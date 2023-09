FSV Frankfurt: Leichter Aufwind vor dem Derby

Von: Stefan Fritschi

Luftige Angelegenheit: Noah Awassi vom FSV Frankfurt (rechts) im Kopfballduell mit dem Homburger Phil Harres. © IMAGO/Fussball-News Saarland

1:1 in Homburg: der FSV Frankfurt stoppt eine Woche vor dem Spiel gegen Offenbach die Niederlagenserie

Die Wogen beginnen sich beim FSV Frankfurt langsam zu glätten. Und dies in zwei ganz unterschiedlichen Bereichen. „Ich glaube, das Spiel gibt uns Auftrieb für das kommende Derby“, stellte Michael Görner, der Präsident des Fußball-Traditionsvereins, nach dem 1:1 beim Regionalliga-Konkurrenten FC Homburg fest. Die drei Niederlagen in Folge innerhalb acht Tagen hatten den Gemütszustand der Bornheimer, die 2022/23 eine herausragende Saison gespielt hatten, spürbar verändert. Nun können sie zumindest etwas zuversichtlicher am Samstag (16 Uhr) die Offenbacher Kickers empfangen.

Doch es war ein hartes Stück Arbeit, aus dem Saarland einen Punkt zu entführen. „Sehr wichtig“ sei das Unentschieden gewesen, sagte Görner, als der erste Frust nach dem Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit überwunden war. Akzente konnten nur wenige gesetzt werden, eher Nadelstiche. Zu mehr war der FSV nicht in der Lage, zumal die Homburger nach dem ersten Saisonsieg recht dominant auftraten und unbedingt erstmals seit dem 20. Mai den Fans einen Heimsieg bieten wollten.

Immerhin, das stimmt den hauptverantwortlichen Mann des FSV auch optimistisch: „Wir haben mehr Stabilität durch Azaouagh und Awassi bekommen.“ Der personelle Handlungsspielraum für Trainer Tim Görner war im Waldstadion aber weiter eingeschränkt, im Kader standen drei 18-Jährige und ein 17-Jähriger mit Matteo Costa, Maxim Emmerling und Nicolas Löbus sowie Marcello Krayer.

Derweil hat der FSV auf die Aufforderung der Regionalliga Südwest GmbH reagiert. „Wir haben unsere Stellungnahme abgegeben“, sagte Görner senior. Bisher habe es in dieser Sache noch keine Rückmeldung gegeben. Beim Liga-spiel gegen den VfB Stuttgart II (1:3) hatten zwei FSV-Ultras den Zaun überklettert und waren in den Innenraum eingedrungen. Zudem soll ein Stuttgarter Spieler von einem Zuschauer rassistisch beleidigt worden sein.