„Flick ist die ärmste Sau“

Von: Jan Christian Müller

Kurze Haare, wenig Spielglück: Joshua Kimmich. Foto: dpa © dpa

Wie Bundestrainer Hansi Flick die DFB-Auswahl in eine respektable Sackgasse manövriert hat und Sportdirektor Rudi Völler einige Nationalspieler in den Senkel stellt.

Husch, husch, es musste schnell gehen, schneller als zuvor beim trägen 0:2 (0:0) gegen Kolumbien. Also wurden die Nationalspieler hurtig durch die Mixed Zone getrieben. Draußen vor der Schalker Arena wartete der Urlaub. Drinnen hockte derweil noch Hansi Flick, wurschtelte sich tapfer durch die drängenden Fragen der Pressekonferenz und tat dort wenig überraschend kund, er werde nicht freiwillig das Feld des Bundestrainers räumen.

Da hatte gerade erst Flicks unmittelbarer Vorgesetzter Rudi Völler sein Fieldinterview bei RTL beendet, das die Deutsche Presseagentur tags darauf als „Rudis Rumms-Rede“ beschrieb. Zentrale Botschaft: „Es waren einige dabei, die werden wir im September nicht mehr sehen. Der eine oder andere ist an seine Grenzen gekommen.“ Den Bundestrainer meinte der DFB-Sportdirektor damit nicht. Völlers Erkenntnis nach sechs Monaten zurück beim DFB: Es sei „definitiv auch eine Qualitätsfrage.“ Das habe er zu Beginn seiner Amtszeit „vielleicht auch ein bisschen unterschätzt“. Wieder war selbstredend nicht der Bundestrainer gemeint, sondern von Flick nominierte und von Völler nicht näher benannte Spieler.

Erhellend geriet auch diese Sequenz in Völlers Ausführungen: „Es gab einige Phasen im Spiel, wo wir es versucht haben.“ Das lässt tief blicken. Nach FR-Informationen ist der eilig nach der WM verpflichtete alte Fahrensmann schwer enttäuscht über die mangelnde Hingabe, mit der einige Nationalspieler den Auftrag der Nation interpretieren. So erklärt sich auch des Sportdirektors zugespitzte Bemerkung, Flick sei die „ärmste Sau“.

Völler erkennt zwar, dass die zugewandten Umgangsformen des Bundestrainers mit den Spielern eine Stärke sein können (vor allem in Zeiten von Erfolgsserien, siehe FC Bayern 2020/21), in Phasen fortgesetzter Enttäuschungen aber auch zur Schwäche mutieren können. Dann fehlt Flick - der seine Spieler am Dienstagabend noch einmal in der Kabine zusammenholte, ehe sie eilig in der Nacht entschwanden - die argumentative Durchschlagskraft, tiefgründig Tacheles zu reden.

Schon im Training ist bisweilen zu erkennen, wie nachlässig das Passspiel mitunter gepflegt wird. Kaum vorstellbar, dass einer wie Pep Guardiola das kritiklos goutieren würde. Flick lässt es laufen. Jedenfalls so lange, wie Medien dem Übungsprogramm folgen dürfen, ehe es hinter verschlossenen Toren weitergeht.

Das gründlich missratene Dreierpack binnen einer Woche gegen die Ukraine (3:3), Polen (0:1) und Kolumbien (0:2), das sich unheilvoll auf das frühe WM-Aus und ein 2:3 im März gegen Belgien türmt, wird für den Bundestrainer zu keinen unmittelbaren beruflichen Konsequenzen führen. Das bestätigte am Tag nach der Demütigung in Gelsenkirchen DFB-Präsident Bernd Neuendorf. „Ich habe mit Hansi Flick telefoniert. Der Bundestrainer hat mir versichert, dass wir im September eine Mannschaft sehen werden, die anders auftritt als zuletzt“, sagte Neuendorf dem Sportinformationsdienst. Alle anderen Ankündigungen, auch tiefschürfendere Analysen seitens der Verbandsführung oder der nach der WM gebildeten Taskforce, wären einer veritablen Überraschung gleichgekommen.

In der Pressekonferenz in der Schalker Arena wurde Flick gefragt, warum im September alles besser werden sollte? Die Antwort blieb wenig inhaltsreich: „Weil ich davon überzeugt bin.“

Es folgten auch fachliche Erläuterungen. Flick hat seine Erkenntnis aus dem Experiment mit der Dreierkette, die defensiv gegen Kolumbien zur Fünferkette wurde, inzwischen verifiziert: „Wenn wir so mit fünf Mann in der Defensive stehen, bekommen wir keinen Druck auf den Gegner.“ Ergo wird dieses System ab September gegen Japan und Frankreich nicht weiter verfolgt.

In der Bundesliga praktizieren die Dreierkette in erster Linie Mannschaften, die wie Mainz 05, Union Berlin, der VfL Bochum oder Werder Bremen eher auf Kick-and-Rush auf einen Zielstürmer und den Gewinn von zweiten Bällen setzen. Das ist eine völlig andere Herangehensweise, als sie Flick mit zunehmendem Misserfolg im Nationalteam verfolgt.

Jetzt soll wieder mehr taktische und personelle Struktur rein. Der zuletzt in seinen Nominierungskriterien recht wahllos daherkommende Bundestrainer kündigte an, ab September „auf einen Stamm von zehn, zwölf oder vierzehn Spielern“ bauen zu wollen. Immerhin zehn Testbegegnungen bleiben bis zur EM 2024 im eigenen Land Zeit, für die Deutschland als Gastgeber qualifiziert ist. Ein wahrer Segen angesichts dessen, was auf dem Sportplatz zu sehen ist.

Leon Goretzka wurde nach der Partie gegen Kolumbien gefragt, ob er die Leistung für bedenklich halte. Der bei kritischen Fragen schon mal angefasst reagierende Mittelfeldspieler entgegnete diesmal gerade heraus: „Ich weiß nicht, ob bedenklich reicht. Es ist dramatisch. Es fehlt an allen Ecken und Enden.“ Es fehle „an Leichtigkeit. Es fühlt sich an wie am Ende bei den Bayern.“

Die fortgesetzten Nicht-Leistungen haben nun dazu geführt, dass Flick die zweitschlechteste Zwischenbilanz (1,79 Punkte im Schnitt) aller bisherigen erst elf Bundestrainer im DFB erreicht hat. Nur Erich Ribbeck (1,5 Zähler) kam bei dessen kurzem Intermezzo zwischen 1998 und 2000, das im deutschen Rumpelfußball mündete, auf einen noch magereren Punkteschnitt.

„Es ist in die Hose gegangen. Was wir ausprobiert haben, hat nicht funktioniert“, gab Flick zu. Berti Vogts, übrigens der Bundestrainer mit der historisch besten Statistik (2,18), rät Flick, „in den nächsten 14 Tagen eine Konferenz mit allen Bundesligatrainern“ einzuberufen und dort mitzuteilen, „was fehlt, wo man besser werden kann“. Erfahrungsgemäß kommen derlei kritische Vorhaltungen in der Bundesliga jedoch nicht gut an. Das mussten schon Jürgen Klinsmann und Oliver Bierhoff im Zuge der Vorbereitungen auf die WM 2006 erfahren. Vielleicht sollte Hansi Flick auf derlei Aktionismus also verzichten und besser einfach Urlaub machen. Oder daheim im beschaulichen Bammental zumindest die Füße hochlegen. Die Deutungshoheit über die Nationalmannschaft hat er bis auf weiteres ohnehin verwirkt.