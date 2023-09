FSV Frankfurt: Am Hang geht’s abwärts

Fußball-Regionalliga

Von Stefan Fritschi schließen

2:3 gegen Freiberg ist die dritte Niederlage für den FSV Frankfurt in acht Tagen

Als der Schlusspfiff ertönte, da sackte Justin Ospelt erst mal zu Boden in seinem Fünfmeterraum. Wenige Augenblicke davor war der Torwart des FSV Frankfurt noch entschlossen in den gegnerischen Strafraum marschiert, hatte nach Eckstoß das Kopfballduell gewonnen und es somit Lukas Hupfauf ermöglicht, sein erstes Tor in der Fußball-Regionalliga zu erzielen. Doch dann war Schluss – und die dritte Niederlage der Schwarz-Blauen innerhalb acht Tagen perfekt. Diesmal gab’s ein 2:3 (0:2) gegen den SGV Freiberg.

„Wir haben den Anspruch, gegen Freiberg drei Punkte zu holen. Doch wir haben zu viele individuelle Fehler gemacht, waren zu wenig aggressiv“, lautete die ernüchternde Bilanz von Ospelt. Sich selbst schloss der neue FSV-Keeper dabei ein. Das 0:1 hatte er zum Beispiel durch einen Fehlpass eingeleitet, beim 0:2 einen Elfmeter verursacht.

„Es war ein verdienter Auswärtssieg für Freiberg. Es kam deutlich zu wenig von uns, wir waren auch verunsichert in unseren Aktionen“, resümierte Trainer Tim Görner. fri