Französische Nationalmannschaft: Erfolge, Hymne, Trainer – alle Infos zur „Équipe Tricolore“

Die französische Nationalmannschaft konnte bisher zwei Weltmeister- und zwei Europameistertitel gewinnen. Alle Infos zur Équipe Tricolore.

Paris – Die französische Fußball-Nationalmannschaft ist amtierender Weltmeister. Und auch sonst zählt Frankreich zu den erfolgreichsten Nationen im Fußball. Die „Équipe Tricolore“ oder auch „Les Bleus“ ist aktuell Vierter in der FIFA-Weltrangliste (Stand 22.07.2022). Nach dem WM-Titel 2018 folgte bei der EM 2021 die Enttäuschung. Bei der WM 2022 in Katar griff Frankreich mit neuer Stärke an und scheiterte nach dem vielleicht „besten WM-Finale aller Zeiten“ knapp am neuen Weltmeister Argentinien.

Frankreichs Fußball-Nationalmannschaft: Die Erfolge

So kann die französische Nationalmannschaft auf zwei Weltmeistertitel zurückblicken. Neben der Weltmeisterschaft 2018 in Russland, bei der sich „les Bleus“ durch den 4:2-Sieg gegen Kroatien auf den Thron der Fußball-Welt setzten, konnten sie die Heim-WM 1998 gewinnen. Im Finale besiegten sie den Rekordweltmeister Brasilien. Frankreich ist außerdem zweifacher Europameister: Im eigenen Land gewann die Équipe Tricolore den ersten Titel 1984. Bei der EM 2000 in Belgien und den Niederlanden waren sie ebenfalls siegreich. Im Halbfinale besiegten sie Portugal, den Gruppengegner bei der EM 2021, nach Verlängerung.

Neben den Erfolgen bei den großen Turnieren kann die französische Nationalmannschaft auf zwei Siege beim Fifa-Konföderationen-Pokal, besser bekannt als „Confed Cup“, zurückblicken (2001, 2003).

Die Anfänge der französischen Nationalmannschaft

Die ersten Länderspiele bestritt die französische Nationalmannschaft bereits bevor der französische Fußballverband gegründet wurde. Am 1. Mai 1904 fand das erste Länderspiel Frankreichs gegen Belgien statt. Die beiden Nachbarn trennten sich in Brüssel mit einem 3:3-Unentschieden. Das erste Heimspiel fand am 12. Februar statt. Frankreich besiegte die Schweiz mit 1:0. Der Verband Fédération Française de Football (FFF) wurde allerdings erst am 7. April 1919 gegründet. Die meisten Heimspiele trägt der Verband im Stade de France in Saint-Denis bei Paris aus, in dem 81.338 Menschen Platz finden.

Seit ihrem Bestehen hat die französische Nationalmannschaft 869 Länderspiele bestritten. Davon gewann Frankreich 432, 255 Spiele verloren „les Bleus“. 182 Spiele endeten mit einem Unentschieden. Insgesamt schossen die Spieler dabei 1542 Tore. Frankreich musste 1200 Gegentore hinnehmen (Stand 05.05.2021).

Hymne der französischen Nationalmannschaft: Der Text zu „Marseillaise“

Die französische Nationalhymne trägt den Namen „Marseillaise“ und wird vor jedem Länderspiel mit französischer Beteiligung gespielt. Claude Joseph Rouget de Lisle, Hauptmann der Rheinarmee, gilt als Verfasser und Komponist. So lautet der Text:

Allons enfants de la Patrie,

Le jour de gloire est arrivé!

Contre nous de la tyrannie,

L’étendard sanglant est levé. (2x)

Entendez-vous dans les campagnes

Mugir ces féroces soldats?

Ils viennent jusque dans vos bras

Égorger vos fils, vos compagnes.

Aux armes, citoyens,

Formez vos bataillons,

Marchons, marchons!

Qu’un sang impur Abreuve nos sillons!

Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps: Als Spieler und Trainer Weltmeister

Der Trainer der französischen Nationalmannschaft ist Didier Deschamps. Er ist seit 2012 im Amt. Der 52-Jährige trug aber auch selbst das Trikot der Mannschaft. 103 Mal lief der ehemalige defensive Mittelfeldspieler für die Équipe Tricolore auf und trug auch die Kapitänsbinde. Als Kapitän führte er Frankreich zum Welt- und Europameistertitel. Er gewann somit als Spieler und Trainer eine WM. Außer ihm haben das nur der Brasilianer Mario Zagalo und Franz Beckenbauer geschafft.

Fußball-Nationalmannschaft von Frankreich: Die Rekord-Spieler

Didier Deschamps belegt den 8. Platz in der Liste der häufigsten Einsätze für die Nationalmannschaft Frankreichs. Liliam Thuram belegt den ersten Platz in dieser Liste. Er hat 142 Mal für Frankreich gespielt. Hugo Lloris, der aktuelle Nationaltorhüter, hat bereits 136 Mal für Frankreich gespielt und nimmt den zweiten Platz ein. Thierry Henry ist mit 123 Einsätzen Dritter.

