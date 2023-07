Deutschland gegen Kolumbien im Live-Ticker: Top-Talent Caicedo schockt deutsche Elf traumhaft

Von: Stefan Schmid

Merle Frohms kann den Abschluss von Caicedo nur hinterherschauen. Die dreht im Hintergrund schon zum Torjubel ab. © IMAGO/James Gourley/Shutterstock

Deutschland trifft zum Ende des zweiten Gruppenspieltags auf Kolumbien. Auch die Südamerikanerinnen konnten ihr erstes Spiel gewinnen. Die Partie im Live-Ticker.

75. Minute: … und der Freistoß kommt Deutschland beinahe teuer zu stehen. Nur mit vereinten Kräften kann die pfeilschnelle Mayra Ramirez aufgehalten werden, die bereits tief in die deutsche Hälfte vorgedrungen ist.

Deutschland - Kolumbien 0:1 (0:0)

Deutschland: Frohms - Huth, Hendrich, Doorsoun (46. Nüsken), Hagel - Oberdorf, Däbritz - Brand, Magull (67. Schüller), Bühl - Popp Kolumbien: Perez - C. Arias, Carabali, D. Arias, Vanegas - Montoya (67. Ospina Garcia), Durango - Andrade (54. Santos), Usme, Caicedo - Mayra Ramirez Tore: 0:1 Caicedo (53.)

74. Minute: Die deutsche Elf lässt sich nicht verrückt machen und baut immer wieder ruhig von hinten auf und so kommt Popp in eine Position vor dem Strafraum, in der sie wieder gefoult wird. Erneut gute Position für einen Freistoß. Diesmal probiert es Bühl damit, flach unter der Mauer durchzukommen. Dies scheitert allerdings ...

70. Minute: Däbritz wird einen Meter vor dem Strafraum zu Fall gebracht. Es gibt Freistoß für Deutschland.... und der bringt nichts ein. Popp setzt an und setzt wieder zu hoch an. Der Ball geht weit über das Gehäuse von Perez.

67. Minute: Beide Mannschaften wechseln je einmal. Bei Kolumbien kommt Ospina Garcia für Montoya. Voss-Tecklenburg bringt Schüller für Magull und könnte damit etwas offensiver werden.

64. Minute: Ecke von Bühl und der Ball gelangt über Umwege zu Oberdorf, die in leichter Rückenlage den Ball am langen Pfosten direkt nimmt. Nur wenige Zentimeter am gegenüberliegenden Kreuzeck vorbei.

62. Minute: Jetzt auch die erste Gelbe Karte für Kolumbien. Durango sieht nach einem Einsteigen den gelben Karton. Der folgende Freistoß, von Hagel ausgeführt, wird verlängert, doch Popp kann den Ball nicht mehr erreichen.

61. Minute: Däbritz versucht sich im Strafraum gegen zwei Gegenspielerinnen durchzusetzen, kommt aber nicht durch. Schließlich ist es Popp, die es aus der Distanz probiert, aber erneut zu hoch ansetzt.

56. Minute: Bei Oberdorf scheint sich etwas Frust angestaut zu haben. An der Außenlinie räumt sie die gerade eingewechselt Santos rabiat ab. Es gibt die erste Gelbe Karte im Spiel.

Top-Talent Caicedo trifft traumhaft

53. Minute: Tor für Kolumbien! Und diese Ecke führt zum Erfolg. Über Umwege kommt der Ball zu Caicedo, die mit enger Ballführung und einer lockeren Bewegung zuerst Huth, dann Däbritz aussteigen lässt und dann von links den Ball traumhaft, wie schmerzhaft für Deutschland, in das rechte Kreuzeck schlenzt.

52. Minute: Mayra Ramirez tankt sich mit einem langen Lauf bis in den Strafraum und kann im letzten Moment noch gestoppt werden. Ecke für Kolumbien...

49. Minute: Kurze, scharfe Ecke von Bühl und die einstudierte Variante führt beinahe zum Erfolg. Doch Kolumbien klärt hauchdünn vor einer eingelaufenen deutschen Spielerin.

46. Minute: Es geht weiter. Kolumbien stößt zur zweiten Halbzeit an. Deutschland musste einmal wechseln. Für die angeschlagene Doorsoun kommt Nüsken in die Partie.

