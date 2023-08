FSV Frankfurt in Lauerstellung

Von: Stefan Fritschi

Stabilisator beim FSV Frankfurt: Ahmed Azaouagh. © IMAGO/Jan Huebner

FSV FRankfurt Können die schmerzhaften Abgänge Müller und Knothe nach Offenbach und Peters nach Aachen kompensiert werden?

Der FSV Frankfurt muss sich in dieser Saison großen Herausforderungen stellen. Nach Rang fünf in der Regionalliga Südwest und dem Gewinn des Hessenpokals liegt die (Erfolgs-)Latte des Klubs deutlich höher als im Jahr zuvor, als gerade so der Abstieg vermieden werden konnte. Was die Sache erschwert: Sechs Stammkräfte, davon drei absolute Leistungsträger, verließen die Bornheimer. Für den Sportlichen Leiter Thomas Brendel ist dies aber kein Grund, die Ansprüche zu reduzieren, wenngleich er die Ziele nicht mehr mit Nachdruck formuliert. „Wir freuen uns, wenn wir eine Platzierung im vorderen Drittel schaffen sollten“, sagt der 47-Jährige vor dem Start am Samstag (14 Uhr) gegen Aufsteiger TSV Mainz.

Leon Müller entwickelte sich 2022/23 beim FSV zu einem der besten defensiven Mittelfeldspieler der Liga, Noel Knothe zu einem der besten Innenverteidiger in Südwest. „Beide hatten uns mit dem klaren Ziel verlassen, in die Dritte Liga zu wechseln. Von daher überrascht es mich schon sehr, dass sie nun auf der anderen Mainseite sind“, verhehlt Brendel seine Enttäuschung nicht über deren Engagement bei den Offenbacher Kickers.

In der Liga hatte der FSV den OFC hinter sich gelassen und im Hessenpokal-Halbfinale ausgeschaltet – das zeigt, dass auf dem Bieberer Berg weiterhin deutlich mehr zu verdienen ist als am Bornheimer Hang. Die Motivation dürfte nicht nur bei Brendel groß sein, den Nachbarn auch in dieser Spielzeit zu ärgern.

Um ähnliche Erfolge zu erzielen, das ist klar, muss der Fußballsportverein wieder in einem Bereich kräftig punkten, den ihn zuletzt auszeichnete. „Die Mannschaft hatte nahezu in allen Spielen alles gegeben. Dies wollen wir wieder hinbekommen. Wir im Trainerteam gehen da voran, leben dies vor“, sagt Coach Tim Görner.

Bouhaddouz ist zurück

Dazu soll auch der erfahrenste Spieler maßgeblich beitragen. Aziz Bouhaddouz, zuletzt bei den Meidericher „Zebras“ in der dritten Liga aktiv, ist zum FSV zurückgekehrt und will mit 36 Jahren zeigen, dass er die Mannschaft stützen und reichlich Tore schießen kann. Es gilt ja, den dritten Leistungsträger, Torschützenkönig Cas Peters, der nun im Westen für Alemannia Aachen stürmt, zu ersetzen. „Er hat einen absolut fitten Eindruck hinterlassen“, traut Brendel ihm das zu.

In der Vorbereitung hatte der ehemalige marokkanische Nationalspieler wegen einer Muskelverletzung einige Testspiele verpasst. Und in Malik Memisevic (Schulteroperation) fällt allerdings ein Stürmer mehrere Monate aus. Dies sei zu kompensieren, denn neben Bouhaddouz stünden in Jihad Boutakhrit, Oluwabori Falaye und dem Ex-Offenbacher Lucas Hermes weitere erprobte Angreifer zur Verfügung.

Insgesamt neun Neue, fast ausschließlich aus anderen Regionalligen, verpflichtete der FSV. Zwar holten die Schwarz-Blauen in Bouhaddouz (36) und Innenverteidiger José Matuwila (31) erstmals unter Tim Görner Spieler älteren Semesters, dafür steckt in Torwart Justin Ospelt (23), Abwehrspieler Jan-Erik Eichhorn (21), den Mittelfeldakteuren Luca Schlax (23), Malik McLemore (26) und Felix Metzler (27) sowie den Angreifern Hermes (23) und Memisevic (22) Potenzial. Aus der U19 rückten Keeper Timo Haböck (19), Timo Hildmann, Maxim Emmerling und Nicolas Loebus (alle 18) auf. „Viel Talent, viel Jugend – das ist der Weg, den wir gehen müssen“, sagt Brendel zum Kader.

Etwas muss sich das Ganze der FSV schon kosten lassen. „Wir haben den Etat um etwa 20 Prozent gesteigert“, sagt Präsident Michael Görner. Damit dürfte dieser bei ungefähr einer Million Euro liegen. „Mit den Schwergewichten der Liga können wir weiter nicht mithalten“, konstatiert Görner senior. Zu diesen zählt neben den Kickers der Hessenpokal-Endspielkontrahent TSV Steinbach Haiger und der saarländischen Traditionsverein FC Homburg. Das Trio bildet, das überrascht gewiss nicht, auch den engsten Favoritenkreis. Der FSV ist in Lauerstellung.