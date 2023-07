FC Schalke 04: Leinen los in Gelsenkirchen

Von: Jakob Böllhoff

Der neue Kapitän von S04: Simon Terodde. © IMAGO/Team 2

FC Schalke 04 Die Voraussetzungen für die schnelle Rückkehr in die Bundesliga sind gut beim Traditionsklub

Gleich zu Beginn der Vorbereitung auf die Saison hat sich der Schalker Trainer Thomas Reis den wesentlichen Fragen zu seiner Person stellen müssen. Ob das etwa neue Tätowierungen seien, die da unter dem Ärmel seines Trainingsshirts hervorlugten? Reis bestätigte dies freundlich, und wenig später erschien in der „Bild“ eine Art Homestory über den weitläufigen Körperschmuck des Mannes, der problemlos auch als Türsteher in einer Oberhausener Diskothek arbeiten könnte. Jedenfalls: Ein Schiff, ein Anker und ein Kompass zieren neuerdings den Reisschen Körper.

Es begann mit dem Kompass, mit dem Reis ein in vielerlei Hinsicht in die Jahre gekommenes Indianer-Tattoo bedecken ließ, womit er also ganz ausgezeichnet zu den Schalkern passt, die sich ja bestens auskennen mit dem Übertünchen alter Sünden. Schon wieder ist dieser gewaltige Verein in der Zweiten Bundesliga gelandet. Immer noch leidet er unter der jahrelangen Misswirtschaft, den chaotischen Zuständen in der Vereinsführung. Nicht zuletzt der Mann mit dem Kompass und dem Schiff auf dem Körper soll dabei helfen, den rostigen Tanker FC Schalke 04 zurück in die Bundesliga zu navigieren.

Nichts anderes ist das Ziel. „Wir wollen definitiv einen der ersten beiden Plätze belegen, mein Anspruch ist der Aufstieg“, sagte Thomas Reis vor dem prestigeträchtigen Auftakt am Freitagabend beim Hamburger SV (20.30 Uhr). Damit sprach der Trainer allen Schalkern aus den tränenden Seelen.

Wobei: Der Herzschmerz ist kleiner als beim Abstieg vor zwei Jahren, dem der direkte Wiederaufstieg folgte und darauf der direkte Wiederabstieg. Es ist anders dieses Mal. Das Durcheinander ist nicht so groß, die Arbeit am Kader nicht so gravierend. Sportdirektor André Hechelmann hat zwar ein paar unangenehme Abgänge hinnehmen müssen (Marius Bülter, Rodrigo Zalazar, Marvin Pieringer, Moritz Jenz). Andererseits sind ihm Transfers gelungen, die dem Schalker Aufstiegsanspruch Genüge tun.

Fürs zentrale Mittelfeld kam Lino Tempelmann (24) vom SC Freiburg, obwohl er nach zwei starken Leih-Jahren beim 1. FC Nürnberg auch in die Bundesliga hätte gehen können. Das gleich gilt für den beim SC Paderborn ausgelösten Ron Schallenberg (24), der Angebote aus Bremen, Stuttgart und Augsburg ignorierte, um auf Schalke mitmachen zu dürfen. „Eine gewisse Sympathie für den Verein hatte ich schon immer“, flötete der Spielmacher.

Simon Terodde hat sich zudem bereit erklärt, seinen Status als Zweitliga-Rekordtorschütze (172) auch mit 35 im Trikot der Schalker weiter nach oben zu schrauben. Und zuletzt schloss sich auch noch der schwer erstligaerfahrene Verteidiger Timo Baumgartl den Knappen an, die vielleicht nicht mehr viel Geld haben. Aber eben doch noch jede Menge Anziehungskraft.