+++ Pause +++ Die Ecke ist die letzte Szene der ersten 45 Minuten. Den Fans bietet sich ein intensives Spiel, dass allein einen Mangel an Strafraumszenen zu bieten hat. Deutschland kann ein leichtes Chancenplus für sich verzeichnen, doch die Möglichkeiten von Popp und Magull konnten nicht in ein Tor umgemünzt werden. Kolumbien, das erwartet körperlich zur Sache geht, tritt immer wieder gefährlich in Erscheinung und lässt der Mannschaft von Voss-Tecklenburg kaum eine Durchschnaufphase.

Lina Magull hatte das Führungstor für Deutschland auf den Schlappen. © IMAGO/James Gourley/Shutterstock

45. Minute+6: Mit der letzten Aktion des ersten Durchgangs wird es nochmal gefährlich für das deutsche Tor. Usme zieht eine Ecke direkt aufs Tor, sodass Frohms am kurzen Pfosten den Ball wegfausten muss. Beim Klärungsversuch nimmt sie auch den Pfosten mit, doch ein ernsthafter Schaden ist wohl nicht entstanden.

45. Minute+4: Popp kommt gut 20 Meter vor dem Tor an den Ball und probiert es von da aus. Zentral auf Perez, muss diese doch nachgreifen. Am Ende entsteht jedoch keine Gefahr für das kolumbianische Tor.

45. Minute+2: Jetzt auch mal ein härteres Foul der Deutschen. Mayra wird hart am Knöchel getroffen, doch auch hier gibt es nur eine mündliche Verwarnung sowie Freistoß. Die lockere Linie der Schiedsrichterin gilt für beide Seiten.

45. Minute: Es gibt fünf Minuten Nachspielzeit im ersten Durchgang.

Popp vergibt frei vor Perez

42. Minute: Deutschland kombiniert sich in den Strafraum, wo es am Ende eine Kolumbianerin ist, die bei ihren Abwehrversuch Popp im hohen Bogen bedient. Die nimmt freistehend den Ball volley und jagt ihn über das Tor.

40. Minute: Der zwischenzeitliche Offensivdruck der Deutschen lässt nach. Nun sind es wieder die Kolumbianerinnen, die häufiger im Angriffsdrittel sind. Caicedo setzt sich auf links durch und bedient Mayra am Sechzehner, deren schwacher Abschluss aber keine Gefahr verbreitet.

Hart umkämpftes Spiel zwischen Deutschland und Kolumbien. © IMAGO/James Gourley/Shutterstock

38. Minute: Andrade behauptet an der rechten Eckfahne den Ball und schafft es, an Hagel vorbei, den Ball scharf in Richtung Tor zu bringen. Frohms ist hellwach und damit vor Usme am Ball, die sonst einschieben hätte können.

34. Minute: Eine zeitnahe Auswechslung von Doorsoun scheint sich nicht abzuzeichnen. Das Spiel hat, wenn auch Strafraumszenen wahrlich Mangelware sind, nichts an seiner Intensität eingebüßt.

30. Minute: Bahnt sich ein erneuter Ausfall in der deutschen Abwehrreihe an? In einer kurzen Pause eilt Doorsoun zur Bank, wo sie einen Verband um den linken Oberschenkel angelegt bekommt.

28. Minute: Caicedo wird das erste Mal an der Strafraumkante bedient, doch bevor die in eine gefährliche Position kommen kann, wird sie von Huth resolut gestoppt. Durango probiert es dann aus der Distanz, was aufgrund des zentralen Abschlusses kein Problem für Frohms ist.

22. Minute: Oberdorf erkämpft sich den Ball vor dem gegnerischen Strafraum, steckt auf Brand durch, die leicht abgefälscht Magull in der Mitte bedient. Doch die schlägt ein Luftloch, sodass das Spielgerät in den Rückraum zu Oberdorf kommt. Deren Abschluss wird geblockt. Beste Chance für Deutschland bislang.

Deutsche Spielerinnen müssen hart einstecken

20. Minute: Alexandra Popp beschwert sich lauthals bei der Schiedsrichterin, denn schon wieder muss sie einstecken. Bei einem Kopfballversuch im Mittelfeld kommt Carabali von hinten angerauscht, die nur auf Popps Körper geht. Wieder Freistoß für Deutschland, noch keine Karte gegen Kolumbien.

18. Minute: Wieder liegt eine Deutsche auf den Boden. Montoya kommt im Zweikampf mit Magull um einiges zu spät und räumt diese dann mit einer Attacke Richtung Oberkörper und Kopf ab. Magull schüttelt sich kurz und dann geht es weiter.

