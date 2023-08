Häkeln für Deutschland

Von: Frank Hellmann

Niedlich. Waru, das Maskottchen. Foto: dpa © dpa

Wie Klara Bühl dem Maskottchen „Waru“ zu ungeahnter Popularität verhilft.

Eigentlich hätten im weißen Zeltbau am Wyong Race Club doch alle dringenden Themen rund ums deutsche Frauen-Nationalteam abgehandelt werden können. Aber da wollte „Waru“, wie das von Klara Bühl erstellte Maskottchen inzwischen heißt, partout nicht im Sichtfeld der Kameras stehen bleiben. Mitspielerin Sara Doorsoun hatte vor der Pressekonferenz schnell versucht, das Koala-Imitat am Podium anzubringen, was nicht klappte. Also ist Erschafferin Bühl danach mit dem Woll-Tierchen noch einmal nach draußen gegangen, um bei einem Pool-Interview offenbar drängende Fragen zu beantworten.

Wie ein Baby getragen

Was muss ein WM-Zuschauer noch zu „Waru“ wissen? Sie habe die Anleitung aus dem Internet erworben und dann mit dem Häkeln losgelegt, erzählte die 22-Jährige. Ein handzahmes Exemplar dauert, wer es kann, aber fünf bis sechs Stunden. Schon während der EM in England hatte die Angreiferin vom FC Bayern sich nach ihrer Corona-Erkrankung eben damit abgelenkt, für alle ein flauschiges Erinnerungsstück zu häkeln. Das fand übrigens Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg besonders einfühlsam.

Die deutlich gestiegene mediale Beachtung der DFB-Frauen führt jetzt dazu, dass die Geschichte, aus der eine bodenständige Spielerin wie Bühl eigentlich niemals groß Aufhebens gemacht hätte, sich rasant verbreitet. Ein Fan habe sogar einen Instagram-Account (world_cup_waru) für Fotos kuschligen Koala eingerichtet. „Waru“, was so viel wie Feuer heißt, wird der heimliche Star, den jede mal bei sich haben möchte. „Er macht seinen Rundgang bei uns“, verriet Bühl.

Die verletzte Lena Oberdorf hatte ihn zuletzt in Melbourne wie ein Kleinkind herumgetragen. Der Sohn für Melanie Leupolz reist schließlich (noch) nicht mit zu den Spielen. Die Leidenschaft der aus Münstertal kommenden Bühl, die ihre Karriere im Nationalteam aus der familiären Umgebung beim SC Freiburg startete, kommt aus tiefster Überzeugung: „Ja, es ist altmodisch, aber entspannend. Mir gibt es den Ausgleich, den Gedanken mal freien Lauf zu lassen.“ Mal den Fokus weg vom Fußball.

Wer sie mal beobachtet, wie geschwind sich ihre Finger bewegen, erkennt Talent. Erste Teamgefährtinnen wollen jetzt eingewiesen werden; die Verletzungsgefahr sei gering, wird gespottet. Doch nicht nur aus der Delegation in Australien, sondern aus ganz Deutschland gehen Anfragen ein, die Bühl derzeit noch versucht, alle persönlich zu beantworten. Sie weiß aber nicht, ob sie damit noch hinterherkommt.

Oh weh, die Masche reißt

Schließlich wird sie ja in erster Linie auf dem Platz gebraucht: Als Linksaußen soll die 36-fache Nationalspielerin (15 Tore) mit ihrer Wucht größere Lücken als eine Häkelmasche reißen, gerne die Eins-zu-Eins-Situation suchen. Erste Halbzeit gegen Marokko (6:0) ist die Nummer 19 noch viel zu oft hängen geblieben, aber dann erzielte sie bei ihrem ersten Vorstoß in Durchgang zwei gleich das 3:0. Von da an lief es besser. „Waru“ hatte aus der Wärmejacke von Lena Oberdorf laut deren Beschützerin zugeguckt. Und sicher irgendwie auch mitgeholfen. Was Klara Bühl dazu sagte? „Bis jetzt hat er sehr viel Glück gebracht. Ich hoffe, dass es so weitergeht.“