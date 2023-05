FC Schalke 04 mit Kampfansage nach Abstieg: „Schnellstmöglich wiederkommen“

FC Schalke 04 muss nach nur einem Jahr wieder zurück in die 2. Bundesliga, peilt aber den Wiederaufsteig an.

Update vom Samstag, 27. Mai, 20.30 Uhr: Der FC Schalke 04 steigt aus der Bundesliga ab. „Die Leipziger haben uns das Leben sehr schwer gemacht, sie waren von Beginn an sehr griffig. Wir haben versucht, ihr Spiel zu unterbinden. Das ist uns in der ersten Phase der Partie nicht so gut gelungen, wodurch wir 0:2 in Rückstand geraten sind. Danach kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen“, sagte Trainer Thomas Reis nach der Partie.

„Das Spiel war ein Spiegelbild der Saison, der Abstieg ist nicht aufgrund der heutigen Partie zustande gekommen. Ich möchte einen Riesendank an unsere Fans sagen, die für mich Champions-League-Niveau besitzen. Wer für Schalke 04 tätig ist, diesen Verein kennt und häufiger mal in Gelsenkirchen ist, der weiß, dass eine Malochermentalität gefragt ist. Ich habe versucht, mit der Mannschaft zu malochen, um den Fans zu zeigen, dass wir eine Einheit sind und so bestmöglich zu performen. Das ist uns in der Rückrunde ordentlich gelungen, leider ohne, dass wir unser großes Ziel erreicht haben“, so der Coach weiter.

„Für unsere Anhänger tut es mir leid, aber wenn man weiß, dass man solch eine Fanbase im Rücken hat, dann ist alles da, um das, was heute passiert ist, schnellstmöglich zu korrigieren und wiederzukommen. Jetzt gilt es, die Wunden zu lecken, um gestärkt aus dieser Situation hervorzugehen“, blickt er aber nach vorne und peilt bereits die Rückkehr an.

Erstmeldung: Leipzig - Die Spannung steigt, denn der 34. und letzte Spieltag der Fußball-Bundesliga steht an. Im Duell RB Leipzig gegen den FC Schalke 04 geht es nur noch für die Gäste um etwas. Die Gastgeber haben die Qualifikation für die Champions League sicher, wollen aber sicherlich einen guten Abschluss der Saison. Schalke dagegen steht auf einem Abstiegsrang und benötigt dringend Punkte, um sich noch zu retten.

RB Leipzig gegen FC Schalke 04: Wer holt den Sieg?

„Wir werden morgen eine Top-Elf auf den Platz schicken. Außer Peter Gulacsi sind alle fit. Wir versuchen die Jungs für das Pokalfinale im Rhythmus zu halten und wollen das Spiel gewinnen“, sagte Marco Rose, Trainer von RB Leipzig, auf der Pressekonfernz vor der Partie gegen den FC Schalke 04. „Die Schalker sind achter in der Rückrundentabelle und voll drin im Modus Abstiegskampf. Da ist in der Rückrunde schon richtig was zusammengewachsen. Auf uns kommt eine richtige Aufgabe zu, aber das ist Bundesliga-Fußball“, so der Coach weiter.

Der FC Schalke 04 ist zu Gast bei RB Leipzig. © IMAGO/TEAM2sportphoto

„Ich will vorleben, was ich auch von der Mannschaft verlange. Wir haben eine große Aufgabe vor uns und müssen alles andere abschütteln, um die Liga noch direkt - oder einen weiteren Umweg - erhalten zu können“, sagt Schalke-Trainer Thomas Reis und gibt sich hoffnungsvoll: „Wir wissen, dass wir auswärts nicht so gut performt haben, aber wir haben in diesem Jahr viele Dinge besser gemacht, also warum sollte uns das nicht gelingen? Wenn ich keine Hoffnung hätte, müsste ich nicht nach Leipzig fahren.“

Das Spiel des 34. Spieltags der Fußball-Bundesliga zwischen RB Leipzig und dem FC Schalke 04 findet am Samstag, 27. Mai 2023, in Leipzig statt. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

RB Leipzig gegen FC Schalke 04: Bundesliga live im Free-TV?

Das Spiel des 34. Spieltags der Fußball-Bundesliga zwischen RB Leipzig und dem FC Schalke 04 wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen .

wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen Für die Übertragung der Bundesliga am Samstag ist Pay-TV-Anbieter Sky verantwortlich

RB Leipzig gegen FC Schalke 04: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie RB Leipzig gegen FC Schalke 04 wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Frankfurt startet am Samstag, 27. Mai 2023 , um 15 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 15.30 Uhr ertönt der Anpfiff .



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

ertönt der . Um das Match schauen zu können, benötigen Sie . Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link)

RB Leipzig gegen FC Schalke 04: Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Wenn Sie ein Pay-TV-Abo bei Sky haben, können Sie das Spiel auch im Live-Stream bei Sky Go verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store.

bei verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store. WOW TV, ehemals Sky Ticket, überträgt das Spiel RB Leipzig gegen den FC Schalke 04 ebenfalls im Live-Stream. Auch dafür benötigen Sie allerdings ein Abonnement.

