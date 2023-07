Frauen-WM im Live-Ticker: Deutschland hofft auf Auftaktsieg gegen Marokko

Von: Marcel Schwenk

Teilen

Deutschlands erstes Spiel bei der Frauen-WM steht an, Gegner ist Marokko. Anpfiff ist um 10.30 Uhr. Die DFB-Partie am Montag im Live-Ticker.

Deutschland – Marokko 0:0 (-:-) | Montag, 10.30 Uhr

Deutschland vs. Marokko im Live-Ticker: Voss-Tecklenburg erwartet „enges Spiel“

Frauen-WM 2023: Frohms ist sich der Bedeutung bewusst

Dieser Live-Ticker zu Deutschland gegen Marokko wird fortlaufend aktualisiert.

Deutschland – Marokko 0:0 (-:-)

Aufstellung Deutschland: - Aufstellung Marokko: - Tore: -

Melbourne – Es wird ernst für die deutsche Nationalmannschaft. Bei der Frauen-WM 2023 greift das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in das Geschehen ein, es geht gegen die marokkanische Auswahl. Anpfiff der Begegnung ist um 10.30 Uhr im AAMI Park im australischen Melbourne.

Alexandra Popp wird die DFB-Frauen gegen Marokko als Kapitänin auf das Feld führen. © IMAGO/Laci Perenyi

Frauen-WM: Deutschland gegen Marokko im Live-Ticker – Voss-Tecklenburg erwartet „enges Spiel“

Nicht mitwirken kann im Duell mit dem afrikanischen Vertreter sehr wahrscheinlich Marina Hegering. Die Innenverteidigerin des VfL Wolfsburg laboriert an Fersenproblemen, absolvierte das Abschlusstraining am Sonntag aber mit dem Team. Lena Oberdorf, die zuletzt mit einer leichten Blessur im Oberschenkel nur individuell arbeitete, war bei der Einheit ebenfalls dabei. Ein Einsatz in der Startelf ist wohl denkbar.

Das Aufeinandertreffen mit dem 72. der Weltrangliste dürfte laut Voss-Tecklenburg ein „enges Spiel“ werden. „Ich finde, Marokko hat sich in den letzten zwei Jahren sehr gut entwickelt. Uns wird eine kompakte Mannschaft erwarten, die defensiv sehr stabil ist“, so die 55-Jährige im Vorfeld und ergänzte: „Aber es ist auch klar, dass wir das Spiel gewinnen wollen.“

Werdende Mutter, Zahlen-Genie, Babysitter im Quartier: Deutschlands WM-Frauen im Überblick Fotostrecke ansehen

Frauen-WM: Frohms ist sich der Bedeutung bewusst

Der Partie blicken die DFB-Spielerinnen mit einer Mischung aus Vorfreude und Nervosität entgegen, wie Torhüterin Merle Frohms klarstellte. „Es fängt auch an, in den Beinen zu kribbeln, weil man selbst auf dem Feld stehen möchte. Je näher das Spiel rückt, desto größer wird aber auch die Anspannung, weil uns bewusst ist, welche Bedeutung das Turnier für jede einzelne Spielerin hat.“

Ein guter Start in die Weltmeisterschaft wäre für die DFB-Auswahl von großer Bedeutung. Nach dem Spiel gegen Marokko geht es in Gruppe H am Sonntag (30. Juli) noch gegen Kolumbien, ehe Kapitänin Alexandra Popp und Co. die Vorrunde gegen Südkorea (4. August) beschließen. (masc)