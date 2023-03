Fortuna Düsseldorf gegen Hamburger SV: 2. Bundesliga live im TV und Live-Stream

Von: Marcel Schwenk

Teilen

In der 2. Bundesliga treffen am 26. Spieltag Fortuna Düsseldorf und der HSV aufeinander. So sehen Sie das Spiel live in TV und Live-Stream.

Düsseldorf - Die 2. Bundesliga verspricht wie in jeder Spielzeit auch 2022/23 Hochspannung, besonders das Rennen um den Aufstieg nimmt immer weiter an Fahrt auf. Im Rahmen des 26. Spieltags kommt es am Freitag (31. März) zum direkten Duell zwischen Fortuna Düsseldorf und dem Hamburger SV – es könnte schon eine Vorentscheidung im Rennen um die begehrten Plätze fallen.

Topspiel der 2. Bundesliga: Düsseldorf empfängt den HSV

Zwar sind die Fortuna (aktuell Vierter) und der HSV (aktuell Dritter) nach dem 25. Spieltag Tabellennachbarn, beide Teams trennen aber bereits sieben Zähler. Sollte der Mannschaft von Tim Walter ein Sieg in der Merkur-Spielarena gelingen, würde der Vorsprung auf die Rheinländer auf zehn Punkte anwachsen. In der Hinrunde endete das Spiel übrigens 2:0 für die Norddeutschen, die Treffer erzielten Robert Glatzel und Bakery Jatta.

Bei der schwierigen Aufgabe, die offensivstarken Hamburger zu bremsen, muss Fortuna-Coach Daniel Thioune am Freitag auf Innenverteidiger Andre Hoffmann verzichten. Der Kapitän fällt ebenso wie Mittelfeld-Talent Elione Fernandes verletzungsbedingt aus. Auf der Gegenseite stehen HSV-Coach Tim Walter der wegen Verdachts auf EPO-Missbrauch weiterhin gesperrte Mario Vuskovic sowie Spielführer Sebastian Schonlau nach seiner fünften Gelben Karte nicht zur Verfügung.

Fortuna Düsseldorf trifft am Freitagabend (31. März) auf den Hamburger SV. © Jens Büttner/dpa

Die Zweitliga-Partie zwischen der Fortuna und dem HSV steigt am Freitag, 31. März 2023, um 18.30 in Düsseldorf. Wir zeigen Ihnen, wo und wie sie das Aufeinandertreffen live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Fortuna Düsseldorf gegen HSV: Läuft die Zweitliga-Partie im Free-TV?

Nein, das Spiel am Freitagabend (31. März) ist nicht im Free-TV zu sehen. Lediglich die Spiele am Samstagabend laufen im frei empfangbaren Fernsehen.

(31. März) ist im zu sehen. Lediglich die Spiele am Samstagabend laufen im frei empfangbaren Fernsehen. Die Rechte für die Übertragung aller Zweitliga-Spiele liegen beim Pay-TV-Anbieter Sky.

Fortuna Düsseldorf gegen Hamburger SV: Wo läuft die 2. Liga im Pay-TV?

Pay-TV-Sender Sky wird das Duell zwischen Düsseldorf und Hamburg live übertragen.

und übertragen. Die Übertragung startet am Freitag, 31. März 2023 , 30 Minuten vor Anpfiff um 18.00 Uh r.

startet am Freitag, , 30 Minuten vor Anpfiff um r. Um das Spiel im Pay-TV zu sehen, ist ein kostenpflichtiges Abo unumgänglich.

zu sehen, ist ein unumgänglich. Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link).

Fortuna Düsseldorf gegen den HSV: Die 2. Bundesliga im Live-Stream von Sky-Go und WOW

Wenn Sie über ein Sky-Abo verfügen, können Sie das Spiel im Live-Stream via Sky Go sehen. Sky Go lässt sich sowohl für Apple- als auch für Android-Geräte im jeweiligen Store herunterladen.

verfügen, können Sie das Spiel im sehen. Sky Go lässt sich sowohl für Apple- als auch für Android-Geräte im jeweiligen Store herunterladen. WOW TV überträgt das Spiel ebenfalls im Live-Stream, dafür ist jedoch auch ein Abo notwendig.

(masc)