevor Francis tot.

Marbella – Trauer um einen ehemaligen englischen Fußball-Nationalspieler: Trevor Francis ist tot. Der einstige Stürmer starb im Alter von 69 Jahren an einem Herzinfarkt in Spanien. Ein Sprecher der Familie hatte die Nachrichtenagentur PA über den plötzlichen Tod des ehemaligen Profis informiert.

Trevor John Francis Geboren: 19. April 1954, Plymouth, Vereinigtes Königreich Verstorben: 24. Juli 2023, Marbella, Spanien Stationen (u. a.): Birmingham City, Nottingham Forest, Sampdoria Genua, Sheffield Wednesday

England-Held Trevor Francis plötzlich tot: Er war der erste Millionen-Transfer

Francis war auf der Insel eine Legende, gewann als Spieler mit Nottingham Forest zwei Mal den Europapokal der Landesmeister (Vorgänger der Champions League). 1979 schoss er das Siegtor im Finale gegen Malmö (1:0). 1980 verteidigte er den Titel im Endspiel gegen den Hamburger SV (1:0).

Francis begann seine Karriere bei Birmingham City, bei seinem großen Wechsel 1979 zu Forest stellte er einen bis heute unvergessenen Rekord auf: Er war der erste britische Fußballspieler, der mehr als eine Million Pfund Ablöse kostete. Die magische Grenze überschritt er auch zwei Jahre später, als er für rund 1,3 Millionen Pfund zu Manchester City wechselte. Dort hielt er es aber nur eine Saison aus, 1982 wechselte Francis zu Sampdoria Genua.

Trevor Francis ist tot: 52 Spiele für die englische Nationalmannschaft

In Italien wurde er 1985 Pokalsieger. Im Herbst seiner Karriere wagte Francis noch viele weitere Abenteuer: Von Genua ging es zu Atalanta Bergamo, anschließend folgten noch Stationen bei den Glasgow Rangers in Schottland und – wieder in der englischen Heimat – bei den Queens Park Rangers und Sheffield Wednesday. Bei seinen letzten beiden Klubs fungierte er bereits als Spielertrainer, als Trainer war er zum Ende seiner Karriere noch für Birmingham City und Crystal Palace aktiv.

Francis brachte es auf 52 Länderspiele für die englische Nationalmannschaft, dabei erzielte er zwölf Tore. Der englische Fußballverband schrieb zum Tod seines ehemaligen Spielers: „Wir sind zutiefst traurig über die Nachricht, dass Trevor Francis im Alter von 69 Jahren gestorben ist. Er absolvierte 52 Spiele und erzielte 12 Tore – darunter zwei bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1982 – für die Three Lions zwischen 1977 und 1986. Alle unsere Gedanken sind bei seiner Familie, Freunden und ehemaligen Vereinen.“

In Großbritannien trauert man aktuell auch um einen Eishockey-Nationalspieler, der nur 33 Jahre alt wurde. (akl)