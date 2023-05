Felix Magath zum Titelrennen: „Ich setze auf die Bayern“

Interview

Herr Magath, Sie sind der letzte Bayern-Besieger mit Schalke. 2011, im Pokal-Halbfinale haben Sie in München gewonnen. War Ihnen das bewusst?

Ehrlich gesagt nicht. Ich führe keine Statistiken. Ich betrachte solche Dinge immer aus dem Gefühl heraus – und an das gute Gefühl von damals kann ich mich natürlich noch erinnern.

Erzählen Sie!

So etwas passiert ja nicht alle Tage, das bleibt hängen. Auch mit Eintracht Frankfurt hatte ich den ersten Sieg nach mehreren Jahrzehnten in München eingefahren. Ich kannte das Gefühl als Spieler, wo ich mit Bayern eher auf Augenhöhe war. Als Trainer hingen die Trauben ein bisschen höher. Da musste man schon oft mit einer Niederlage rechnen – und ist auch oft mit einer Niederlage wieder gefahren.

Wer braucht die Punkte diesmal dringender: Bayern oder Schalke?

(überlegt) Bayern braucht sie dringender, weil die Meisterschaft – so befürchte ich – sonst dahin ist. Schalke hingegen könnte mit einem Punkt leben.

Sollte es nicht klappen: Hätte eine Niederlage das Potenzial, den Schalker Schwung der vergangenen Wochen zu zerstören?

So ein 0:8 wäre unschön, und das wäre auch nicht in Ordnung. Man darf sich jetzt nicht mehr hängen lassen, sondern muss für sich selbst so auftreten, dass man sagen kann: Ich habe alles versucht. Wenn es nicht reicht, der Gegner besser war, dann ist es in Ordnung. Dann geht’s halt 1:3 aus, damit aber könnte man leben. Und es würde auch Kraft für die nächste Aufgabe geben, wenn man erhobenen Hauptes aus München heimreisen kann.

Macht so ein Saisonfinale ohne Funktion eigentlich Spaß? Oder juckt es Sie?

Das nicht. Aber ich denke schon mit, betrachte die Tabellensituation, weiß genau, was, wann und wie passieren könnte und müsste. Mir ist genau bewusst, dass an den letzten zwei, drei Spieltagen überraschende Ergebnisse rauskommen können. Alles erlebt ...

... vergangene Saison in Berlin.

Unter anderem. Wir haben uns damals die letzten Paarungen angeschaut, waren uns sicher, dass Stuttgart in München verliert. Aber es kam anders. Da war eine Ibiza-Reise dazwischen – und so gibt es am Ende einer Saison oft die Situation, dass es für eine Mannschaft um nichts geht, für die andere aber um alles. So etwas muss man einkalkulieren. Deswegen sage ich: Selbst wenn Schalke das vermeintlich schwerste Restprogramm hat, bedeutet das nicht den Abstieg. Ich sehe gute Chancen.

Sie sind als Zocker bekannt, haben zuletzt auch BVB-Aktien gekauft. Haben Sie im Winter auf das Schalker Wunder gesetzt oder war das zu riskant?

(lacht) Ich gehe zwar gerne und oft hohes Risiko, aber das hätte selbst ich mich nicht getraut. Selbst im Januar noch, da war ich in Frankfurt im Stadion – und Schalke hat gespielt wie ein Absteiger. Man muss vor allem, was Thomas Reis danach gemacht hat, den Hut ziehen. Das ist klasse Arbeit! Sensationell!

Was hat er richtig gemacht?

Sie haben den Abstiegskampf richtig angenommen – und durch die Beziehung zu den Fans hat man das Gefühl, dass die Stadt hinter dieser Mannschaft steht. Das spüren die Spieler.

Surft man irgendwann auf einer Welle?

Natürlich, das ist nicht zu unterschätzen. Diese Unterstützung im Umfeld trägt einen förmlich. Und im Vergleich zu früheren Jahren, wo Schalke vom Medieninteresse her so etwas wie der zweite FC Bayern war, ist es jetzt ruhig – und alle ziehen an einem Strang.

Zur Person Felix Magath , 69, früher Spieler, später Trainer, zuletzt Hertha-Retter. Als Coach feierte er drei Meisterschaften, zwei mit den Bayern, eine mit Wolfsburg. Als komplizierter ortet der gebürtige Aschaffenburger aber die etlichen Rettungsmissionen im Abstiegskampf ein. (FR)

Wäre im Falle des Klassenerhalts das Potenzial für Kontinuität da?

Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Deshalb würde ich mit Zukunftsprognosen lieber vorsichtig sein. Aber ich würde vielleicht mal ein paar Schalker Aktien kaufen (lacht).

Sie haben die Eintracht-Rettung lange als Ihre größte Trainerleistung tituliert. Ist Abstiegskampf schwerer als Meisterkampf?

Meisterkampf ist viel, viel leichter. Als ich in Frankfurt anfing, waren wir acht Punkte hintendran, da war jedes Spiel überlebensnotwendig. Das ist viel nervenaufreibender und belastender, weil man viel weniger gewinnt. Im Meisterkampf hat man Erfolgserlebnisse, da steckt man Rückschläge leichter weg. Unten ist es sehr, sehr harte Arbeit, die auch an einem selber zehrt. Abstiegskampf kostet Kraft.

Der BVB tut sich trotzdem schwer, obwohl die Zeit selten so reif war. Wie steht es um Ihre BVB-Aktien: Würden Sie die heute immer noch kaufen?

Nein! Und was den Saisonausgang angeht, setze ich auf Bayern.

Es wäre Ironie des Schicksals, wenn Schalke Dortmund die Meisterschaft bescheren würde.

Aber manchmal passieren solche Dinge. Auch so etwas habe ich letztes Jahr bei der Hertha erlebt. Als ich anfing, schoss es mir in den Kopf: Am Ende wird es die Relegation gegen den HSV. Und so kam es dann ...

Darf Bayern-Trainer Thomas Tuchel an diesem Endspurt bemessen werden?

Nein. Man kann ja nicht dem Trainer, der neu gekommen ist, die Verantwortung für eine schlechte Saison zuschieben. Das habe ich selbst oft genug erlebt. Eine Saison geht ein Jahr lang, und Fehler, die am Anfang gemacht werden, ziehen sich durch.

Wie tief sitzen die aktuellen Probleme der Bayern?

Ich betrachte das alles ein bisschen anders als die meisten. Denn ich finde, dass der FC Bayern den Übergang von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge zu den Nachfolgern bisher sehr gut gemeistert hat. Wenn Sie zum Beispiel sehen, wie das bei Manchester United abgelaufen ist – für mich ist das von der Führungsstruktur und dem Werdegang der einzige Verein, den man mit dem FC Bayern vergleichen kann –, war das nur logisch. Auch die hatten Probleme.

Hat der Meistertitel irgendeine Auswirkung auf das, was danach passiert?

Der FC Bayern wird so geführt, dass es nicht auf Einzelergebnisse ankommt. Das, was im Sommer passiert, ist unabhängig vom Titel.

Heißt für die Liga: Nächstes Jahr warm anziehen?

Das heißt: Nächstes Jahr gibt es keine Chance für alle anderen.