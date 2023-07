Deutsche Nationalspielerin wegen Neymar-Spruch übel beschimpft

Von: Christoph Klaucke

Die deutsche Nationalspielerin Sophia Kleinherne erlebt einen Shitstorm. Die Frankfurterin hatte sich mit einem Vergleich über Neymar lustig gemacht.

Wyong – Die deutsche Nationalmannschaft bereitet sich auf die Frauen-WM in Australien vor. Am 24. Juli startet das DFB-Team gegen Marokko ins Turnier. Kurz vor dem Beginn der Weltmeisterschaft gibt es jedoch Unruhe um Nationalspielerin Sophia Kleinherne, die im Playboy Kritik an Brasiliens Superstar Neymar geäußert hat.

Sophia Kleinherne Geboren: 12. April 2000 (Alter 23 Jahre), Telgte Verein: Eintracht Frankfurt Länderspiele: 27 (ein Tor; Stand: 19. Juli 2023) Auszeichnungen: Fritz Walter Medal - Female

DFB-Star Kleinherne erzürnt Brasilianer mit Neymar-Spruch

„Ich habe nicht erwartet, dass diese Aussage in Brasilien viral geht. Zumal das keine Kritik an Neymar war. Jeder, der mich kennt, weiß, wie ich das gemeint habe. Aber ich bleibe bei der Aussage und muss mich dafür nicht rechtfertigen oder entschuldigen“, sagte Kleinherne am Mittwoch im deutschen WM-Quartier in Wyong.

Die Abwehrspielerin des Bundesligisten Eintracht Frankfurt hatte sich in der Vorwoche in der deutschen Ausgabe des Männermagazins Playboy zu möglichen Gründen geäußert, warum die deutschen Fußballerinnen laut einer Umfrage aktuell beliebter sind als ihre männlichen Kollegen. Dabei hatte Kleinherne unter anderem erklärt, dass die Fußballerinnen nahbarer seien und die Fans mit „ehrlichem Fußball“ begeistern würden. „Mir ist kein weiblicher Neymar bekannt. Ich kenne zum Beispiel keine Spielerin, die zwei oder drei Minuten liegen bleibt“, sagte die 23-Jährige. Rumms!

Nationalspielerin wird wegen ihrer Kritik am Brasilianer Neymar beschimpft. © Arne Dedert/JJ Guillen/dpa/Imago

Deutsche Nationalspielerin von Brasilianern übel beschimpft – sie erlaubte sich einen Neymar-Spruch

In Brasilien wurden die ehrlichen Worte Kleinhernes offenbar als klarer Affront gegen ihren Volkshelden angesehen. Neymar gilt trotz seiner bisweilen ineffektiven Spielweise und dem verpassten WM-Titel noch immer bei vielen Brasilianern als Fußball-Heiliger. Die Unterstellung der Schauspielerei kam bei seinen Fans dementsprechend gar nicht gut an.

„Jeder weiß, was Neymar dort verkörpert, deshalb sind die Kommentare aus Brasilien etwas anders“, sagte Kleinherne über den Shitstorm in den sozialen Netzwerken. Unter Beiträgen auf ihrem Instagram-Profil wurde die Frankfurterin teils auf übelste Weise beschimpft. „Von der Diskussion bekomme ich durch die Zeitverschiebung auch nicht so viel mit. Ich schaffe es aber ganz gut, mich von diesen Kommentaren zu distanzieren, zumal mein Fokus völlig auf der WM liegt. Da kann ich mich nicht so viel mit Nebensächlichkeiten beschäftigen“, erklärte Kleinherne, die sich von den negativen Kommentaren nicht aus der Ruhe bringen lässt.

Nationalspielerin Kleinherne lässt Shitstorm nach Neymar-Kritik kalt

Neymar, der seinen Klub Paris Saint-Germain in diesem Sommer womöglich verlassen möchte, hat sich zu Kleinhernes Aussagen zunächst nicht geäußert. Unterdessen wurde ein weiterer Unruheherd gelöscht: Das Rätsel um die DFB-Binde bei der Frauen-WM ist gelöst – Kapitänin Popp setzt ein Zeichen. (ck)