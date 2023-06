Flüchtlings-EM in Frankfurt: Brücken schlagen

Von: Thomas Kilchenstein

Ein Flüchtlingsteam wird von Dragoslav Stepanovic betreut und tritt bei der EM an. prd © Privat

In Frankfurt beginnt an diesem Mittwoch die zweite Europameisterschaft für Flüchtlinge. Trainer des deutschen Teams ist Dragoslav Stepanovic.

Das Abschlusstraining hat Camilo Cordoba verpasst, ging nicht, und der Coach hat ihn auch gar nicht erst zu überreden versucht. Womöglich würde er dann sogar die Gruppenspiele verpassen, das darf nicht sein. Camilo ist wichtig fürs Team, ein Wühler im Mittelfeld. Am Mittwoch bin ich bereit, ganz sicher, Coach. Daumen hoch.

Auf Camilo Cordoba bauen sie, keine Frage, man ist ja Titelverteidiger. Was ist schon ein verpasstes Abschlusstraining? Da konnte er wirklich nicht. Er musste arbeiten. Camilo ist Koch.

Und Camilo, der aus Kolumbien stammt, spielt heute für Deutschland. Sein Coach, Dragoslav Stepanovic, hat ihm schon zugesichert, in der Startformation zu stehen. Camilo, der Koch aus Kolumbien, ist Mitglied der deutschen Nationalmannschaft, die auf dem Sportgelände des SC Weiß-Blau in Frankfurt-Niederrad, einen weiten Manuel-Neuer-Abwurf vom DFB-Campus entfernt, eine Europameisterschaft der Flüchtlinge spielt. Veranstalter dieser zweiten Ausgabe des Unity Euro Cups ist das UN-Flüchtlingswerk und die Uefa, Sinn dieses Wettbewerbs ist, die Integration von Flüchtlingen zu fördern, so heißt es. Fußball spielt da eine überragende Rolle. Das Finale, das von Bundesligaschiedsrichter Felix Brych geleitet wird, wird am Mittwoch (17.30 Uhr) auf dem DFB-Campus angepfiffen, der Hochkommissar des Flüchtlingswerks, Filippo Gandi wird anwesend sein, Celia Sasic, die DFB-Vizepräsidentin für Gleichstellung und Diversität, zur Mittagszeit ein paar Worte sprechen.

Am Turnier nehmen 16 europäische Flüchtlingsteams teil, etwa aus Frankreich, Spanien, Italien, Österreich, Ukraine. Schweiz, Malta oder Niederlande. Gespielt wird am Mittwoch ab 9 Uhr (bis 16 Uhr) in vier Gruppen auf Kleinfeld, ein Team besteht aus einem Torwart und sechs Feldspielern, es muss immer eine Frau pro Mannschaft auf dem Feld stehen. Das deutsche Team, die meisten aus Afghanistan und Syrien, spielt in einer Gruppe mit Frankreich, Lettland und Finnland. Die Gruppensieger bestreiten die Halbfinals.

Camilo lebt erst seit drei Jahren in Deutschland, anfangs sei es schwer gewesen, fremde Kultur, fremde Sprache. Auffanglager, in Kammerbach, einem Stadtteil von Bad Sooden-Allendorf im Werra-Meißner-Kreis, hat er eine neue Heimat gefunden und einen Fußballverein, die TSG Kammerbach, damit „ist es mir geklungen, mich zu integrieren“, erzählt er. Und eine Arbeit hat er auch gefunden.

Zaher Charbaji hat einen noch beschwerlicheren Weg hinter sich gebracht. Auch er spielt in Stepis Team, vor acht Jahren ist er vor dem Bürgerkrieg in Syrien geflohen, auf einem wackligen Boot über das Mittelmeer, vom Libanon aus. Gestrandet sind sie in der Türkei. Inzwischen lebt Zaher in Steinheim, er spielt Fußball bei der DJK Eintracht und beendet gerade seine Ausbildung als KfZ-Mechatroniker, bei Stepi spielt er in der Abwehr, trotzdem ist Cristiano Ronaldo sein großes Vorbild.

Landsmann Bahaeddin Sadoun war zwölf, als er seine syrische Heimat gemeinsam mit den Eltern verlassen musste. Sie kamen in Laugenaubach unter, in der Nähe von Haiger, dort spielt Bahaeddin längst beim örtlichen SSV. Kreisoberliga, in der Defensive. Er sagt: „Durch den Fußball in Deutschland habe ich Führungsstärke gelernt und wie man in einer Mannschaft Verantwortung übernimmt.“ Was Stepanovic freuen wird: Er mag es nicht zu verlieren.

Die Auswahl der Spieler, allesamt mit einem Flüchtlingshintergrund, hat der Hessische Fußballverband übernommen. Die Kicker sind längst gut in der Gesellschaft integriert, sind teilweise, wie Thomas Hackbarth vom Organisator DFB sagt, seit fünf bis acht Jahren in Deutschland, sprechen die Sprache, haben Jobs oder stehen in der Ausbildung. Dass Stepanovic, das Frankfurter Trainer-Unikum, den Job des Coaches übernommen hatte, war im Grunde logisch. Stepi, inzwischen schon 74, aber noch agil, liegen soziale Themen wie Inklusion und Integration sehr am Herzen. Er ist ohnehin bereits seit sechs Jahren Integrationsbotschafter des Landessportbunds Hessen, er sagt: „Fußball kann ein Sprungbrett für ein besseres Leben sein, Fußball kann Brücken schlagen.“ Und gerade Menschen, die ihre Heimat aus Not und Zwang hatten verlassen müssen, seien häufig besonders motiviert, sich gegen viele Widerstände durchzusetzen, wollten vorwärts kommen in ihren neuen Leben.

Ladan Musse Hersi kann ein Liedchen davon singen. Mit 16 Jahren ist sie aus Somalia geflüchtet, ein Jahr habe die Familie in der Türkei gelebt, danach in Griechenland. Seit vier Jahren lebt die 22-Jährige in Deutschland. Fußball hat Ladan schon immer gespielt, schon als Mädchen, in Kenia, wo sie aufgewachsen ist. „Das war nicht normal dort, als Mädchen Fußball zu spielen“, erzählt sie. Hat sie aber doch und mit großem Eifer. Inzwischen spielt sie beim SV Mörlenbach, in einem „richtigen Team“, wie sie sagt, „ich bin glücklich.“