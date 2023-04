Fortuna Düsseldorf gegen Darmstadt 98: 2. Bundesliga live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Am 28. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga ist Darmstadt zu Gast bei Fortuna Düsseldorf. So sehen Sie die Partie im TV und im Stream.

Düsseldorf - In der 2. Bundesliga steht der 28. Spieltag an und der Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga spitzt sich zu. Für Fortuna Düsseldorf, das aktuell sieben Punkte hinter dem Relegationsplatz liegt, ist es vermutlich die letzte Chance, noch ein Wörtchen um den Aufstieg mitzureden. Dafür ist aber ein Sieg über Spitzenreiter SV Darmstadt 98 nötig, der aber den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft der 2. Bundesliga gehen will.

„Fortuna hat alle Möglichkeiten, im Aufstiegskampf ein Wörtchen mitzureden. Bei noch 21 zu vergebenen Punkten ist noch alles möglich. Daher werden sie das Spiel am Sonntag gewinnen wollen, genauso wie wir auch“, sagte Darmstadt-Trainer Torsten Lieberknecht auf der Pressekonferenz vor der Partie im Rheinland.

Fortuna Düsseldorf gegen Darmstadt 98: Offenes Duell erwartet

„Jede Serie hat auch mal ihr Ende. Wir waren auch 21 Spiele ungeschlagen und irgendwann kam der Tag. Irgendwann wird daher auch der Tag kommen, an dem du in einem Stadion gewinnst, wo du jahrelang nichts geholt hast“, so der Coach weiter, der großen Respekt vor dem kommenden Gegner hat: „Düsseldorf überzeugt durch seine Schnelligkeit. Zudem haben sie viel Erfahrung im Kader und viele Einzelspieler mit hoher Klasse. Ihr Spiel bringt viele Facetten mit sich.“

Trotzdem soll der nächste Darmstadt-Sieg gelingen, auch wenn es keine leichte Aufgabe wird. „Die Fortuna hat Jungs, die schnell und zielstrebig in die Tiefe gehen können. Das müssen wir auffangen. Personell haben wir mehrere Möglichkeiten, auch wenn noch nicht alle zu einhundert Prozent die Fitness haben, die ich mir vorstelle“, gibt sich Lieberknecht optimistisch.

Das Spiel des 28. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Fortuna Düsseldorf und Darmstadt 98 findet am Sonntag, 16. April 2023, in Düsseldorf statt. Anpfiff ist um 13.30 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Fortuna Düsseldorf gegen Darmstadt 98: 2. Bundesliga live im Free-TV?

Das Spiel des 28. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Fortuna Düsseldorf und Darmstadt 98 wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

Fortuna Düsseldorf gegen Darmstadt 98: 2. Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Fortuna Düsseldorf gegen Darmstadt 98 wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Düsseldorf startet am Sonntag, 16. April 2023 , um 13 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 13.30 Uhr ertönt der Anpfiff .



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

ertönt der . Um das Match schauen zu können, benötigen Sie . Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link)

Fortuna Düsseldorf gegen Darmstadt 98: 2. Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Wenn Sie ein Pay-TV-Abo bei Sky haben, können Sie das Spiel auch im Live-Stream bei Sky Go verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store.

bei verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store. WOW TV, ehemals Sky Ticket, überträgt das Spiel Fortuna Düsseldorf gegen Darmstadt 98 ebenfalls im Live-Stream. Auch dafür benötigen Sie allerdings ein Abonnement.

(smr)