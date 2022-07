Frankreichs Nationalhymne „Marseillaise“: Das ist der Text zur Blut-Hymne

Von: Nico Scheck

Sie ist eine der bekanntesten Nationalhymnen weltweit – und sie ist brutal. „La Marseillaise“ ist die Hymne Frankreichs. Doch was bedeutet der Text?

Paris – Wenn die französische Nationalmannschaft vor Länderspielen zur Nationalhymne anstimmt, hält es auch auf den Rängen keinen Fan der „Équipe Tricolore“ mehr auf den Sitzen. Die Hymne Frankreichs zählt zu den weltweit Bekanntesten. In jeder Zeile ist der Nationalstolz förmlich zu spüren, wenn das Lied ertönt.

Vor jedem Länderspiel der Fußball-Nationalmannschaft Frankreichs wird die Blut-Hymne gespielt. Warum der Name? Sie handelt vom Akt des Krieges und der Französischen Revolution von 1789 bis 1799. Doch wie lautet nun der Text – und was bedeutet er auf Deutsch?

Wie lautet der Text der französischen Nationalhymne?

Allons enfants de la Patrie,

Le jour de gloire est arrivé!

Contre nous de la tyrannie,

L’étendard sanglant est levé. (2x)

Entendez-vous dans les campagnes

Mugir ces féroces soldats?

Ils viennent jusque dans vos bras

Égorger vos fils, vos compagnes.

Aux armes, citoyens,

Formez vos bataillons,

Marchons, marchons!

Qu’un sang impur Abreuve nos sillons!

Auf Deutsch bedeutet der Text:

Auf, auf Kinder des Vaterlands!

Der Tag des Ruhmes, der ist da.

Gegen uns wurde der Tyrannei

Blutiges Banner erhoben. (2x)

Hört ihr im Land

Das Brüllen der grausamen Krieger?

Sie kommen bis in eure Arme,

Eure Söhne, Eure Gefährtinnen zu erwürgen!

Zu den Waffen, Bürger!

Formt Eure Schlachtreihen,

Marschieren wir, marschieren wir!

Bis unreines Blut unserer Äcker Furchen tränkt!

Wer hat die französische Nationalhymne verfasst – und in welcher Stadt?

Claude Joseph Rouget de Lisle, Hauptmann der Rheinarmee, gilt als Verfasser und Komponist der „Marseillaise“. In der Nacht auf den 26. April 1792 soll er das damals noch als „Kriegslied für die Rheinarmee“ bekannte Chanson in Straßburg kreiert haben.

Er widmete die Hymne dem Oberbefehlshaber und Gouverneur von Straßburg und Marschall von Frankreich, Graf Luckner. Daher ertönt das Lied in Luckners Geburtsort Cham in der Oberpfalz noch bis heute täglich um 12:05 Uhr vom Glockenspiel auf dem Marktplatz.

Woher hat die „Marseillaise“ ihren Namen?

Der Name der französischen Nationalhymne ist soldatischen Ursprungs. Als Soldaten aus Marseille das Lied beim Einzug in Paris am 30. Juli 1792, kurz vor dem Tuileriensturm während der Französischen Revolution, anstimmten, erhielt es den Namen „Marseillaise“.

Erst knapp drei Jahre später, am 14. Juli 1795, würde die Hymne offiziell zum „französischen Nationalgesang“ erklärt. (nc)