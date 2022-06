Frauen-EM 2022: Spielplan, Gruppen, Kader, Stadien – Alle Infos zur Fußballeuropameisterschaft

Von: Andreas Apetz

Bei der Frauen-EM 2022 hofft die deutsche Frauennationalmannschaft auf den Titelgewinn. (Archivfoto) © Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Im Juli beginnt die Frauen-EM 2022. Deutschland geht als Titelfavorit in das Turnier. Alles Wichtige zur Fußball-Europameisterschaft im Überblick.

London – Vom 6. Juli bis zum 31. Juli wird die Frauen-EM 2022 ausgetragen. In England kämpfen 16 Teams um den Titel der besten Fußball-Nation Europas. Der Wettbewerb wird seit 1980 offiziell von der UEFA veranstaltet und geht dieses Jahr in die 13. Runde. Die Qualifikationsphase mit 47 europäischen Mannschaften begann bereits im Sommer 2019. Sie erstreckte sich aufgrund der Corona-Pandemie über fast anderthalb Jahre. Ursprünglich hatte auch das russische Frauennationalteam den Sprung in die Endrunde geschafft. Aufgrund des Ukraine-Krieges wurde die Mannschaft vom Wettbewerb ausgeschlossen und durch den Nachrücker Portugal ersetzt.

Frauen-EM 2022: Der Modus – Gruppenphase und K.O.-Runde

Bei der Frauen-EM 2022 in England treten insgesamt 16 Nationen gegeneinander an. Die Mannschaften sind zunächst auf vier Gruppen à vier Teams verteilt. Jede Mannschaft spielt in der Vorrunde je einmal gegen jede andere Mannschaft der eigenen Gruppe. Nach drei Spielen qualifizieren sich die beiden Gruppenbesten für die K.O.-Runde, welche mit dem Viertelfinale beginnt. Sollte es in einem K.O.-Spiel nach 90 Minuten noch unentschieden stehen, geht das Spiel in die Verlängerung. Sollte nach der Verlängerung immer noch kein Sieger feststehen, so wird das Spiel im Elfmeterschießen entschieden.

Nach dem Viertelfinale folgt das Halbfinale mit den besten vier Teams des Turniers. Im Finale am 31. Juli stehen sich die beiden Gewinner des Halbfinales gegenüber. Ein Spiel um den dritten Platz wird es nicht geben.

Frauen-EM 2022: Die Gruppen – Deutschland in Gruppe B

Die Vorrunde der Frauen-EM 2022 gliedert die 16 Mannschaften in vier Gruppen. Die Auslosung fand am 28. Oktober 2021 in Manchester statt. England was als Gastgeber für die Gruppe A gesetzt. Als Qualifikationsgruppensieger befand sich Deutschland im ersten Lostopf und führt nun die Gruppe B an. Die Titelverteidigerinnen aus den Niederlande befinden sich in Gruppe C.

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D England Deutschland Niederlande Frankreich Österreich Dänemark Schweden Italien Norwegen Spanien Portugal Belgien Nordirland Finnland Schweiz Island

Frauen-EM 2022: Der Spielplan

Der Spielplan für die Frauen-EM 2022 in England sieht wie folgt aus:

Gruppe A

Datum Uhrzeit (MESZ) Spielort Begegnung 6. Juli 2022 21 Uhr Old Trafford, Manchester England - Österreich 7. Juli 2022 21 Uhr St. Mary's, Southampton Norwegen - Nordirland 11. Juli 2022 18 Uhr St. Mary's, Southampton Österreich - Nordirland 11. Juli 2022 21 Uhr Brighton Community Stadium, Brighton England - Norwegen 15. Juli 2022 21 Uhr St. Mary's, Southampton Nordirland - England 15. Juli 2022 21 Uhr Brighton Community Stadium, Brighton Österreich - Norwegen

Gruppe B

Datum Uhrzeit (MESZ) Spielort Begegnung 8. Juli 2022 18 Uhr Milton Keynes Spanien - Finnland 8. Juli 2022 21 Uhr Brentford Deutschland - Dänemark 12. Juli 2022 18 Uhr Milton Keynes Dänemark - Finnland 12. Juli 2022 21 Uhr Brentford Deutschland - Spanien 16. Juli 2022 21 Uhr Milton Keynes Finnland - Deutschland 16. Juli 2022 21 Uhr Brentford Dänemark - Spanien

