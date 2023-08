Flauschiges Fußballfest

Von: Frank Hellmann

So sieht Nachhaltigkeit aus: Keine Spielstätte musste extra für die WM gebaut werden. © IMAGO/Schwörer Pressefoto

Die Frauen-WM in Australien und Neuseeland hat einen eigenen Charakter und setzt einen Kontrapunkt zur überfrachteten Männer-WM in Katar. Vor allem in Down Under passt das Turnier gut zu den Menschen, die hier leben. Ein Report.

Cody Smith stellt auf dem Parkplatz sogar den Motor ab. Um ein bisschen weiterzureden. So oft spricht der Australier ja nicht mit ausländischen Gästen über Fußball. Er ist mittlerweile überzeugt davon, dass die „Matildas“, also das australische Frauen-Nationalteam, den „Socceroos“, der Männer-Nationalmannschaft, gerade den Rang ablaufen. Der 44-Jährige gehörte zu jenen 2,7 Millionen Einheimischen, die beim Sender „Channel 7“ am Montag sahen, wie der Gastgeber gegen Olympiasieger Kanada ins Achtelfinale stürmte. Vor einer Rekordquote am TV. 52 Prozent Marktanteil. Auch ihn hat dieses WM-Spiel mitgerissen. Great! „Ich schaue jetzt lieber unseren Frauen als den Männern zu. Sie spielen den Ball schneller, sie sind härter, sie suchen mehr Risiko. Wenn sie so weitermachen, werden wir Weltmeister.“ Why not?

Er kommt aus Bateau Bay an der Central Coast, hat zwei Söhne und mehr als drei Jahre in Liverpool gelebt. Mehr muss er nicht sagen. Anfield Road und so weiter. Daher taucht der Fußball in seiner Wertschätzung zwar nicht ganz vorne, aber auch nicht so weit hinten auf. Nette Leute wie ihn, die neben ihrem Job noch ein bisschen Taxi für das Unternehmen Uber fahren, trifft man überall. Mehrfach am Tag. Gibt es ein offeneres Volk als diese Australier? Leben und leben lassen.

Es ist genau diese Grundhaltung, die dieses Turnier in Down Under prägt. Es ist das Kontrastprogramm zur politisch, gesellschaftlich und moralisch völlig überfrachteten Männer-WM in Katar. Im Emirat gab es auch keine Sicherheitsprobleme, keine Fanausschreitungen (und keinen Alkohol), aber es war ein Kunstprodukt. Stadien wurden in die Wüste gepflanzt. Ohne nachhaltigen Nutzen. Das ist jetzt anders, denn die Spielstätten gab es alle schon; in den meisten wird sonst nur kein Fußball gespielt. Es läuft gerade ein Event der Gelassenheit. Die Indizien sind erdrückend, dass mit dem Achtelfinale die hochkarätigen Spiele kommen, die den Fortschritt bei den Frauen belegen werden. Mit viel Spektakel und Dramatik. Und ohne echten Favoriten. Es wird womöglich nur um Sport, nur um den Fußball gehen. Eigentlich um das, was sich die Spielerinnen am meisten gewünscht haben.

Gerade in Australien wird bei diesem Event nichts erzwungen, schon gar nicht mit missionarischem Eifer. Manchmal muss man lange in den Metropolen suchen, um überhaupt einen Fernseher zu finden, auf dem die WM läuft, aber mitunter wird ein Stadion zum leuchtenden Hotspot. Wie am Sonntag das Sydney Football Stadium.

Eigentlich ist diese Arena nach einem deutschen Versicherungskonzern benannt und beherbergt die Zentrale der Rugby League Australiens samt zweier Teams der Weltstadt, die sich kernige Lokalderbys liefern. Schauspieler Russell Crowe („Gladiator“) ist der Besitzer der Sydney Rabbitohs. Deren Wohnzimmer hat mit Kolumbien gegen Deutschland (2:1) das bislang vielleicht stimmungsvollste WM-Highlight ohne australische Beteiligung erlebt. Die Phonstärke von den Rängen für die frenetisch angefeuerten Südamerikanerinnen war beeindruckend.