Es geht hart zur Sache zwischen Kolumbien und Deutschland. © IMAGO/BIANCA DE MARCHI

15. Minute: Alex Popp wird im Rücken der Schiedsrichterin und fernab des Balles von ihrer Gegenspielerin Daniela Arias mit einem harten Tackling zu Boden gebracht. Die Kapitänin muss behandelt werden, Folgen für Arias bleiben aus.

14. Minute: In den letzten Minuten hat die deutsche Mannschaft ihre anfängliche Unsicherheit abgelegt und nimmt nun immer mehr das Heft des Handelns in die Hand. Doch schnell nach vorne geht es momentan noch zu selten.

10. Minute: Nun Deutschland mit stärkerem Offensivdrang, doch die Flanken von Bühl und Huth finden jeweils nur eine Gegnerin.

Kolumbien verzeichnet die erste größere Chance für sich

8. Minute: Nach einer Ecke der Kolumbianerinnen hat Deutschland Glück, dass Mayra den Kopfball knapp neben den langen Pfosten setzt. Die Stürmerin konnte erschreckend unbedrängt hochsteigen.

5. Minute: Hagel das erste Mal im Mittelpunkt: Andrade versucht an der deutschen Linksverteidigerin vorbeizugehen, doch diese kann gut genug stören, damit die Hereingabe kein Problem für die Abwehr darstellt.

Chantal Hagel ersetzt die verletzte Felicitas Rauch und beginnt gegen Kolumbien. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

4. Minute: Kolumbien zeigt gleich in den Anfangsminuten ihr Markenzeichen. Nicht besonders hart, aber doch deutlich wird Magull auf der rechten Außenbahn zu Fall gebracht. Der anschließende Freistoß von Bühl geht ins Toraus, vorbei an Freund und Feind.

2. Minute: Erste Freistoß für Kolumbien aus dem Halbfeld, doch die Flanke stellt keine Herausforderung für die deutsche Hintermannschaft dar. Kolumbien muss wieder über hinten aufbauen.

1. Minute: Der Ball in Sydney läuft. Schiedsrichterin Melissa Borjas aus Honduras gibt den Ball frei, Deutschland stößt an.

Update: 11.28 Uhr: Die Spielerinnen stehen bereit, gleich geht es los und was jetzt schon deutlich wird: Stimmungstechnisch sind die deutschen Fans im Stadion klar in der Unterzahl. Viele mitgereiste Fans aus Kolumbien machen das hier heute zu einem Heimspiel für ihre Elf.

Update, 11.23 Uhr: Der kolumbianische Nationaltrainer Nelson Abadia wird heute erneut nicht von der Bank coachen können. Aufgrund einer Sperre aus dem Copa América ist er noch, wie schon im ersten Spiel gegen Südkorea gesperrt und wird auf der Tribüne Platz nehmen.

Update, 11.15 Uhr: Noch 15 Minuten, dann erfolgt der Anpfiff im Sydney Football Stadium. Bundestrainerin Voss-Tecklenburg ist trotz der personellen Engpässe zuversichtlich. Gegen die aggressiven Kolumbianerinnen will sie auch mal auf „einfache Lösungen“ bauen und vertraut der Physis ihres Teams.

Update, 11.04 Uhr: Während Deutschland erst vor dem zweiten Gruppenspiel steht, ging in Gruppe A gerade schon der dritte Spieltag zu Ende. Mit einem 0:0 gegen Gastgeber Neuseeland sicherte sich die Schweiz den ersten Tabellenplatz, dahinter zieht Norwegen mit einem 6:0 über die Philippinen in das Achtelfinale ein.

Update, 10.51 Uhr: Für Chantal Hagel, die in diesem Sommer von Hoffenheim zum Pokalsieger nach Wolfsburg gewechselt ist, ist das der erste Startelfeinsatz im Trikot der Nationalmannschaft. In ihren bisherigen zehn Einsätzen wurde sie immer eingewechselt, so auch gegen Marokko, als sie in der 89. Minute für Felicitas Rauch in die Partie kam. Heute könnte es zur absoluten Bewährungsprobe kommen, wenn sie es mit Caicedo zu tun bekommt.

Deutschland mit zwei Startelf-Änderungen im zweiten WM-Spiel

Update, 10.26 Uhr: Die Aufstellung der beiden Nationalteams ist da. Im Gegensatz zum 6:0-Auftaktsieg gegen Marokko gibt es zwei Änderungen in der Startelf von Voss-Tecklenburg. Chantal Hagel ersetzt die verletzte Rauch auf der Linksverteidigerposition, Lena Oberdorf kehrt nach überstandener Verletzung in das defensive Mittelfeld zurück. Für sie nimmt Melanie Leupolz auf der Bank Platz. Kolumbien startet mit einer ähnlichen Grundausrichtung und auch Supertalent Caicedo ist mit von der Partie.

