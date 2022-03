FC St. Pauli-Transfers: Nächster Bundesligist an Kyereh dran

Spielt Daniel-Kofi Kyereh nächstes Jahr für einen anderen Verein? © Torsten Helmke/Imago

Auch dank Daniel-Kofi Kyereh steht der FC St. Pauli an der Tabellenspitze der Zweiten Liga. In der Bundesliga ist er deshalb heiß begehrt. Wechselt er im Sommer?

Hamburg – Schon 20 Scorer-Punkte nach nur 24 Saisonspielen hat Daniel-Kofi Kyereh auf dem Konto. Der Ghanaer ist neben Guido Burgstaller der überragende Spieler der Saison bei den Kiezkickern. Kein Wunder also, dass der 26-Jährige auch in der Bundesliga Begehrlichkeiten weckt. Zuletzt hatten schon Zweitliga-Konkurrent Werder Bremen und St. Paulis Pokalschreck Union Berlin Interesse bekundet. Jetzt will sich ein weiterer Bundesligist Kyerehs Dienste sichern.

Der Vertrag von Kyereh beim FC St. Pauli läuft nur noch bis zum 30. Juni 2023. Wenn die Kiezkicker eine Ablöse kassieren wollen, müssten sie ihn im Sommer ziehen lassen. * 24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.