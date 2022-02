FSV Mainz 05 gegen Bayer Leverkusen: So sehen Sie die Bundesliga-Partie live im TV und im Stream

23. Spieltag

Von Sascha Mehr schließen

Am 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga empfängt der FSV Mainz Bayer Leverkusen. So sehen Sie die Partie live im TV und im Live-Stream.

Mainz - Den 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga eröffnen der FSV Mainz 05 und Bayer Leverkusen in der Mainzer Mewa-Arena. Beide Klubs spielen eine starke Saison und können ihre Ziele erreichen: Die Rheinhessen wollen den Klassenerhalt in der Bundesliga schaffen und haben sich ein ordentliches Polster auf die Abstiegsregion erarbeitet. Der Gegner aus Leverkusen will den Einzug in die Champions League schaffen und untermauert dieses Ziel mit Top-Leistungen. Derzeit rangiert die „Werkself“ auf Position drei der Bundesliga-Tabelle und nimmt Kurz Richtung Königsklasse des europäischen Fußballs.

Das Bundesligaspiel zwischen dem FSV Mainz 05 und Bayer Leverkusen könnte ein echter Leckerbissen für die Fans werden. FSV-Trainer Bo Svensson lobt den kommenden Gegner über den grünen Klee: „Leverkusen spielt aktuell den besten Fußball in der Liga. Sie sind effektiv vor dem Tor und haben hohes Tempo. Also es ist mannschaftliche Qualität gepaart mit individueller Klasse.“

FSV Mainz 05 gegen Bayer Leverkusen: Duell auf Augenhöhe erawrtet

Der dänische Coach der Mainzer sieht seine Mannschaft aber in der Lage, gegen Leverkusen zu punkten. „Wir spielen defensiv eine gute Saison. Das sieht man nicht nur an den Gegentoren, sondern auch daran, was wir zulassen. Das ist eine Tugend in Mainz und ein Schlüssel für uns. Das muss der Schlüssel gegen die derzeit beste Offensive der Bundesliga sein, so Svensson.

Sein Gegenüber, Gerardo Seoane, lässt es sich auch nicht nehmen, den Gegner zu loben. „Der FSV Mainz ist eine heimstarke Mannschaft, die sehr gut verteidigt, die Räume sehr eng gestaltet und ein gutes Umschaltspiel hat. Das wird eine schwierige Aufgabe, denn sie lassen einem wenig Entfaltungsmöglichkeiten“, so der Schweizer. Ein Spektakel erwartet der Leverkusen-Coach aber nicht, wie er in der Pressekonferenz verriet: „Ich glaube nicht, dass viele Tore fallen werden. Entscheidend ist, dass wir am Ende mehr geschossen haben als der Gegner. Details werden entscheidend sein.“

Das Bundesliga-Match zwischen Mainz 05 und Bayer Leverkusen steigt am Freitag, 18. Februar 2021, um 20.30 Uhr in der Mainzer Mewa-Arena. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

FSV Mainz 05 gegen Bayer Leverkusen: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Mainz 05 und Bayer Leverkusen wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

FSV Mainz 05 gegen Bayer Leverkusen: Bundesliga im Live-Stream von DAZN