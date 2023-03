Franz Beckenbauer schwärmt von Julian Nagelsmann: „War von ihm begeistert“

Von: Christoph Klaucke

Julian Nagelsmann erhält Lob von oberster Stelle. Der Trainer des FC Bayern wird von Ehrenpräsident Franz Beckenbauer geadelt.

München – Er war einst selbst erfolgreich als Trainer unterwegs. Mit der deutschen Nationalmannschaft wurde Franz Beckenbauer 1990 Weltmeister, mit dem FC Bayern Deutscher Meister und UEFA-Cup-Sieger. Mittlerweile steht Julian Nagelsmann bei den Bayern an der Seitenlinie. Der Kaiser spricht dem 35-Jährigen ein großes Lob aus.

Franz Beckenbauer Geboren: 11. September 1945 in München Stationen als Spieler: FC Bayern München, New York Cosmos, Hamburger SV Stationen als Trainer: Deutschland, Olympique Marseille, FC Bayern München Länderspiele: 103 (14 Tore)

Franz Beckenbauer schwärmt von Julian Nagelsmann

Der FC Bayern ist auf Kurs und peilt in Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League den Titel an. Acht der letzten neun Pflichtspiele hat die Mannschaft von Julian Nagelsmann gewonnen. Dem glorreichen 2:0 gegen Paris Saint-Germain in der Königsklasse folgte am Samstag ein wildes Scheibenschießen beim 5:3 gegen den FC Augsburg.

Franz Beckenbauer dürfte sich den Sieg seiner Bayern zu Hause am Fernseher angesehen haben. Beckenbauers Gesundheitszustand macht einen Besuch in der Allianz Arena beschwerlich. Trotzdem gibt sich der Ehrenpräsident zufrieden mit den Leistungen seines Herzensklubs, woran Trainer Nagelsmann seinen Anteil hat.

Franz Beckenbauer lobt Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. © Sven Hoppe/dpa/Imago

Beckenbauer-Lob für Julian Nagelsmann: „War von ihm begeistert“

„Julian ist eine sehr gute Wahl der Bayern“, sagte Franz Beckenbauer gegenüber Bild am Telefon. Der FC Bayern hatte Nagelsmann im Sommer 2021 als Nachfolger für den zum DFB gewechselten Hansi Flick auserkoren und sich die Verpflichtung einiges kosten lassen. Inklusive Bonuszahlungen soll sich die Ablöse auf bis zu 25 Millionen Euro belaufen.

Zuvor machte sich Nagelsmann unter anderem beim Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig einen Namen, was auch Beckenbauer nicht entgangen ist. „Schon zu Leipziger Zeiten war ich von ihm begeistert“, schwärmt der Kaiser Franz.

Nagelsmann tritt in die Fußstapfen von Franz Beckenbauer

„Er wird seinen Weg konsequent gehen“, ist der 77-Jährige überzeugt. Das Lob von „Lichtgestalt“ und Vereins-Ikone Beckenbauer dürfte Nagelsmann mit Wohlwollen zur Kenntnis nehmen. Der junge Trainer steht in der Öffentlichkeit immer wieder in der Kritik, scheint jedoch in seinem zweiten Jahr beim FC Bayern pünktlich zur entscheidenden Saisonphase das Erfolgsrezept gefunden zu haben. Auf der Pressekonferenz vor dem Augsburg-Spiel gab Nagelsmann private Einblicke und erzählte von einem gemeinsamen Schicksal mit Joao Cancelo. (ck)