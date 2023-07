FR-Tipptabelle: Dumm gelaufen

Von: Jan Christian Müller

So tippte die Frankfurter Rundschau die vergangene Saison (in Klammern tatsächlicher Tabellenplatz). © FR

Ein Blick zurück und einer voraus: Warum die Sportredaktion der Frankfurter Rundschau in der Saison 2022/23 ein bisschen danebenlag, und warum sie doch viel Ahnung hat.

Alle Jahre wieder kommt nicht nur Weihnachten, sondern, seht her, auch unsere weltberühmte FR-Tipptabelle. In 18 Teilen checken wir jeden Fußball-Erstligisten auf Herz und Nieren und weisen ihm dann einen ihm zustehenden Platz im von uns vermuteten Endklassement zu. Wir können an dieser Stelle gar nicht mehr ergründen, wann genau in der wechselvollen Historie der Frankfurter Rundschau damit begonnen wurde. Irgendwann Anfang diese Jahrtausends wahrscheinlich, als die inzwischen - genau wie die Fußball-Bundesliga zum 60. Jubiläum - ein wenig in die Jahre gekommene FR-Sportredaktion noch Aufbruchstimmung im Land verbreitete.

Schauen wir gemeinsam zurück: Unsere seherischen Kräfte waren - wir sind da ehrlich selbstkritisch - im Vorausblick auf das abgelaufene Spieljahr eher so lala, wenn nicht gar schwächelnd. Einen einzigen mickrigen Klub haben wir genau richtig getippt: RB Leipzig auf Rang drei. Mit unserem wagemutigen Meistertipp Borussia Dortmund lagen wir am Ende aber nur deshalb falsch, weil diese lästigen Mainzelmännchen es dem BVB am letzten Spieltag ordentlich vermiest haben und Jamal Musiala in einer der ultimo Saisonminuten noch zum Sieg für die Bayern beim 1. FC Köln traf.

Und zugeben müssen wir außerdem, dass wir Union Berlin die Qualifikation zur Champions League ebenso wenig zugetraut haben wie dem Nachbarn aus Berlin-Charlottenburg den Abstieg. Union hatten wir auf Platz 11 getippt, die Hertha auf Rang 14. Tatsächlich wurden die Eisernen Vierte und die „Alte Dame“ Tabellenletzte. Dumm gelaufen.

Ansonsten, nun ja: Den VfB Stuttgart hatten wir auf Platz 12 taxiert, es wurde nur Rang 16, was angesichts des Talents der Schwaben ein Mysterium bleibt. Das hat in der Relegation der HSV unangenehm zu spüren bekommen. Dem VfL Bochum hatten wir den Klassenerhalt nicht zugetraut, er wurde 14. statt des von uns vorausgesagten Platz 18. Glückwunsch vor allem an Trainer Thomas Letsch. Grandiose Leistung, die republikweit viel zu wenig Beachtung bekommen hat.

Übrigens, damit unsere geneigte Leserschaft nicht komplett an unserem Urteilsvermögen zweifelt: In der langen Tradition der FR-Tipptabellen haben wir nie besser abgeschnitten, als in der Saison 2021/22. Seinerzeit tippten wir volle sechs Richtige. Das war richtig großer Sport, der sich nicht natürlich nicht Jahr für Jahr wiederholen lässt.

Mit Blick voraus auf die kommende Saison fehlen Scheinriesen wie die beiden Absteiger Schalke 04 und Hertha BSC. Auch der gute, alte Ex-Dino Hamburger SV hat es wieder nicht zurück ins Oberhaus geschafft. Große Fußballmarken in der zweiten Liga, die schon am 28. Juli mit dem Kracher HSV gegen Schalke den Spielbetrieb aufnimmt. Die Bundesliga folgt dann erst drei Wochen später am 18. August mit dem Spiel Werder Bremen gegen Bayern München. Bis dahin wissen Sie, welchen Klub wir wohin getippt haben. Wir wünschen viel Spaß und hoffentlich auch einen klitzekleinen Erkenntnisgewinn.