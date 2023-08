FSV Frankfurt: Ein Punkt als Lohn für solide Arbeit

Von: Stefan Fritschi

Teilen

Voll dabei: FSV-Trainer Tim Görner FSV Frankfurt. © Rene Schulz/Imago

Nach dem 0:0 in Bahlingen trifft der FSV Frankfurt am Samstag auf Balingen

Gegen Mitternacht hatte der Mannschaftsbus wieder Bornheim erreicht. Von den Turbulenzen am späten Abend war nichts mehr zu spüren, im nahegelegenen Rheinhessen wurde das Nachholspiel, in dem der TSV Mainz auf die zweite Auswahl des Bundesligisten VfB Stuttgart traf, gar 13 Minuten vor Schluss abgebrochen. „Bei der Rückfahrt hatte es zwischen Karlsruhe und Mannheim angefangen zu regnen, aber es war nichts Besonderes“, sagt Tim Görner, der Trainer des Fußball-Regionalligisten FSV Frankfurt.

Immerhin einen Zähler hatte der Hessenpokalsieger von seinem Ausflug in den Süden Badens mitgebracht. Der Lohn für solide Arbeit im Duell mit dem Bahlinger SC. Gewiss, einiges klappte noch nicht, wie sich Görner das vorstellt. Doch aufgrund des frühen Zeitpunkts in dieser Saison, den Pokalfight gegen Rostock noch in den Knochen und sieben Ausfällen ist das 0:0 anerkennenswert. Außer Miguel Costa de Figueiredo und Malik Memisevic fielen auch Jan-Erik Eichhorn, Lukas Hupfauf, Amid Khan Agha, Felix Metzler und Sho Sannomiya aus.

So schlug am Fuße des Kaiserstuhls die Stunde von vier 18-Jährigen. Nicolas Löbus kam in der Schlussphase rein, Timo Hildmann und Matteo Costa agierten jeweils eine Halbzeit - und Maxim Emmerling durfte sich sogar über die komplette Spielzeit beweisen. „Wir sind in der Breite gut aufgestellt“, war Görner mit dem Auftritt der Youngster zufrieden. Klar ist aber auch: „Die Mannschaft ist noch nicht zu hundert Prozent eingespielt.“ Vor allem im letzten Drittel findet sie zu häufig keine Lösungen.

Personell nicht nachlegen

Viel Zeit zum Verschnaufen bleibt den Bornheimern nicht, denn bereits am Samstag führt die Reise wieder in den Süden der Republik, diesmal nach Württemberg an den Rand der Schwäbischen Alb, um 14 Uhr ist die TSG Balingen der Gastgeber. „Wir sind auf einem sehr ordentlichen Weg“, sagte Görner und ist zuversichtlich, auch dort zu bestehen. Die Mannschaft habe schon den Spirit gezeigt, wie sie es in der vergangenen Saison fast immer geschafft habe. „Und mit Erfolgserlebnissen wächst man noch mehr zusammen.“ Dazu habe auch das Rostock-Spiel beigetragen – trotz Niederlage.

Auch wenn Memisevic (Schulter-OP) womöglich in diesem Jahr nicht mehr spielen kann, personell will der FSV nicht mehr nachlegen. „Wir sind breit und vielseitig aufgestellt, haben vier Stürmer, auch McLemore und Sannomiya können vorne spielen“, begründete Görner.