Gruppe C

Datum Uhrzeit (MESZ) Spielort Begegnung 9. Juli 2022 18 Uhr Leigh Portugal - Schweiz 9. Juli 2022 21 Uhr Sheffield Niederlande - Schweden 13. Juli 2022 18 Uhr Sheffield Schweden - Schweiz 13. Juli 2022 21 Uhr Leigh Niederlande - Portugal 17. Juli 2022 18 Uhr Sheffield Schweiz - Niederlande 17. Juli 2022 18 Uhr Leigh Schweden - Portugal

Gruppe D

Datum Uhrzeit (MESZ) Spielort Begegnung 10. Juli 2022 18 Uhr Manchester Belgien - Island 10. Juli 2022 21 Uhr Rotherham Frankreich - Italien 14. Juli 2022 18 Uhr Manchester Italien - Island 14. Juli 2022 21 Uhr Rotherham Frankreich - Belgien 18. Juli 2022 21 Uhr Rotherham Island - Frankreich 18. Juli 2022 21 Uhr Manchester Italien - Belgien

Frauen-EM 2022: Spielplan zum Viertelfinale

Datum Uhrzeit (MESZ) Spielort Begegnung 20. Juli 2022 21 Uhr Brighton Sieger Gruppe A - Zweiter Gruppe B 21. Juli 2022 21 Uhr Brentford Sieger Gruppe B - Zweiter Gruppe A 22. Juli 2022 21 Uhr Leigh Sieger Gruppe C - Zweiter Gruppe D 23. Juli 2022 21 Uhr Rotherham Sieger Gruppe D - Zweiter Gruppe C

Frauen-EM 2022: Spielplan zum Halbfinale

Datum Uhrzeit (MESZ) Spielort Begegnung 26. Juli 2022 21 Uhr Sheffield Sieger VF 3 - Sieger VF 1 27. Juli 2022 21 Uhr Milton Keynes Sieger VF 4 - Sieger VF 2

Frauen-EM 2022: Spielplan zum Finale

Datum Uhrzeit (MESZ) Spielort Begegnung 31. Juli 2022 18 Uhr Wembley Sieger HF 1 - Sieger HF 2

Frauen-EM 2022: Austragungsort England – In diesen Stadien wird gespielt

It‘s coming home: Die Frauen-EM 2022 wird dieses Jahr in England – der Heimat des Fußballs – ausgetragen. Die Fußballnation zeigt sich von seiner besten Seite und lässt die angereisten Teams in den größten und bekanntesten Stadien des Landes auflaufen. Mit dabei sind unter anderem das Old Trafford, in dem auch Manchester United seine Heimspiele austrägt, sowie das legendäre Wembley-Stadion in London. Deutlich unbekannter, aber nicht weniger spannend ist das Brentford Community Stadium. Es wurde 2017 eröffnet und ist das modernste Stadion bei der Frauen-EM 2022.

Wembley-Stadion in London (90.000 Sitzplätze)

in London (90.000 Sitzplätze) Old Trafford in Manchester (74.000 Sitzplätze)

in Manchester (74.000 Sitzplätze) Bramall Lane in Sheffield (32.702 Sitzplätze)

in Sheffield (32.702 Sitzplätze) St. Mary’s Stadium in Southhampton (23.505 Sitzplätze)

in Southhampton (23.505 Sitzplätze) Brighton Community Stadium in Brighton & Hove (30.750 Sitzplätze)

in Brighton & Hove (30.750 Sitzplätze) Stadium MK in Milton Keynes (30.500 Sitzplätze)

in Milton Keynes (30.500 Sitzplätze) Brentford Community Stadium in Brentford (17.250 Sitzplätze)

in Brentford (17.250 Sitzplätze) New York Stadium in Rotherham (12.021 Sitzplätze)

in Rotherham (12.021 Sitzplätze) Leigh Sports Village in Leigh (12.000 Sitzplätze)

in Leigh (12.000 Sitzplätze) Manchester City Academy Stadium in Manchester (7.000 Sitzplätze)

