FSV Mainz 05 gegen Borussia Dortmund: Bundesliga live im TV und Live-Stream

Von: Sascha Mehr

Borussia Dortmund ist zu Gast in Mainz. © IMAGO/osnapix

In der Bundesliga ist Borussia Dortmund zu Gast beim FSV Mainz 05: So sehen Sie die Partie live im TV und im Live-Stream.

Mainz – Die Hinrunde der Fußball-Bundesliga wird mit dem 17. Spieltag abgeschlossen und im letzten Heimspiel der Hinserie empfängt der FSV Mainz 05 Borussia Dortmund. Die Gastgeber befinden sich auf Platz Zwölf der Tabelle und haben nur fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Bo Svensson und seine Mannschaft benötigen jeden Punkt, um den Abstand zu vergrößern und frühzeitig den Klassenerhalt zu sichern.

Mainz 05 gegen Borussia Dortmund: Wer gewinnt zum Abschluss der Hinrunde?

Beim Gegner Borussia Dortmund sind die Ziele natürlich ganz andere, doch die Hinrunde lief anders als erwartet. Am vergangenen Spieltag gab es einen 4:3-Heimsieg über den FC Augsburg, wodurch der BVB aktuell auf Platz Sechs der Tabelle steht, allerdings schon mit sieben Zählern Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern München. In Mainz will die Mannschaft von Edin Terzic einen weiteren Erfolg feiern – und sich mit drei Punkten im Tableau weiter nach vorne arbeiten.

Gegen Augsburg überzeugte die Offensive von Borussia Dortmund und das obwohl Marco Reus krankheitsbedingt fehlte. Der Kapitän wird höchstwahrscheinlich auch in Mainz noch keine Option sein für einen Platz im Kader. Sorgen macht aber die Defensive, die drei Gegentore kassierte und teilweise eklatante Fehler machte. In Mainz haben Mats Hummels, Nico Schlotterbeck und Co. die nächste Chance zu zeigen, dass der BVB auch defensiv überzeugen kann. Leicht wird es aber nicht, obwohl die Mainzer erst einen Heimsieg in der laufenden Saison feiern konnten – sie verloren aber auch nur zwei von sieben Partien auf eigenem Platz.

Das Bundesligaspiel des 17. Spieltags zwischen dem FSV Mainz 05 und Borussia Dortmund findet am Mittwoch, 25. Januar 2023, in Mainz statt. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Mainz 05 gegen Borussia Dortmund: Bundesliga live im Free-TV?

Das Spiel des 17. Spieltags in der Bundesliga zwischen dem FSV Mainz 05 und Borussia Dortmund wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen .

wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky und der kostenpflichtige Streaminganbieter DAZN sowie Sat.1.

Mainz 05 gegen Borussia Dortmund: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie FSV Mainz 05 und Borussia Dortmund wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Mainz startet am Mittwoch, 25. Januar 2023, um 18:00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga mit den Vorberichten .

. Um 18:30 Uhr ertönt der Anpfiff .



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

ertönt der . Um das Match schauen zu können, benötigen Sie .

Mainz 05 gegen Borussia Dortmund: Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Spiel in der Bundesliga zwischen dem FSV Mainz 05 und Borussia Dortmund selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

selbstverständlich auch im via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen. Apps: Sky Go im iTunes-Store (Apple); Sky Go im Google-Play-Store (Android).

(smr)