FSV Mainz 05 gegen Borussia Mönchengladbach heute live im TV und Stream

Am 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga trifft Mainz 05 auf Borussia Mönchengladbach: So sehen Sie das Spiel heute live im TV und im Stream.

Mainz - In der Fußball-Bundesliga steht der 22. Spieltag an und eröffnet wird er mit dem Duell Mainz 05 gegen Borussia Mönchengladbach. Beide Teams gewannen in der Vorwoche ihre Spiele gegen vermeintliche Favoriten und dürften mächtig Selbstvertrauen getankt haben. Der Sieger des Spiels könnte noch einmal in den Kampf um die internationalen Plätze eingreifen, der Verlierer hängt im Niemandsland der Tabelle fest.

Offen ist bei den Gastgebern, wer zwischen den Pfosten stehen wird. „Ob Finn, oder Robin im Tor steht, bespreche ich mit beiden persönlich. Beide sind absolute Top-Bundesliga-Torhüter. Ich habe in beide mein vollstes Vertrauen“, sagte Mainz-Trainer Bo Svensson auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Borussia Mönchengladbach und lobte den kommenden Gegner: „Die Gladbacher Offensive auszuschalten, wird sehr schwer. Es wird eine komplizierte Aufgabe. Da kommt extrem viel Qualität auf uns zu.“

FSV Mainz 05 gegen Borussia Mönchengladbach: Wer holt sich den Sieg?

Daniel Farke, Trainer von Borussia Mönchengladbach, hofft auf ein ähnlich starkes Spiele seiner Mannschaft wie gegen den FC Bayern München: „Wir haben gegen die Bayern eine hohe Laufbereitschaft, viel Intensität und Zweikampfstärke reingeworfen – diese Tugenden werden auch in Mainz wichtig sein. Wir müssen dort sehr präsent sein. Rein taktisch wird es aber sicher ein ganz anderes Spiel werden.“

Der Gladbacher Coach erwartet eine intensive Partie, ähnlich wie in der Hinrunde. „Die Art und Weise der Mainzer war schon im Hinspiel zu erkennen. Sie agieren mit viel körperlicher Präsenz, arbeiten viel mit langen Bällen und tiefen Läufen. Trotzdem wird das Hinspiel keinen großen Effekt auf das Rückspiel am Freitag haben“, so Farke.

Das Bundesliga-Match zwischen dem FSV Mainz 05 und Borussia Mönchengladbach steigt am Freitag, 24. Februar 2023, um 20.30 Uhr in Mainz. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

FSV Mainz 05 gegen Borussia Mönchengladbach: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Mainz 05 und Borussia Mönchengladbach wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

FSV Mainz 05 gegen Borussia Mönchengladbach: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen Mainz 05 und Borussia Mönchengladbach im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Freitag, 24. Februar 2023, um 19:30 Uhr mit den Vorberichten, um 20.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