Die Liste der meisten Torschützen für Frankreich führt Thierry Henry an. Mit Olivier Giroud und Antoine Griezmann sind zwei Spieler aus der aktuellen französischen Nationalmannschaft auf vorderen Plätzen der Torschützenliste. (Stand: 09.11.2021)

Platz Name Erzielte Tore 1 Olivier Giroud 53 2 Thierry Henry 51 3 Antoine Griezmann 42 4 Michel Platini 41 5 Karim Benzema 37 6 David Trezeguet 34 7 Zinédine Zidane 31 8 Just Fontaine 30 9 Jean-Pierre Papin 30 10 Youri Djorkaeff 28 Stand: 22. Dezember 2022

Frankreichs Nationalmannschaft: Top-Favorit bei der Europameisterschaft

Als Weltmeister von 2018 ging Frankreich als Favorit in die Europameisterschaft 2021. Die EM-Qualifikation lief ohne Probleme. In der Gruppe H belegte die französische Nationalmannschaft den ersten Platz. Einzig die 0:2-Niederlage gegen die Türkei war ein kleiner Makel.

Der offizielle Kader der französischen Nationalmannschaft bei der EM 2021

Tor : Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (Milan), Steve Mandanda (Marseille)

: Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (Milan), Steve Mandanda (Marseille) Verteidigung : Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (Lyon), Lucas Hernández (Bayern), Presnel Kimpembe (Paris), Jules Koundé (Sevilla), Clément Lenglet (Barcelona), Benjamin Pavard (Bayern), Raphaël Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Chelsea)

: Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (Lyon), Lucas Hernández (Bayern), Presnel Kimpembe (Paris), Jules Koundé (Sevilla), Clément Lenglet (Barcelona), Benjamin Pavard (Bayern), Raphaël Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Chelsea) Mittelfeld : Kingsley Coman (Bayern), N‘Golo Kanté (Chelsea), Thomas Lemar (Atlético Madrid), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus), Moussa Sissoko (Tottenham), Corentin Tolisso (Bayern)

: Kingsley Coman (Bayern), N‘Golo Kanté (Chelsea), Thomas Lemar (Atlético Madrid), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus), Moussa Sissoko (Tottenham), Corentin Tolisso (Bayern) Sturm: Wissam Ben Yedder (Monaco), Karim Benzema (Real Madrid), Ousmane Dembélé (Barcelona), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Barcelona), Kylian Mbappé (Paris), Marcus Thuram (Mönchengladbach)

In der Gruppe F der EM 2021 traf Frankreich auf Deutschland, Portugal und Ungarn. In der Gruppe waren somit die vorangegangenen beiden Weltmeister und der Europameister von 2016 vertreten. Daher wurde auch von der „Todesgruppe F“ gesprochen. Für Frankreich begann das Turnier am 15. Juni 2021: In München traf die Équipe Tricolore auf die deutsche Nationalmannschaft (1:0). Im Achtelfinale schied Frankreich jedoch durch ein 4:5 nach Elfmeterschießen gegen die Schweiz aus. Europameister wurde Italien.

Frankreich scheitert bei WM 2022 knapp an Titelverteidigung

Bei der WM 2022 in Katar wurde Frankreich eine machbare Gruppe zugelost. Als Titelverteidiger bezwangen die Franzosen zunächst Australien (4:1) und siegten im Anschluss über Dänemark (1:0). Das Gruppenspiel gegen Tunesien ging überraschend mit 1:0 verloren. Im ersten Spiel der K.o.-Runde musste sich Frankreich Polen stellen und überzeugte mit einem souveränen 3:1-Sieg. Im Viertelfinale wartete England auf den Titelverteidiger. Nach einer Zitterpartie setzten sich die Franzosen dank besserer Effizienz vor dem Tor mit einem knappen 2:1 durch und zogen ins Halbfinale ein. Dort stand l‘Équipe dem Außenseiter Marokko gegenüber. Trotz unterlegenem Ballbesitz gewann das Team von Trainer Didier Deschamps mit 2:0.

Im großen Finale traf Frankreich auf Lionel Messi und das argentinische Team. Nach frühem 2:0-Rückstand schien das Spiel bereits entschieden. Doch nach einem blitzschnellen Doppelpack von Kylian Mbappé kurz vor Abpfiff kämpfte sich das französische Team in die Verlängerung. Die Argentinier gingen wieder in Führung, doch Frankreich zog erneut durch den dritten Treffer von Mbappé nach. Am Ende entschied sich das Spiel im Elfmeterschießen zugunsten der Argentinier. Bereits kurz nach dem Match wurde das Spiel von vielen als „bestes WM-Finale aller Zeiten“ bezeichnet. (Max Schäfer/Andreas Apetz)