Lena Oberdorf kehrt gegen Kolumbien zurück in die Startelf des deutschen Nationalteams. © IMAGO/Revierfoto

Update, 10.05 Uhr: Keine halbe Stunde mehr, dann dürften die Aufstellungen der beiden Teams bekannt gegeben werden. Schon am Vormittag spielten die beiden weiteren Teams aus der deutschen Gruppe gegeneinander. Marokko holte mit dem 1:0 einen historischen ersten WM-Sieg gegen Südkorea. Damit dürfte für die Südkoreanerinnen, die zwar noch rechnerisch die Chance auf ein Weiterkommen haben, das WM-Aus besiegelt sein.

Erstmeldung vom 30. Juli, 9.43 Uhr: Sydney – Zum Abschluss des zweiten Spieltags der Gruppenphase treffen mit Deutschland und Kolumbien (live im TV) zwei Teams aufeinander, die ihr erstes Spiel der Weltmeisterschaft gewinnen konnten. Weil am frühen Sonntagmorgen Marokko gegen Südkorea gewann, kann die Elf von Martina Voss-Tecklenburg mit einem Sieg gegen die „Caféteras“ bereits den Einzug in das Achtelfinale klarmachen. Allerdings ist das anstehende Spiel alles andere als ein Selbstläufer. Den Kolumbianerinnen wurden schon vor dem Start der Weltmeisterschaft gute Chancen auf das Weiterkommen eingeräumt, auch wegen Supertalent Linda Caicedo.

Die DFB-Spielerinnen hatten im ersten Gruppenspiel schon ausreichend Grund zum Jubeln, wollen aber nun gegen Kolumbien nachlegen. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Jones

Deutschland muss im zweiten WM-Spiel erneut verletzungsbedingt umbauen

Neben den Herausforderungen, die durch die Gegnerinnen auf ihr Team zukommen werden, sorgen bei Bundestrainerin Voss-Tecklenburg vor allem erneute Verletzungssorgen für Kopfzerbrechen. Während Abwehrchefin Marina Hegering schon beim 6:0-Auftaktsieg gegen Marokko fehlte und weiterhin fraglich ist, kam mit Felicitas Rauch am Freitag eine neue Verletzte hinzu. Die Linksverteidigerin zog sich im Training eine Verstauchung des rechten Kniegelenks zu und wird nach DFB-Angaben „auf unbestimmte Zeit“ ausfallen.

Den Ausfall in der ohnehin dezimierten Abwehrreihe wird wohl entweder Chantal Hagel oder Sophia Kleinherne kompensieren. Voss-Tecklenbrug jedenfalls vertraut all ihren Spielerinnen: „Wir wollen eine Haltung haben, dass es egal ist, wer auf dem Platz steht. Wir helfen uns gegenseitig, jetzt erst recht“, stellte sie auf der Pressekonferenz vor dem Spiel entschlossen fest. Positives hingegen gibt es aus dem zentralen Mittelfeld zu berichten, denn dort wird aller Voraussicht Lena Oberdorf auf die Sechs zurückkehren.

Frauen-WM: Kolumbien mit Caicedo und harter Gangart

Eine Kämpferin wie Oberdorf vor der Abwehrreihe könnte Gold wert sein gegen die Kolumbianerinnen, die für ihre harte Gangart bekannt sind. Wie effektiv das Spiel der Kolumbianerinnen ist, zeigt das Abschneiden bei der Copa América im letzten Jahr. Erst im Finale mussten sie sich den Brasilianerinnen mit 0:1 geschlagen geben.

Die Südamerikanerinnen haben aber nicht nur Kampf im Repertoire, sondern mit Linda Caicedo auf dem offensiven Flügel auch ganz viel spielerische Klasse zu bieten. Die erst 18-jährige Angreiferin gilt als eines der weltweiten Top-Talente und wird von ihrem Nationaltrainer Nelson Abadia als „von Gott geküsst“ bezeichnet. Kurzzeitig schien ihr Einsatz gegen Deutschland auf der Kippe zu stehen – im Training am Donnerstag brach sie zusammen und fasste sich an die Brust –, doch Trainer Abadia gab Entwarnung. Es sei nur eine „Episode von Übermüdung, etwas Stress“ gewesen und sie sei gegen das deutsche Team voll einsatzbereit. (sch)