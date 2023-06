Flüchtlingsturnier in Frankfurt: Für Respekt und Akzeptanz

Von: Thomas Kilchenstein

Dragoslav Stepanovic. © IMAGO/Torsten Helmke

Finnland gewinnt das Flüchtlingsturnier, Deutschland schneidet eher bescheiden ab - doch das ist im Grunde egal.

Der Trainer des Titelverteidigers kennt die Gesetze der Branche zu gut, lange genug war er dabei, bald 30 Jahre coachte er an der Seitenlinie. Er wusste, dass er nicht mehr zu halten sein würde. „Jetzt werden sie mich feuern“, sagte Dragoslav Stepanovic nach der Pleitenserie: Drei Spiele hatte der lustige Serbe am Stück verloren mit seiner Mannschaft, teilweise deutlich verloren noch dazu: 0:1 gegen Frankreich, 0:3 gegen Lettland, gar 0:7 gegen Finnland, da half auch das halbwegs versöhnliche 3:1 im Spiel um Platz sieben gegen Österreich nichts mehr. Die deutsche Nationalmannschaft der Geflüchteten, im vergangenen Jahr Erster, hatte sich ein wenig mehr versprochen vom ehemaligen Trainer der Frankfurter Eintracht und Bayer Leverkusen.

Aber natürlich stand bei der zweiten Auflage der von der Uefa und dem UN-Flüchtlingswerk veranstalteten Europameisterschaft für Flüchtlingsteams nicht das sportliche Abschneiden im Vordergrund. Das hatte schon der UN-Hochkommissar Filippo Grandi in seinen Appell an die 16 Nationen hervorgehoben, die sich am Mittwoch auf der Sportanlage des SC Weiß-Blau in Frankfurt-Niederrad zum Fußball getroffen hatten. „Sagt der Welt, dass es über den Fußball immer möglich ist, zusammen zu kommen“, sagte er. Flüchtlinge könnten hier positive Erfahrungen machen, der gemeinsame Sport erleichtere die Integration: Sprachkenntnisse zählen auf dem Fußballplatz weniger als Teamgeist und Einsatz.

Das Kleinfeldturnier, das am späten Nachmittag das Team aus Finnland gewann, das im Finale, geleitet von Bundesligaschiedsrichter Felix Brych auf dem DFB-Campus Irland knapp mit 2:1 bezwang, sei auch eine Antwort auf Diskriminierung, Ausgrenzung oder Ablehnung, die viele Flüchtlinge erfahren. Es gehe eben auch anders, so Grandi. „Es gibt Politiker, die Flüchtlinge stigmatisieren. Aber es gibt viele andere, die gehören zur stummen Mehrheit und scheuen sich, die Stimme für marginalisierte Menschen zu erheben. Die will ich ermutigen, sich zu engagieren und für Flüchtlinge einzutreten, das Positive zu sehen, dass diese Menschen mitbringen.“

Es waren in Niederrad nicht nur Amateurspieler - Stepis Elf etwa bestand aus Spieler:innen, die höchstens Kreisliga kickten - am Ball, auch Farkhunda Muhtaj. Die zierliche Frau mit dem Pferdeschwanz ist die Spielführerin der afghanischen Frauen-Nationalmannschaft, die 2021 flüchtete, als die Taliban die Macht übernahmen. Heute spielt die 25-Jährige als Profi bei Fortuna Sittard und gestern für Holland.

Paschtu, Farsi, Arabisch oder Kurdisch wurde vorrangig gesprochen – und ukrainisch. Das Ukraine-Team war das jüngste des Turniers, 15- bis 17-jährige, die im vergangenen Jahr mit ihren Familien vor dem Krieg geflohen sind. mit dpa