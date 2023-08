FC St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf: 2. Bundesliga jetzt live im TV und Stream

2. Spieltag

Von Sascha Mehr schließen

Am 2. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga empfängt der FC St. Pauli Fortuna Düsseldorf. So sehen Sie die Partie im TV und im Stream.

Hamburg – Der 2. Spieltag der 2. Bundesliga steht an und der FC St. Pauli spielt am heimischen Millerntor-Stadion gegen Fortuna Düsseldorf. Es ist das Match zweier Klubs, die zu erweiterten Favoritenkreis um den Aufstieg gehören. Am ersten Spieltag konnten sowohl die Hamburger als auch die Rheinländer einen Sieg einfahren.

FC St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf: Wer holt sich den Sieg?

„Wir treffen auf eine Mannschaft, die gefestigt ist und nur wenige Spieler abgegeben hat. Klar, mit Paqarada haben sie einen wichtigen Spieler verloren, aber beispielsweise mit Albers auch einen gefährlichen Stürmer gewonnen. Wir freuen uns auf das Spiel und müssen mindestens genauso intensiv Fußball spielen wie am Samstag, um was mitzunehmen. Es wird besonders laut werden. St. Pauli hat letzte Saison nur ein Spiel zuhause verloren. Da hängen die Trauben hoch. Auf dem Platz wird es wild sein und St. Pauli wird uns wenig Ballbesitz zugestehen. Es wird 90 Minuten Stressfußball geben“, sagte Düsseldorfs Cheftrainer Daniel Thioune auf der Pressekonferenz vor der Partie.

Pauli-Coach Fabian Hürzeler hat Respekt vor dem Gegner: „Es wird eine Teamaufgabe sein, einzelne Spieler von Düsseldorf zu stoppen. Wenn Daniel Ginczek den Ball im Strafraum behaupten kann oder zum Kopfball kommt, kann es sehr gefährlich werden.“

+ Der FC St. Pauli empfängt Fortuna Düsseldorf. © IMAGO/Jan Huebner

„Es wird auf die Balance zwischen einer guten Aggressivität und einer klaren Struktur ankommen. Gegen Kaiserslautern war ich beispielsweise mit der Intensität im Anlaufverhalten und in den Einzelduellen nicht zufrieden“, so Hürzeler über die Wege zum Sieg gegen die Fortuna.

Das Spiel des 1. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem FC St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf findet am Samstag, 5. August 2023, in Hamburg statt. Anpfiff ist um 13.00 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

FC St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf: 2. Bundesliga live im Free-TV?

Das Spiel des 2. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem FC St. Pauli und Fortuna Düsseldorf wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

FC St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf: 2. Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie FC St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Hamburg startet am Samstag, 5. August 2023 , um 12.30 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 13.00 Uhr ertönt der Anpfiff.



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.

FC St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf: 2. Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Wenn Sie ein Pay-TV-Abo bei Sky haben, können Sie das Spiel auch im Live-Stream bei Sky Go verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store.

bei verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store. WOW TV, ehemals Sky Ticket, überträgt das Spiel FC St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf ebenfalls im Live-Stream. Auch dafür benötigen Sie allerdings ein Abonnement.

(smr)

Rubriklistenbild: © IMAGO/Jan Huebner