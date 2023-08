FSV bastelt an der Sensation

Von: Andreas Wagner

Kennt sich im Pokal aus: Routinier Aziz Bouhaddouz (links) hat mit dem FSV schon gegen Gladbach und Schalke gespielt. imago images © IMAGO/Rene Schulz

Der FSV freut sich über das große Pokalspiel gegen den Zweitligaspitzenreiter Hansa Rostock.

DFB-Pokal, das ist Fußball-Romantik verbunden mit der Vorstellung: Die Kleinen schlagen die Großen. Das Erstrunden-Duell FSV Frankfurt gegen Hansa Rostock am Sonntag ist so ein Spiel für romantische Pokalfreunde. Der David aus der Regionalliga Südwest gegen den Goliath aus Liga zwei, der nach zwei Auftaktsiegen sogar die Tabelle anführt.

Die Vorfreude bei den Bornheimern ist jedenfalls groß. Mit dem Gewinn des Hessenpokals stieg das Pokalfieber kontinuierlich, so Kapitän Ahmed Azaouagh, „und als dann der Gegner ausgelost wurde, da hat man schon die Spannung und Freude in der Mannschaft gemerkt“. Es sei schwer was losgewesen in der Kabine. „Es ist immer ein Ereignis für einen Spieler“, betont der 29-Jährige. Vor allem, wenn man in der Regel in der dritten oder vierten Liga um Punkte kickt.

Bouhaddouz mit Erfahrung

Über einiges an Pokalerfahrung verfügt Neuzugang Aziz Bouhaddouz (36). Der Torjäger ist vom Drittligisten MSV Duisburg zu seinen Wurzeln zurückgekehrt. Auf zehn Pokaleinsätze für vier Vereine kann er mittlerweile verweisen, die ersten beiden sogar noch im Trikot des FSV Frankfurt 2009 und 2010, als er bei den Niederlagen gegen Borussia Mönchengladbach (1:2) sowie dem FC Schalke 04 (0:1) jeweils eingewechselt wurde.

Seine Torgefährlichkeit stellte er auch am Dienstag im verspäteten Eröffnungsspiel im Ausweichstadion in Dreieich gegen Aufsteiger TSV Schott Mainz unter Beweis, als er in der denkwürdigen zehnminütigen Nachspielzeit zum 3:3 ausglich, ehe kurz darauf Oluwabori Falaye sogar noch der Siegtreffer gelang.

Sehr emotional ging es dann nach dem Abpfiff zu, und davon soll die Mannschaft am Sonntagabend vor für FSV-Verhältnisse großer Kulisse am Bornheimer Hang zehren. „Aber nicht, dass die Zuschauer denken, dass sie erst in der Nachspielzeit zuschauen sollen“, scherzt Azaouagh, „wir wollen von Anfang an Gas geben.“ Das ist im Sinne seines Trainers Tim Görner, der am Dienstag ein an sich „schlechtes Regionalligaspiel“ seiner Mannschaft gesehen hatte.

Immerhin stimmte der Teamspirit, das Gegentor zum 1:3 in der 90. Minute wurde mit drei Treffern zum 4:3 beantwortet. Mentalität nennt man das, „und das schweißt zusammen. Das spricht für den Charakter der Mannschaft. Die Grundtugenden sind da“. Gut für einen Trainer, wenn er bei einem zum Teil neuformierten Team daran zu Saisonbeginn nicht mehr arbeiten muss, dafür greifen die Automatismen aber noch nicht, wie beispielsweise Anlaufverhalten und Spiel gegen den Ball. „Das ist ein Prozess, der über Wochen und Monate geht“, so Görner.

Bis zum Pokalduell verblieben allerdings nur vier Tage. Zunächst war Regeneration angesagt, seit gestern wird das Team vorbereitet. Die Gegneranalyse ist gemacht, der Matchplan auch, wird aber natürlich nicht bekanntgegeben. Kapitän Azaouagh kann aber zumindest soviel sagen: „Die Basics müssen gut funktionieren, Zweikämpfe, das Passspiel. Die Emotionen waren ja da gegen Mainz, aber die Basics müssen da sein, dann wird es klappen.“

Sogar der Platz spielt mit

Trainer Tim Görner will in der Spielvorbereitung „keine großen Unterscheidungen machen. Uns erwartet eine sehr selbstbewusste Rostocker Mannschaft, die uns sicher nicht unterschätzen und uns alles abverlangen wird“. Fraglich ist noch der Einsatz von Mittelfeldmann Amid Khan Agha sowie Verteidiger Jan-Erik Eichhorn, der sich am Dienstag verletzte.

Fraglich ist hingegen nicht die Bespielbarkeit des Rasens, die ja am vergangenen Samstag nicht gegeben war, was die Absage am Mittag zur Folge hatte. Es wird fieberhaft gearbeitet, und auch das Wetter soll ja nun mitspielen. Jetzt muss nur noch der Goliath gestürzt werden.