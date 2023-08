Frauen-WM: Deutschland gegen Südkorea im Liveticker – DFB-Team droht historisches Aus

Von: Korbinian Kothny

Alex Popp und Deutschland stehen gegen Südkorea unter Druck. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Deutschland trifft zum Abschluss der Gruppenphase auf Südkorea. Will die DFB-Elf sicher weiterkommen, muss ein Sieg her. Der Liveticker.

Frauen-WM: Deutschland gegen Südkorea, Donnerstag, 12 Uhr

DFB mit Verletzungssorgen : Sara Doorsoun fällt gegen Südkorea aus

mit : Sara Doorsoun fällt gegen Südkorea aus DFB-Aus wäre historisch : Noch nie ist eine Frauen-DFB-Elf bei einer WM in der Gruppenphase gescheitert

wäre : Noch nie ist eine Frauen-DFB-Elf bei einer WM in der Gruppenphase gescheitert Der Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Deutschland – Südkorea -:-

Deutschland: Südkorea: Tore:

München/Brisbane – Showdown in Gruppe H bei der Frauen-Weltmeisterschaft. Am Donnerstag, 12.00 Uhr MEZ, geht es für Deutschland um den Einzug ins WM-Achtelfinale. Nach der bitteren Niederlage gegen Kolumbien am Sonntag ist die Mannschaft von Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg gegen Südkorea gehörig unter Druck.

DFB mit Verletzungssorgen – aber Hegering kehrt zuück

Die DFB-Damen stehen aktuell mit drei Punkten auf Tabellenplatz zwei – punktgleich mit Marokko. Die Nordafrikaner treten im Parallelspiel gegen das noch punktverlustfreie Kolumbien an. Um nichts anbrennen zu lassen, in Sachen WM-Achtelfinale muss für Deutschland ein Sieg gegen die noch punktlosen Asiaten her.

Gegen Südkorea muss Voss-Tecklenburg mit Sara Doorsoun auf die nächste Defensivspielerin verzichten. Die Frankfurterin zog sich gegen Kolumbien eine Oberschenkelverletzung zu. Dafür sollte Marina Hegering zum Gruppenfinale das erste Mal zum Einsatz kommen. Die als Abwehrchefin eingeplante Innenverteidigerin musste bislang aufgrund von Fersenproblemen passen. Auch Außenverteidigerin Felicitas Rauch und Sydney Lohmann sollten nach ihren Verletzungen wieder einsatzbereit sein.

Mögliches DFB-Aus wäre historisch

Gegner Südkorea braucht nach zwei Niederlagen zum Auftakt dagegen schon ein größeres Fußballwunder, um doch noch in die K.o.-Phase einzuziehen. Die Asiaten bräuchten einen Kantersieg gegen Deutschland und eine gleichzeitige Niederlage Marokkos gegen Kolumbien, um überhaupt noch Chancen zu haben.

Deutschland wird allerdings alles daran setzen, dass das Wunder ausbleibt und man selbst ins WM-Achtelfinale einzieht. Ein Ausscheiden für die DFB-Damen wäre historisch. Noch nie ist eine Frauenmannschaft Deutschlands bei einer WM in der Gruppenphase gescheitert. (kk)