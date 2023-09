Nach WM-Sieg der Basketballer: Rekord-Nationalspieler schießt gegen DFB wegen Flick-Entlassung

Von: Korbinian Kothny

Der DFB entlässt Hansi Flick, während die deutschen Basketballer, um WM-Gold kämpfen. Für Rekord-Nationalspieler Patrick Femerling und viele Fans ein Unding.

Frankfurt – Mehr als 10.000 Kilometer Luftlinie sind es von Wolfsburg und Manila. Und nicht nur auf den ersten Blick hat die 125.000-Einwohner-fassende VW-Stadt relativ wenig mit der Millionen-Metropole auf den Philippinen gemeinsam. Am Sonntag-Nachmittag standen die beiden, ungleichen Städte dennoch im Fokus Sport-Deutschlands.

Flick-Entlassung wird während Basketball-Finale öffentlich

Um 16.26 Uhr verkündete der DFB per Pressemitteilung die Entlassung von Bundestrainer. Entschieden durch Rudi Völler, Bernd Neuendorf und Hans-Joachim Watzke im Wolfsburger Mannschaftshotel „Ritz Charlton“. Währenddessen laufen gerade die letzten Minuten des Basketball-WM-Finales in Manila.

Das DBB-Team führt kurz vor Schluss und steht unmittelbar vor dem größten Triumph der Geschichte. Noch vor Abpfiff in Manila bestätigt der DFB die Flick-Bombe und stiehlt den Basketballern gewissermaßen die Bühne.

Patrick Femerling kritisiert den Zeitpunkt der Flick-Entlassung. © Imago images

Fans und Femerling schießen gegen DFB-Verkündung

Für Rekordnationalspieler und Magenta-Experte Patrick Femerling unverständlich. „Ich fand‘s einfach ein bisschen frech“, sagte der WM-Bronzegewinner von 2002 im rbb24 Inforadio. „Dass man in dem Moment, wo eine andere Mannschaft sich so aufgeopfert und so einen Erfolg hat, das dazwischen schießt – ob das jetzt mit Absicht ist oder nicht, sei mal dahingestellt – ist einfach schade.“

Auch auf X (vormals Twitter) schießen viele Fans gegen den Zeitpunkt der Flick-Entlassung. Dort heißt es zum Beispiel: „Die Entlassung von Flick während des grandiosen WM-Siegs des DBB-Basketball-Teams bekannt zu geben. Der DFB hat wirklich auch den letzten Funken Anstand verloren.“

DFB wollte wohl Basketball-Finale abwarten

Dabei war sich der DFB offenbar der Wirkung seiner Meldung sogar bewusst und wollte mit der Pressemitteilung eigentlich bis nach dem WM-Basketball-Finale warten. Das berichtet zumindest Sport1. Allerdings sahen sich die Verantwortlichen wegen eines Berichts der Bild-Zeitung, um kurz nach 16 Uhr, zur Pressemitteilung gezwungen. Ein fader Beigeschmack bleibt trotzdem.