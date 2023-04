Benfica Lissabon gegen Inter Mailand: Hier läuft die Champions League live im TV und im Stream

Inter Mailand ist im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Benfica Lissabon zu Gast. So sehen Sie die Partie live im TV und im Stream.

Lissabon - Heimlich, still und leise hat man es unter die besten acht Mannschaften Europas geschafft. Und dabei gehört Benfica Lissabon in diesem Jahr zweifelsohne zu den aufregendsten Teams in der Champions League.

Denn: Der deutsche Trainer Roger Schmidt leistet in der portugiesischen Hauptstadt aktuell regelrecht Unglaubliches.

Konkret: Benfica steht mit sieben Zählern Vorsprung an der Tabellenspitze, hat den FC Brügge ohne Probleme aus dem Achtelfinale der Königsklasse gekegelt und zuvor eine Champions-League-Gruppenphase mit Paris Saint-Germain, Juventus Turin und Maccabi Haifa überstanden - wohlgemerkt ohne Niederlage und am Ende als Spitzenreiter der Gruppe.

Lässt bei Benfica Lissabon beeindruckenden Fußball spielen: Der deutsche Trainer Roger Schmidt. © GlobalImagens / Imago

Benfica Lissabon trifft im Champions-League-Viertelfinale auf Inter Mailand

Schmidt wird in Portugal gefeiert - und auch darüber hinaus. Neben der SSC Neapel schreibt Benfica in dieser Saison die größte Heldengeschichte im europäischen Spitzenfußball.

Geht diese Story auf internationaler Ebene noch weiter? Im Viertelfinale der Champions League wartet an diesem Dienstag, 11. April (21 Uhr MESZ) Inter Mailand.

Benfica Lissabon gegen Inter Mailand: Champions League live im TV und Stream

Die „Nerazzurri“ spielen keine gute Saison in der Serie A, sind aktuell nur Fünfter. Zuletzt kam man gegen Abstiegskandidat Salerno nicht über ein 1:1 hinaus.

Benfica verpasste seinerseits durch eine 1:2-Pleite gegen Porto einen vorentscheidenden Schritt in Richtung Meisterschaft. Trotzdem rufen sie ihren Trainer schon „O grande Schmidt“, weil er die beste portugiesische Mannschaft seit Jahren geformt hat. Und vielleicht schaffen es die „Adler“ ja zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte ins Champions-League-Halbfinale.

Das Champions-League-Match zwischen Benfica Lissabon und Inter Mailand steigt am Dienstag, 11. April 2023, um 21.00 Uhr (MESZ) in Lissabon. Wir erklären Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Benfica Lissabon gegen Inter Mailand: Champions League live im Free-TV?

Das Champions League-Spiel zwischen der Benfica Lissabon und Inter Mailand wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Champions League teilen sich derzeit die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime.

Benfica Lissabon gegen Inter Mailand: Champions League im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Champions League-Match zwischen Benfica Lissabon und Inter Mailand im Live-Stream übertragen.

wird das Champions League-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Dienstag, 11. April 2023, um 20.30 Uhr mit den Vorberichten, um 21.00 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