Frauen-EM 2022: Das DFB-Team

Deutschland geht als absoluter Titelanwärter ins Rennen. Durch die Qualifikation marschierten die deutschen Frauen ungeschlagen mit acht Siegen aus acht Spielen, 46 Toren und nur einem einzigen Gegentreffer. 18 Jahre lang verteidigte der DFB den EM-Titel, bis Dänemark die Siegesserie bei der Europameisterschaft 2017 im Viertelfinale beendete. Bei der Frauen-EM 2022 hat die deutsche Frauen-Nationalmannschaft nur ein Ziel: Den Titel zurückzuholen. Das soll mit folgendem Kader gelingen:

Position Name (Verein/Rückennummer) Tor Ann-Katrin Berger (FC Chelsea/#21) Tor Merle Frohms (Eintracht Frankfurt/#1) Tor Almuth Schult (VfL Wolfsburg/#12) Abwehr Sara Doorsoun (Eintracht Frankfurt/#23) Abwehr Giulia Gwinn (FC Bayern München/#15) Abwehr Marina Hegering (FC Bayern München/#5) Abwehr Kathrin Hendrich (VfL Wolfsburg/#3) Abwehr Sophia Kleinherne (Eintracht Frankfurt/#2) Abwehr Felicitas Rauch (VfL Wolfsburg/#17) Mittelfeld/Sturm Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt/#14) Mittelfeld/Sturm Jule Brand (TSG 1899 Hoffenheim/#22) Mittelfeld/Sturm Klara Bühl (FC Bayern München/#19) Mittelfeld/Sturm Sara Däbritz (Paris Saint-Germain/#13) Mittelfeld/Sturm Linda Dallmann (FC Bayern München/#16) Mittelfeld/Sturm Laura Freigang (Eintracht Frankfurt/#10) Mittelfeld/Sturm Svenja Huth (VfL Wolfsburg/#9) Mittelfeld/Sturm Lena Lattwein (VfL Wolfsburg/#4) Mittelfeld/Sturm Sydney Lohmann (FC Bayern München/#8) Mittelfeld/Sturm Lina Magull (FC Bayern München/#20) Mittelfeld/Sturm Lena Sophie Oberdorf (VfL Wolfsburg/#6) Mittelfeld/Sturm Alexandra Popp (VfL Wolfsburg/#11) (C) Mittelfeld/Sturm Lea Schüller (FC Bayern München/#7) Mittelfeld/Sturm Tabea Waßmuth (VfL Wolfsburg/#18) Trainerin Martina Voss-Tecklenburg

Frauen-EM 2022: So viel Geld bekommen die Gewinnerinnen

Wie die UEFA mitteilte, wird sich das Preisgeld der Frauen-EM 2022 im Vergleich zum Vorgänger-Turnier verdoppeln: Während die EM in den Niederlanden noch acht Millionen Euro schwer war, sollen es dieses Jahr 16 Millionen Euro sein. Jedes Team erhält mindesten 600.000 Euro Startgeld. Laut der UEFA sei auch das eine Verdopplung.

Der Sieg bei einem Gruppenspiel bringt der Mannschaft weitere 100.000 Euro, bei einem Remis werden nicht nur die Punkte, sondern auch die Siegesprämie geteilt: 50.000 Euro für beide Teams. Das Erreichen des Viertelfinales lässt sich die UEFA 205.000 Euro pro Team kosten. Ein Halbfinalist erhält nochmal 320.000 Euro. Die Europameisterinnen dürfen sich dann über einen Preis von 660.000 Euro freuen, die Zweitplatzierten erhalten 420.000 Euro. Der Turniersieg bei der Frauen-EM 2022 bringt einer Nationalmannschaft also maximal 2.085.000 Euro. Pro Spielerin beim DFB wären das 60.000 Euro. Bei den Herren war der EM-Titel 2021 28.250.000 Euro wert.

Frauen-EM 2022: Das Turnier im TV und Live-Stream verfolgen

Die öffentlich-rechtlichen Sender übertragen alle 31 Partien der Frauen-EM 2022 live im TV oder im Live-Stream. Die Sendeplätze der K.o.-Runde stehen noch nicht fest. Für die Gruppenphase ist jedoch klar. Die Spiele sind im Wechsel bei ARD, ZDF und sportschau.de zu sehen. (Andreas Apetz)