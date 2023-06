Völler positioniert sich deutlich in Bundestrainer-Frage – Matthäus sieht keine Alternativen

Von: Marius Epp

Hansi Flick steht nach der Sieglos-Serie mit der Nationalmannschaft arg unter Beschuss. Doch wer soll es sonst richten?

München – Die deutsche Nationalmannschaft befindet sich ein Jahr vor der EM 2024 im eigenen Land am Tiefpunkt. Nationalmannschafts-Direktor Rudi Völler nahm nach der Pleite gegen Kolumbien die Spieler ins Visier – nachdem Hansi Flick zuvor keine Kritik an den Spielern duldete.

Rudi Völler Geboren: 13. April 1960 (Alter 63 Jahre), Hanau Ehepartnerin: Sabrina Völler (verh. 1995) Stationen als Spieler: Kickers Offenbach, TSV 1860 München, Werder Bremen, AS Rom, Olympique Marseille, Bayer Leverkusen Stationen als Trainer: Deutschland (2000-2004), Bayer Leverkusen (interim, 2000 und 2005), AS Rom (2004)

Hansi Flick wegen DFB-Krise in der Kritik – aber wer soll es sonst richten?

Dieser Widerspruch steht sinnbildlich dafür, dass die beiden nicht wirklich eine glückliche Figur in der Krisenbewältigung abgeben. Zumindest in der Bundestrainer-Frage gerät Völler nicht ins Schlingern. Er stellt zwar Forderungen, spricht Hansi Flick aber das uneingeschränkte Vertrauen aus. Aber hat er überhaupt eine Wahl?

Chef-Kritiker Lothar Matthäus glaubt: nein. Er sieht keinen geeigneten Nachfolge-Kandidaten auf dem Markt. Julian Nagelsmann? „Ich glaube, dass er mit 35 Jahren noch nicht so weit ist, dass er lieber die tägliche Arbeit mit einer Mannschaft will und braucht.“ Jürgen Klopp? „Will aus Liverpool nicht weg.“

Rudi Völler (l.) und Hansi Flick sind derzeit die Gesichter der DFB-Krise. © IMAGO/Hans-Jürgen Schmidt

DFB: Matthäus sieht keine Alternative zu Flick

Oliver Glasner? „Einen Ausländer hatten wir noch nie als Bundestrainer. Und wenn schon einen Ausländer, dann sollte es ein Kaliber sein wie Carlo Ancelotti oder Zinedine Zidane. Doch die sind nicht zu haben, weil der DFB sie im Moment nicht bezahlen kann“, glaubt Matthäus.

Auch Völler selbst wurde bisweilen als Flick-Nachfolger gehandelt. Doch diese Gerüchte erstickt der Ex-Teamchef selbst im Keim: „Es ist absolut ausgeschlossen, dass ich Teamchef bei der Heim-EM sein werde. Warum auch? Dafür gibt es keinen Grund. Hansi ist ein absoluter Top-Trainer, er wird das hinbekommen.“

Matthäus fordert von Flick: „Keine Experimente mehr“

Aus Mangel an Alternativen rät auch Matthäus, an Flick festzuhalten. „Wenn man einem Trainer konsequent den Rücken stärkt, kann er auch Wunder vollbringen“, ist er überzeugt. Er wünsche sich aber von Flick „keine Experimente mehr und konsequente Rückkehr zu dem, was uns immer stark gemacht hat: ein 4-2-3-1 mit echtem Mittelstürmer.“

Unstrittig ist: Liefert Flick bei den nächsten Spielen gegen Japan und Frankreich im September nicht, wird es für ihn eng. (epp)