Frauen-EM 2022: Spielplan, Gruppen und Ergebnisse im Überblick

Von: Lukas Rogalla

Die deutsche Nationalmannschaft will bei der Frauen-EM 2022 in England den neunten Europameister-Titel holen. Wann spielt das DFB-Team? © Heiko Becker/Imago

Die Frauen-EM 2022 steht bevor – mit Deutschland als Mitfavorit. Hier finden Sie den kompletten Spielplan mit allen Gruppen, Tabellen und Ergebnissen.

London – Im Juli steigt mit einem Jahr Verspätung die Frauen-EM 2022. 16 Länder nehmen an der Europameisterschaft teil. Die Gastgeber aus England sind automatisch dabei und eröffnen das Turnier im legendären Old Trafford gegen Österreich. Die restlichen Teams mussten durch die Qualifikation. Anstoßzeiten bei der EM sind um 18 und 21 Uhr (MESZ). Erst am letzten Spieltag finden die Gruppenspiele jeweils parallel statt.

Frauen-EM 2022 Offiziell: UEFA Women's EURO 2022 Zeitraum Mi., 6. Juli 2022 bis So., 31. Juli 2022 Austragungsort England Finale Wembley-Stadion, London Teilnehmende Nationen 16

Frauen-EM 2022: Wann spielt Deutschland?

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft, trainiert von Martina Voss-Tecklenburg, startet am 8. Juli in der Gruppe B ins Turnier. Zu Beginn geht es gegen Dänemark. Anstoß im Brentford Community Stadium im Westen Londons ist um 21 Uhr. Bei der letzten EM 2017 in den Niederlanden konnten die Skandinavierinnen Deutschland überraschend im Viertelfinale schlagen. Vier Tage später geht es Spanien (Brentford, 21 Uhr). Zum Abschluss der Gruppenphase geht es ins Stadium MK nach Milton Keynes, wo die Mannschaft aus Finnland wartet. Alle Spiele bei der Frauen-EM 2022 können Sie live im TV oder im Stream sehen.

Frauen-EM 2022: Spielplan, Ergebnisse und Tabelle der Gruppe A

Datum Uhrzeit (MESZ) Spielort Spiel Ergebnis Mi., 6. Juli 21 Uhr Old Trafford, Manchester England - Österreich Do., 7. Juli 21 Uhr Southampton Norwegen - Nordirland Mo., 11. Juli 18 Uhr Southampton Österreich - Nordirland Mo., 11. Juli 21 Uhr Brighton England - Norwegen Fr., 15. Juli 21 Uhr Southampton Nordirland - England Fr., 15. Juli 21 Uhr Brighton Österreich - Norwegen

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. 2. 3. 4.

Platz eins und zwei qualifizieren sich für das Viertelfinale.

Frauen-EM 2022: Spielplan, Ergebnisse und Tabelle der Gruppe B

Datum Uhrzeit (MESZ) Spielort Spiel Ergebnis Fr., 8. Juli 18 Uhr Milton Keynes Spanien - Finnland Fr., 8. Juli 21 Uhr Brentford Deutschland - Dänemark Di., 12. Juli 18 Uhr Milton Keynes Dänemark - Finnland Di., 12. Juli 21 Uhr Brentford Deutschland - Spanien Sa., 16. Juli 21 Uhr Milton Keynes Finnland - Deutschland Sa., 16. Juli 21 Uhr Brentford Dänemark - Spanien

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. 2. 3. 4.

Platz eins und zwei qualifizieren sich für das Viertelfinale.

Frauen-EM 2022: Spielplan, Ergebnisse und Tabelle der Gruppe C

Datum Uhrzeit (MESZ) Spielort Begegnung Ergebnis Sa., 9. Juli 18 Uhr Leigh Portugal - Schweiz Sa., 9. Juli 21 Uhr Sheffield Niederlande - Schweden Mi., 13. Juli 18 Uhr Sheffield Schweden - Schweiz Mi., 13. Juli 21 Uhr Leigh Niederlande - Portugal So., 17. Juli 18 Uhr Sheffield Schweiz - Niederlande So., 17. Juli 18 Uhr Leigh Schweden - Portugal

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. 2. 3. 4.

Platz eins und zwei qualifizieren sich für das Viertelfinale.

Frauen-EM 2022: Spielplan, Ergebnisse und Tabelle der Gruppe D

Datum Uhrzeit (MESZ) Spielort Begegnung ergebnis So., 10. Juli 18 Uhr Manchester City Academy Stadium Belgien - Island So., 10. Juli 21 Uhr Rotherham Frankreich - Italien Do., 14. Juli 18 Uhr Manchester City Academy Stadium Italien - Island Do., 14. Juli 21 Uhr Rotherham Frankreich - Belgien Mo., 18. Juli 21 Uhr Rotherham Island - Frankreich Mo., 18. Juli 21 Uhr Manchester City Academy Stadium Italien - Belgien

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. 2. 3. 4.

Platz eins und zwei qualifizieren sich für das Viertelfinale.

Frauen-EM 2022: Spielplan und Ergebnisse im Viertelfinale

Datum Uhrzeit (MESZ) Spielort Begegnung Ergebnis Mi., 20. Juli 21 Uhr Brighton Sieger Gr. A - Zweiter Gr. B Do., 21. Juli 21 Uhr Brentford Sieger Gr. B - Zweiter Gr. A Fr., 22. Juli 21 Uhr Leigh Sieger Gr. C - Zweiter Gr. D Sa., 23. Juli 21 Uhr Rotherham Sieger Gr. D - Zweiter Gr. C

Frauen-EM 2022: Spielplan und Ergebnisse im Halbfinale

Datum Uhrzeit (MESZ) Spielort Begegnung Ergebnis Di., 26. Juli 21 Uhr Sheffield Sieger VF 3 - Sieger VF 1 Mi., 27. Juli 21 Uhr Milton Keynes Sieger VF 4 - Sieger VF 2

Frauen-EM 2022: Spielplan und Ergebnis für das Finale

Nach einer dreitägigen Pause im Anschluss an das zweite Halbfinale steigt im Wembley-Stadion in London das Finale der Europameisterschaft. Anstoß ist um 18 Uhr. Deutschland gilt als Mitfavorit und könnte bereits zum neunten Mal EM-Sieger werden.

Datum Uhrzeit (MESZ) Spielort Begegnung Ergebnis So., 31. Juli 18 Uhr Wembley Sieger HF 1 - Sieger HF 2