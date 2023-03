Frauenfußball: Das Beispiel Ann-Kathrin Berger

Von: Frank Hellmann

Spezialistin für Elfmeterschießen: Ann-Katrin Berger. © dpa

Wie Ann-Katrin Berger mit ausgebreiteten Armen an die Seitenlinie der Stamford Bridge rutschte, könnte auch eine innere Befreiung sein. Ein Kommentar.

Wenn sich am Montag die deutsche Frauen-Nationalelf in Gravenbruch vor den Toren Frankfurts für die nächsten Länderspiele versammelt, dann dürfte es einiges Schulterklopfen für Ann-Katrin Berger geben. Gratulationen wegen ihrer Großtaten sind ja unvermeidlich: Zwei fantastische Elfmeterparaden haben den FC Chelsea in einem spektakulären Viertelfinale gegen den Titelverteidiger Olympique Lyon (4:3) ins Halbfinale der Champions League gehievt.

Wie die 32-Jährige mit ausgebreiteten Armen an die Seitenlinie der Stamford Bridge rutschte, könnte auch eine innere Befreiung sein, nachdem bei ihr der Schilddrüsenkrebs im vergangenen EM-Sommer in ihrer Wahlheimat zurückgekehrt war. Noch während des Turniers hatte sie im deutschen Quartier in Brentford die erschütternde Nachricht bekommen und sich einer Radiojodtherapie mit Tabletten unterzogen. Vor sechs Jahren war sie nach der Erstdiagnose operiert worden.

Ihre Rettungstaten stehen unter einem besonderen Stern. Es wäre ein Zeichen von Wertschätzung, die deutsche Nummer zwei hinter der unangefochtenen Merle Frohms entweder gegen die Niederlande in Sittard (7. April) oder gegen Brasilien in Nürnberg (11. April) das fünfte Mal im DFB-Dress einzusetzen. Zuletzt hatte sie bei der USA-Reise im Tor gestanden – und bei der Nationalhymne Tränen in den Augen gehabt. Ihr jüngstes Meisterstück verfolgte in London auch der deutsche Torwarttrainer Michael Fuchs, der genau hingeschaut hat, wie sich Berger in der von ihr geliebten Spezialdisziplin Elfmeterschießen verhielt. Für Chelsea-Trainerin Emma Hayes ist sie ohnehin fast die stärkste Elfmeter-Keeperin der Welt. Es wäre eine Überlegung wert, ob Berger bei der WM zur Option würde, sollte es in der K.o.-Runde zu einer solchen Entscheidungsfindung kommen.

Berger hat kürzlich bei der Wahl zur Fifa-Welttorhüterin den dritten Platz belegt. Hinter Mary Earps vom Europameister England und der Chilenin Christiane Endler, die für Lyon spielt. Das französische Topteam hat sich als Rekordgewinner diesmal früh aus der Königsklasse verabschiedet, obwohl die deutsche Nationalspielerin Sara Däbritz - wie Dzsenifer Marozsan nur eingewechselt - in der Verlängerung das vermeintlich entscheidende 2:0 geschossen hatte. Dass Chelsea mit Mentalität und mit Hilfe des VAR noch in der achten Minute der Nachspielzeit der Verlängerung dann das Elfmeterschießen erzwang, war aber kein Zufall.

Chelsea wie der Bayern-Bezwingerin Arsenal profitieren von ihren ausländischen Topspielerinnen und den Herausforderungen ihrer heimischen Liga, die in Sachen Ausgeglichenheit, Körperlichkeit und Härte der deutschen Bundesliga voraus ist. Es war fast erschreckend, wie wehrlos sich die dieses Niveau nicht gewohnten Münchnerinnen als aktueller Tabellenführer am Mittwoch bei Arsenal ergaben. Es liegt nun mal wieder am VfL Wolfsburg, den deutschen Frauenfußball im Halbfinale gegen eben Arsenal so würdig zu vertreten wie das Ann-Katrin Berger im Chelsea-Tor vorgemacht hat.