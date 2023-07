Frage zu sexueller Orientierung bei Frauen-WM sorgt für Empörung: BBC entschuldigt sich

Von: Marcel Schwenk

Teilen

Vor dem WM-Auftakt der DFB-Frauen kommt es bei der Pressekonferenz Marokkos zu einem kleinen Eklat. Der englische TV-Sender BBC entschuldigt sich.

Melbourne – Besser hätte der Auftakt für die deutsche Nationalmannschaft bei der Frauen-WM 2023 nicht laufen können. Mit 6:0 wurde Marokko in die Schranken gewiesen, Kapitänin Alexandra Popp, Jule Brand und Co. ließen überhaupt nichts anbrennen. Am Sonntag (30. Juli) kommt es nun zum Duell mit der kolumbianischen Auswahl.

Frauen-WM 2023 Austragungsort: Australien und Neuseeland Teilnehmende Teams: 32 Zeitraum: 20. Juli bis 20. August 2023 Titelverteidiger: USA

Zwischenfall bei Marokko-Pressekonferenz: BBC-Reporter fragt nach sexueller Orientierung

Auf marokkanischer Seite dürfte die deutliche Pleite nur für wenig Freude gesorgt haben – genau wie die Frage eines BBC-Reporters auf der Pressekonferenz vor der Partie. Dieser hatte folgende Worte an Kapitänin Ghizlane Chebbak gerichtet: „In Marokko ist es illegal, gleichgeschlechtliche Beziehungen zu führen. Gibt es homosexuelle Spielerinnen in Ihrem Team und wie ist es für diese, in Marokko zu leben?“

Ein Pressemitarbeiter der FIFA intervenierte, bezeichnete die Fragestellung als „sehr politisch“ und forderte Fragen, die sich „auf den Fußball“ beziehen. Zum Hintergrund: In Marokko können gleichgeschlechtliche Beziehungen strafrechtlich verfolgt werden. Laut der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch sind sowohl Gefängnis- als auch Geldstrafen möglich, sollten Personen gegen die Rechtslage verstoßen.

Bekam von einem BBC-Reporter eine Frage zu homosexuellen Spielerinnen bei Marokko gestellt: Kapitänin Ghizlane Chebbak (re.). © Imago Images / PRiME Media Images; Imago Images / Sports Press Photo

BBC entschuldigt sich für Frage zu Homosexualität: „War unangemessen“

Mittlerweile hat sich die BBC für die Frage ihres Mitarbeiters entschuldigt. „Wir erkennen an, dass die Frage unangemessen war. Wir hatten nicht die Absicht, einen Schaden zu verursachen“, zitiert CNN einen Sprecher des TV-Senders.

In der deutschen Mannschaft gibt es einige Spielerinnen, die offen zu ihrer Homosexualität stehen. So sprach Svenja Huth erst kürzlich in der ZDF-Doku „Born for this“ über ihr erstes Kind mit Frau Laura, das in wenigen Monaten auf die Welt kommen soll. Auch Lena Oberdorf oder Lea Schüller zeigen sich beispielsweise auf Instagram mit ihren Freundinnen.

Werdende Mutter, Zahlen-Genie, Babysitter im Quartier: Deutschlands WM-Frauen im Überblick Fotostrecke ansehen

Darüber hinaus spielte DFB-Kapitänin Popp vor der WM auch mit einer Binde in den Farben der Regenbogenflagge. Bei der Weltmeisterschaft trägt sie allerdings ein anderes Stück Stoff um den Arm. (masc)