„Ich weiß gar nicht, wo die ganzen kolumbianischen Fans alle hergekommen sind“, sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Aber das war leicht erklärt. Australien, ein Land, das seine Einwanderung nach strikten Regeln steuert, hat in den vergangenen Jahren ungefähr 35 000 Menschen aus Kolumbien einreisen lassen, die meisten davon Studierende. Viele sind geblieben. Davon leben allein 11 000 in Sydney – und der Lautstärke nach zu urteilen strömten alle zum Spiel gegen Deutschland herbei. Ähnlich ist es bei den Spielen mit brasilianischer Beteiligung.

Noch hat sich auch die neunte Auflage einer Fußball-WM der Frauen an vielen Stellen seinen familiären Charakter bewahrt, sind die Zugänge einfacher, weil vieles nicht so reglementiert ist. Die offizielle Fanzone am Tumbalong Park in Sydney ist ebenfalls nicht überdimensioniert. Zwar nach Fifa-Vorgaben kommerzialisiert, aber viel flauschiger gestylt. Kleine Bereiche, nette Verkaufsstände. Platz für maximal 4000 Personen. Das Publikum jünger und weiblicher. Der Bereich schmiegt sich unauffällig in den Stadtteil Darling Habour, wo Studierende aus aller Welt mehr Zeit verbringen als in den Hörsälen.

Der Weltverband hätte am liebsten alles schneller noch viel größer bei den Frauen, um bessere Geschäfte zu machen, aber das Interesse sollte lieber langsam wachsen. Und aus Überzeugung. Wo es Besserung braucht, sind die Bedingungen. Die Spielergewerkschaft Fifpro hat vor der WM einen Report herausgegeben, der wie ein Alarmruf klang, aber weitgehend unbeachtet blieb. Dafür wurden 362 Fußballerinnen aus sechs Konföderationen befragt: Bei 70 Prozent wurde vor der WM nicht einmal ein normales EKG erhoben, über die Hälfte fühlten sich medizinisch nicht richtig betreut und zwei Drittel hatten nach Verletzungen keinen Zugang zu therapeutischen Einrichtungen.

Genauso viele mussten sich unbezahlten Urlaub nehmen, um überhaupt die Qualifikationsspiele zu bestreiten. Fifpro-Präsident David Aganzo schlussfolgerte: „Wir müssen sicherstellen, dass der Rahmen des Spiels für die Frauen auf einem soliden Fundament steht und Gleichheit und Fairness für die Spielerinnen gefördert werden, egal, wo sie antreten.“ Zu groß sind noch die strukturellen Unterschiede. Sonst wird sich an der Übermacht der USA, Japan und der europäischen Topteams im Fußball der Frauen so schnell nichts ändern.

Was drehen könnte sich bald für Australien. Fast die Hälfte der im Sport aktiven Kinder entscheiden sich hier fürs Kicken. Fast genauso viele Mädchen wie Jungs. Sie wollen sich beim Rugby oder Australian Football keine blauen Flecken mehr holen. Eigentlich müsste die Fifa großes Interesse haben, dass mehr asiatische und vor allem afrikanische Teams den Anschluss herstellen. Doch Präsident Gianni Infantino verkündete bloß, er sei ein glücklicher Mann, weil Hunderttausende zuschauen würden. Ihm scheint das weltumspannende Interesse an den Fernsehgeräten am wichtigsten, weil das auch das meiste Geld bringt. Natürlich freut sich der Weltverband auch über 1,7 Millionen verkaufte Eintrittskarten. Das gesetzte Ziel von 1,5 Millionen Tickets ist bereits übertroffen.

