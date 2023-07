FSV Frankfurt: Konstant unkonstant

Von: Stefan Fritschi

Will eine Liga nach oben wechseln: Noel Knothe. © IMAGO/Eibner

Regionalligist FSV Frankfurt sucht in der Vorbereitung noch nach Balance / A-Junioren mischen mit / Knothe will in die Dritte Liga wechseln

Im dritten Testspiel hat sich Fußball-Regionalligist FSV Frankfurt erstmals dem heimischen Publikum präsentiert. Und die Bornheimer boten den Zuschauern Unterhaltung, wenn auch nicht immer zur Freude von Trainer Tim Görner. 4:2 (3:1) besiegten sie den Hessenligisten Türk Gücü Friedberg. Eine Konstante gab es bislang: In jedem der drei Spiele gab es zwei Gegentreffer (3:2 beim FC Hanau 93, 2:2 bei Waldhof Mannheim). „Es geht nicht darum, auf Biegen und Brechen die Null zu halten“, sagte Görner dazu. Die Vorbereitung sei dazu da, etwas auszuprobieren – und dann können schon mal Gegentore fallen.

Einige bekannte Namen fehlten in Görners 22er-Aufgebot gegen die Friedberger. „Wir hatten eine intensive Trainingswoche.“ Angeschlagene Spieler ließ er deshalb außen vor, also die Stürmer Aziz Bouhaddouz, Oluwabori Falaye und Malik McLemore, die Mittelfeldakteure Giorgio Del Vecchio und Felix Metzler sowie Torwart Justin Ospelt.

So erhielten in der ersten Halbzeit gar die U19-Spieler Davide Cantavenera und Daniel Fairman eine Bewährungschance. Das Durchschnittsalter war sehr niedrig, denn Seokmin Park, Nicolas Loebus, Maxim Emmerling und Matteo Costa waren 2022/23 noch für die A-Junioren aktiv. Ordentlich kompakt hätte das Team gestanden, sagte Görner. Viel Chancen habe es nicht gegeben. Trotzdem gelangen dem FSV drei Treffer durch Malik Memisevic (21./39.) und Amid Khan Agha, der eine Minute vor der Pause einen Foulelfmeter verwandelte.

„Nach der Pause hatten wir zwei- oder dreimal so viele Chancen wie in der ersten Halbzeit“, registrierte Görner. Doch nur Onur Ünlücifci traf (78.). Jeweils den Anschluss hatten Mohamed Zouaoui (42.) und Peter Jost (58.) hergestellt. „Insgesamt war es wieder ein ordentlicher Test“, resümierte Görner, der zur Pause komplett durchwechselte und im 4-3-3- oder 5-3-2-System agieren ließ.

Die letzte freie Stelle im Aufgebot ist weiter nicht vergeben, es besteht laut Görner aber nun die Möglichkeit, dass Innenverteidiger Noel Knothe doch verlängert. „Sein Ziel ist die Dritte Liga, aber er hat noch keinen neuen Verein. Wir stehen in Kontakt.“

Gleich zweimal lässt Görner am kommenden Wochenende testen. Ins Programm aufgenommen wurde die Partie bei Fortuna Köln, gespielt wird am Samstag um 14 Uhr im traditionsreichen Südstadion. Und am Sonntag (14 Uhr) findet die offizielle Saisoneröffnung statt mit einer Partie gegen den FC Carl Zeiss Jena.