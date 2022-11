Füllkrug-Knaller rettet DFB-Team: Die Hoffnung lebt

Von: Jan Christian Müller

Der Schuss ins Glück: Niclas Füllkrug mit dem 1:1, seinem zweiten Länderspieltor im dritten Einsatz. © dpa

Niclas Füllkrug bewahrt die DFB-Auswahl gegen Spanien vor einem weiteren WM-Rückschlag. Jetzt muss ein Sieg gegen Costa Rica her.

Am Ende hätte es gut und gerne auch ein Sieg für Deutschland werden können. Aber auch das 1:1 (0:1) gegen Spanien lässt das DFB-Team bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft weiter hoffen. Am Ende beklatschten die Spieler die diesmal deutlich engagierten Fans, und die Fans beklatschten die Spieler. Der eingewechselte Bremer Niclas Füllkrug hatte zuvor die erhofften Jokerqualitäten präsentiert und seiner Mannschaft in einer spannenden Schlussphase noch den Ausgleich geschenkt.

Der Angreifer war hinterher völlig von den Socken und voller Adrenalin: „Wir wollten dieses Spiel unbedingt ziehen, es ist wichtig fürs Gefühl, dass wir den Punkt geholt haben. Wir haben noch Luft nach oben und die Möglichkeit, in die nächste Runde zu kommen“, sagte der Spätberufene und fügte nüchtern an: „Wir müssen jetzt nicht durchdrehen, es war nur ein 1:1, kein Sieg.“

Das genauso wichtige Tor für Deutschland war aber schon mittags gefallen, als Keysher Fuller den einigermaßen sensationellen Siegtreffer für Costa Rica gegen Japan erzielte. Dank dieser Schützenhilfe stand bereits vor dem Anpfiff um 22 Uhr Ortszeit gegen Spanien fest, dass das DFB-Team nicht historisch früh schon nach dem zweiten Vorrundenspiel bei einer WM ausscheiden könnte. Der letzte Spieltag der Gruppe E wird die Entscheidung bringen. Und es dürfte spannend werden.

Denn durch das Unentschieden sieht die Ausgangslage für die deutsche Mannschaft vor dem Abschlussspiel gegen Costa Rica am Donnerstag (20 Uhr/ARD) nun so aus: Spielen Spanien und Japan im Parallelspiel Unentschieden, müsste die DFB-Auswahl mit zwei Toren Vorsprung gewinnen, um sicher als Gruppenzweiter hinter Spanien weiterzukommen. Bei einer Niederlage Japans würde jeder noch so knappe Sieg genügen. Gewännen die Asiaten, bräuchte Deutschland einen Kantersieg gegen Costa Rica, um noch an Spanien vorbeizuziehen – die hatten die Südamerikaner im Auftaktspiel 7:0 geschlagen.

„Das Wichtigste ist: Wir leben noch“, kommentierte Kapitän Manuel Neuer. Auch Bundestrainer Hansi Flick war die Erleichterung anzusehen: „Wir haben bedingungslos gefightet, Kompliment an die Mannschaft, ich bin stolz auf sie. Es war gigantisch, was die Jungs geleistet haben.“ Flick lobte die Bereitschaft, die Widerstandsfähigkeit: „Super Mentalität, wir hatten Krieger auf dem Platz, die mit Herz spielen.“

Der Coach hatte zwei nicht ganz unerwartete personelle Änderungen vorgenommen, an denen ein kleiner Rattenschwanz hing: Der zuvor sichtbar unzufriedene Leon Goretzka rückte neben Joshua Kimmich ins Mittelfeld, Ilkay Gündogan eine Position vor auf die Zehn, Thomas Müller gab dafür statt Kai Havertz den Mittelstürmer. Hinten musste Nico Schlotterbeck weichen. Thilo Kehrer durfte rechts verteidigen, Niklas Süle diesmal innen.

In dem zu rund drei Vierteln gefüllten Al Bayt Stadion mit den spanischen Fans in der Überzahl sah es auch auf dem Feld zunächst so aus, als seien die Passmaschinen aus Spanien in der Mehrzahl. Die ersten zehn Minuten lang spielten sie Katz und Maus mit den Deutschen. Die hatten sich dann aber bald gut sortiert und arbeiteten intensiv gegen den Ball. Das war genau das, was der Bundestrainer sehen wollte. Aber es brauchte schon eine starke Parade von Manuel Neuer, um einen gewaltigen Schuss von Dani Olmo gegen die Latte zu lenken (7.).

Das DFB-Team kam zunächst mehr über Konter nach vorn, Gündogan machte einen guten Job, einmal spielte er Goretzka geschickt frei, aber Gnabry war bei Goretzkas Weiterleitung ins Abseits gelaufen. Chance vertan. Bald darauf war es der auch in der Rückwärtsbewegung mit Monstergrätschen auffällige Jamal Musiala, der den bis dahin unsichtbaren Mittelstürmer Müller bediente, der schlau auf Gündogan durchsteckte. Doch Gündogan verhedderte sich im spanischen Abwehrgestrüpp.

Auf der anderen Seite brachte Neuers verunglückter Pass Unruhe, der aufmerksame David Raum rettete in höchster Not. Raum und die beiden Innenverteidiger Toni Rüdiger und Süle waren lange Zeit stets bei der Sache, einmal schoss Rüdiger bei einem Ausflug nach vorne in den dritten Stock. Wenig später machte der aufgerückte Abwehrchef es besser. Dachten jedenfalls die deutschen Fans und Spieler. Aber sie jubelten zu früh. Rüdiger befand bei seinem wuchtigen Kopfballtor nach dem fein getunten Freistoß von Joshua Kimmich wenige Zentimeter im Abseits. Der Videoassistent entschied schnell. So ging es torlos in die Pause.

Die zweite Halbzeit begann das DFB-Team mit einer offensiven Anstoßvariante. Die Botschaft war klar: Spanien sollte mehr in die Defensive gedrängt werden als zuvor. Die Idee: Auch mal einen langen Pass zu spielen, um die hoch stehende spanische Abwehr zu übertölpeln. Außerdem attackierten die Deutschen früher. Das deutsche Spiel sah jetzt selbstbewusster aus.

Aus einer dieser Attacken resultierte in der 56. Minute eine Großchance durch Kimmich, die der spanische Keeper Unai Simon wettmachte. Neuer hatte auf der anderen Seite nur Routinearbeit zu verrichten. Die Spanier zeigten Verschleißerscheinungen. Und trafen dann dennoch ziemlich aus dem Nichts zum 1:0. Da hatten es ihnen die Deutschen zu leicht gemacht. Jordi Alba bekam von Thilo Kehrer zu viel Raum, die Flanke vollendet der just eingewechselte Routinier Alvaro Morata nach einer guten Stunde. Süle kam zu spät.

Flick brachte im Dreierpack Mittelstürmer Niclas Füllkrug, Lukas Klostermann und Leroy Sané, die später allesamt am Ausgleich beteiligt waren. Der Druck sollte erhöht werden. Das passierte auch. Nach prächtiger Vorarbeit von Musiala scheiterte Füllkrug knapp. Danach Musiala, perfekt von Sané in Szene gesetzt, noch knapper. Der Punkt lag in der Luft. Und dann war Füllkrug da, wo er hingehörte und drosch den Ball, den er zuvor Mitspieler Musiala geklaut hatte, aus zehn Metern zum 1:1 zwischen das Gebälk (83.). Der hochverdiente Schlusspunkt unter eine niveaureiche Partie, den Sané in der letzten Minute der Nachspielzeit noch hätte veredeln können.