Am Dienstag wurde Rebecca Sheely aus dem US-Bundesstaat Colorado in Auckland beim Spiel zwischen Portugal und USA (0:0) als einmillionster Fan mit Geschenken bedacht. Sie und ihre Tochter Janelle verfolgen bereits die dritte Endrunde. Dass ihre Lieblinge beinahe ausgeschieden wären, könnte damit zu tun haben, dass der Rekordweltmeister in Neuseeland antritt. Ein Land, dass mit Fußball einfach nicht warm wird. Die Fifa verschenkte zwar abertausende Eintrittskarten, aber die Dominanz von Rugby ist zu groß, das Wetter im Winter zu schlecht. Das löste nicht nur beim spanischen Team die Grundstimmung aus, einfach nur noch weg zu wollen. Besser wäre es eigentlich, die ganze K.o.-Runde ab dem Wochenende nur an der australischen Ostküste auszuspielen. Melbourne, Brisbane und Sydney mit zwei Stadien hätten dafür genügt. Aber dafür ist es jetzt zu spät.

Und hatte nicht jede WM ihre Schattenseiten? War es bei der WM 2011 in Deutschland vor allem das frühe Ausscheiden des Gastgebers, das alle Anstrengungen konterkarierte, dem Frauenfußball zu mehr Sichtbarkeit zu verhelfen, drückte bei der WM 2015 in Kanada der Kunstrasen auf die Stimmung. Ein für viele Spielerinnen unwürdiger Untergrund. Bei der WM 2019 in Frankreich kam vieles auf den richtigen Weg, doch bei den Finalspielen in Lyon waren die Equal-Pay-Rufe nicht mehr zu überhören.

Sprachrohr Megan Rapinoe, rosafarbene Aktivistin am linken Flügel, trug ihre Forderung nach Gleichbehandlung und Gleichberechtigung lautstark vor. Die Ikone war zum Gesicht einer selbstbewussten Generation aufgestiegen, die nicht mehr gewillt war, im Schatten des Männerfußballs zu stehen. Fifa-Boss Infantino hatte damals noch schnell in Lyon eine Ausweitung auf 32 Teilnehmer angekündigt. Wie bei den Männern in Katar. Erst kürzlich beim Kongress in Kigali versprach der Strippenzieher für die nächste Auflage 2027 dieselbe Bezahlung.

Bei den Fifa-Prämien gab es bereits eine Verdreifachung auf jetzt 110 Millionen Dollar. Kritiker werden sagen, dass das immer noch bloß ein Viertel dessen ist, was an die größtenteils ohnehin schon stinkreichen Männer in Katar an Preisgeld ausgeschüttet wurde. Aber der Weltverband erlöst ja auch (noch) nicht annähernd solche Summen mit den Frauen. Dass Sponsoren und Fernsehanstalten bei der WM 2027 erneut viel mehr berappen sollen, dürfte feststehen. Noch einmal gehen die Rechte bestimmt nicht für zehn Millionen Euro an ARD und ZDF. Die Fifa bekommt natürlich mit, wie die deutschen Sender für vergleichsweise wenig Geld sehr spät überraschende Traumquoten eingekauft haben.

Wo das nächste Turnier ausgetragen wird, entscheidet am 17. Mai 2024 der Fifa-Kongress in Bangkok. Das Dreiländereck Deutschland, Niederlande und Belgien hofft genau wie die Doppelbewerbung aus USA und Mexiko. Dazu noch Brasilien und vor allem Südafrika, das vielen als Favorit gilt. Gerade bei Infantino und seiner Gefolgschaft. Der gerissene Präsident wird vor allem die Forderung nach angemessener Wertschätzung der Rechteverwerter vortragen, wenn er vor dem Finale im Australia Stadion von Sydney sein Resümee zieht.

Am Endspieltag, dem 20. August, wird Cody Smith auf jeden Fall vor dem Fernseher sitzen. Auch wenn die „Matildas“ nicht mitspielen sollten, verspricht er: „Ich werde mir das anschauen.“ Of course!