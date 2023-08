Skandal bei der Frauen-WM? Heftige Vorwürfe gegen Trainer

Von: Alexander Kaindl

Für Sambia ist die Frauen-WM vorzeitig beendet. Nun steht einmal mehr Trainer Bruce Mwape im Fokus – der Sport spielt aber nur eine Nebenrolle.

Wellington – Die Frauen-WM geht für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft jäh zu Ende. Das 1:1 der DFB-Auswahl gegen Südkorea bedeutete das Ausscheiden in der Gruppenphase. Deutschland tritt die Heimreise an – ebenso wie Sambia. Die Afrikanerinnen waren ebenfalls in der Vorrunde gescheitert. Der sportliche Misserfolg in Australien und Neuseeland ist aktuell aber nur Gesprächsthema Nummer zwei rund um den Verband.

Fußball-WM der Frauen Austragungsorte: Australien und Neuseeland Zeit: 20. Juli bis 20. August Teams: 32

„Normal, dass er mit unseren Spielerinnen schläft“: Wirbel um Sambia-Trainer Bruce Mwape

Denn: Es werden einmal mehr heftige Anschuldigungen gegen Trainer Bruce Mwape erhoben. Rund um den 63-Jährigen gibt es schon seit geraumer Zeit erheblichen Wirbel. Worum geht es? Die britische Tageszeitung The Guardian berichtete zuletzt, dass gegen den Coach ermittelt wird – offiziell wegen „sexuellen Fehlverhaltens“.

Eine anonyme Quelle behauptete: „Wenn er mit jemandem schlafen möchte, muss man ja sagen. Es ist normal, dass er mit unseren Spielerinnen schläft.“ Offenbar würden den Spielerinnen sogar Strafen angedroht, falls sie sich zu diesem Thema äußern würden. Der sambische Fußballverband (FAZ) soll schon seit Oktober 2022 von den Vorfällen wissen. Jetzt folgt das nächste traurige Kapitel.

Bruce Mwape ist seit 2018 Trainer der sambischen Frauen-Nationalmannschaft. Immer wieder gibt es Anschuldigungen. © ZUMA Wire / Action Plus / Imago

Skandal bei der Frauen-WM? Sambia-Trainer soll Brüste einer Spielerin berührt haben

Am Freitag, 4. August, schaltete sich die FIFA ein. Konkret soll es um einen Vorfall bei der Frauen-WM gehen. Demnach habe es eine „Beschwerde wegen Fehlverhaltens im Zusammenhang mit der sambischen Frauen-Nationalmannschaft gegeben“, teilte der Weltverband mit. Und weiter: „Die FIFA nimmt jede Anschuldigung von Fehlverhalten sehr ernst und verfügt über ein klares Verfahren für jeden im Fußball, der einen Vorfall melden möchte.“

Unter Berufung auf die Vertraulichkeit wurden keine Einzelheiten genannt. Medienberichten zufolge soll Mwape angeblich die Brüste einer Spielerin berührt haben – laut Guardian während einer Trainingseinheit. Der FAZ zeigte sich überrascht, da er keinerlei Beschwerden von Spielerinnen oder der Reisedelegation erhalten habe. Der Verband verlange vom Team und Mitarbeitern „die höchsten Standards der Integrität und Transparenz“, hieß es in einem Statement.

FIFA und sambischer Fußballverband ermitteln gegen Trainer Mwape

Wie geht es nun weiter? Der sambische Fußballverband kündigte disziplinarische Maßnahmen an, „sobald wir eine offizielle Beschwerde erhalten oder uns Beweise vorgelegt werden“. Die Polizei in Neuseeland habe keine Beschwerde erhalten, „wurde jedoch auf einen angeblichen Vorfall aufmerksam gemacht. Und nach ersten Ermittlungen mussten keine weiteren Maßnahmen ergriffen werden“, sagte ein Polizeisprecher.

Als die Mwape-Vorwürfe im Oktober 2022 zum ersten Mal aufkamen, reagierte FAZ-Generalsekretär Adrian Kashala wie folgt: „Obwohl uns keine offiziellen Beschwerden von irgendjemandem zu den Vorwürfen vorliegen, nehmen wir diese Vorwürfe sehr ernst und haben eine Untersuchung in dieser Angelegenheit eingeleitet.“

Bruce Mwape führte die sambische Nationalmannschaft erstmals zu einer Frauen-WM

Bleibt abzuwarten, wie erfolgreich die Ermittlungen nach dem neuerlichen Vorfall sind. Mwape ist seit 2018 Trainer der sambischen Frauen-Nationalmannschaft. Mit ihm an der Seitenlinie schaffte es Sambia bei der Afrika-Meisterschaft 2022 auf Platz drei und qualifizierte sich erstmals für eine Weltmeisterschaft. (akl/sid)