FC Sevilla gegen Manchester United: Wo läuft die Europa League live im TV und Stream?

Von: Philipp Kuserau

Teilen

Manchester United ist im Viertelfinal-Rückspiel zu Gast beim FC Sevilla. Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream.

Sevilla - Im Viertelfinale der Europa League kommt es am Donnerstag, 20. April 2023, zum Rückspiel zwischen dem FC Sevilla und Manchester United. Das Hinspiel endete 2:2. Anpfiff ist um 21 Uhr im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League: Sevilla gegen United nur bei RTL+ zu sehen

Das Rückspiel zwischen Sevilla und United wird nicht im TV übertragen, sondern einzig im Live-Stream bei RTL+ (Abo erforderlich).

Der Stream startet um 20.30 Uhr.

Der Live-Stream von RTL+ kann via Apple TV, Smart TV oder dem Fire TV Stick auch auf dem TV-Gerät empfangen werden.

RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

Dramatische Schlussphase im Hinspiel zerstörte gute Ausgangssituation für United

Eigentlich schien es im Hinspiel so, als hätte ManU alles unter Kontrolle. Durch zwei frühe Tore von Bayerns Leihspieler Marcel Sabitzer (14. und 21. Minute) hatten die Engländer früh Oberwasser und konnten die Partie etwas ruhiger angehen lassen. Doch in der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse. Zwei kuriose Eigentore durch Tyrell Malacia (84.) und den für den verletzten Raphael Varane eingewechselten Harry Maguire (90. +2) führten schlussendlich noch zum 2:2-Ausgleich für Sevilla. Damit ist im Rückspiel am Donnerstag alles offen, zumal United diesmal auswärts ran muss.

Selbst zwei Tore durch Uniteds Marcel Sabitzer (r.) sollten nicht für den Sieg im Hinspiel gegen den FC Sevilla reichen. © IMAGO/Nick Potts

Sollte Manchester am Donnerstag der Sprung ins Halbfinale gelingen, so würde dort entweder Juventus Turin oder Sporting Lissabon warten. Im Finale könnte das Team von Erik ten Haag dann theoretisch auf Bayer Leverkusen treffen.

Sevilla empfängt Manchester United: Die Übertragung der Europa League in der Übersicht

Begegnung FC Sevilla - Manchester United Anpfiff 21.00 Uhr Stadion Estadio Ramón Sánchez Pizjuán (Sevilla) TV - Live-Stream RTL+

(kus)