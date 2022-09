FC Bayern München gegen FC Barcelona: Champions League jetzt live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Der FC Bayern München hat in der Champions League den FC Barcelona zu Gast. © IMAGO/Eibner/Memmler

Der FC Bayern München empfängt in der Champions League den FC Barcelona. So sehen Sie die Partie jetzt live im TV und im Stream.

München - Der FC Bayern München begeisterte am 1. Spieltag der Champions League bei Inter Mailand und gewann die Partie souverän mit 2:0. Mann des Abends war Leroy Sane, der einen Treffer selbst erzielte und zudem ein Eigentor der Gastgeber einleitete. Im Gegensatz zum Auftritt auf internationaler Ebene, läuft es in der Bundesliga nicht optimal. In den letzten drei Spielen holte die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann nur drei Remis - zu wenig für die Ansprüche des deutschen Rekordmeisters.

Nun geht es in der Königsklasse des europäischen Fußballs gegen den FC Barcelona und Ex-Torjäger Robert Lewandowski, der seit Saisonbeginn für die Katalanen auf Torejagd geht. „Wir kennen Barcelona. Sie haben einen ganz neuen Geist. Die letzten Duelle gegen Barça kann man von der Festplatte löschen. Sie wollen neu angreifen. Das ist ein schwerer Gegner“, sagte Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den spanischen Top-Klub.

FC Bayern München gegen FC Barcelona: Die Rückkehr des Robert Lewandowski

„Ich freue mich, wenn unsere Fans ihn gut empfangen. Das ist normal, wenn einer so viel für den Verein gegeben hat. Das gehört sich generell so. Er war ein wichtiger Teil der Bayern-Familie. Ich freue mich, ihn wiederzusehen“, sagte der FC Bayern-Coach über die Rückkehr von Lewandowski in die Allianz Arena. Ziel ist ganz klar ein Heimsieg, wie Nagelsmann bestätigte: „Es ist kein wegweisendes Spiel. Aber generell ist es eine schöne Standortbestimmung gegen eine Mannschaft, die ordentlich aufgerüstet hat. Wir wollen das Heimspiel gewinnen.“

In der Aufstellung ist eine Veränderung bereits fix, denn Leon Goretzka muss nach seinem Startelfeinsatz gegen den VfB Stuttgart auf der Bank Platz nehmen. „Ich bin auf vielen Positionen schon klar. Alle drei Innenverteidiger sind auf einem guten Niveau. Ich weiß noch nicht, wer neben Lucas Hernandez beginnt. Ich habe noch keine Entscheidung getroffen. Neben Joshua Kimmich wird Marcel Sabitzer spielen.“

Das Gruppenspiel in der Champions League zwischen dem FC Bayern München und dem FC Barcelona wird am Dienstag, den 13. September 2022, um 21 Uhr in der Allianz Arena angepfiffen. Hier zeigen wir Ihnen, wo die Partie live im TV und Stream gezeigt wird.

FC Bayern München gegen FC Barcelona: Champions League live im Free-TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Barcelona wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

FC Bayern München gegen FC Barcelona: Champions League im Live-Stream von Amazon

Der Streaminganbieter Prime Video von Amazon wird das Champions-League-Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Barcelona im Live-Stream übertragen.

