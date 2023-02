FC Schalke 04 gegen VfB Stuttgart heute live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Der FC Schalke 04 trifft auf den VfB Stuttgart. © IMAGO/Fotostand / Taeger

Am 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga empfängt Schalke 04 den VfB Stuttgart: So sehen Sie die Partie heute live im TV und im Live-Stream.

Gelsenkirchen - Am 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zu einem echten Kellerduell, denn der FC Schalke 04 empfängt den VfB Stuttgart. Die Gastgeber benötigen nach vier torlosen Remis in Serie unbedingt einen Sieg, um näher ans rettende Ufer zu gelangen. Die Gäste konnten nach dem 3:0-Erfolg gegen den 1. FC Köln am vergangenen Spieltag erst einmal durchatmen, wollen nun aber nachlegen in Gelsenkirchen.

„Den Druck, den wir jetzt haben, haben wir uns in den letzten vier Spielen wieder erarbeitet. Den Druck musst du haben, um wach zu sein und deine Leistungen abzurufen. Wer das nicht aushalten kann, ist fehl am Platz“, sagte Schalke-Trainer Thomas Reis auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den VfB Stuttgart. „Manchmal ist es auch eine Kopfsache und das will ich den Spielern nehmen. Mit dem Fokus haben wir diese Woche auch wieder trainiert. Der Knoten muss einmal platzen. Dafür musst du hart arbeiten und ich sehe, dass die Jungs das machen“, so der Coach weiter.

FC Schalke 04 gegen VfB Stuttgart: Wer holt sich den Sieg?

„Das Gefühl gewinnen zu können macht etwas mit Fußballspielern. Es war extrem wichtig, man hat gesehen welche Spielfreude nach dem 2:0-Treffer gegen Köln aufgekommen ist. Trotzdem müssen wir uns weiter beweisen. Wir haben am Samstag ein Spiel vor der Brust, was eine hohe Brisanz hat. Wir werden auf Schalke extrem gefordert sein“, gibt sich Stuttgart-Trainer Bruno Labbadia erleichtert aber auch voll fokussiert auf die Partie in Gelsenkirchen.

„Die Schalker sind nach Winterpause stabil, haben gut gearbeitet und verteidigen sehr gut. Das werden sie mitnehmen wollen und obendrein ihre Torgefahr verbessern wollen“ lobt Labbadia den kommenden Gegner und hofft, dass die mitgereisten Fans seine Mannschaft lautstark unterstützen werden: „Wir haben über 5.000 eigene Fans dabei. Das ist top. Ich erwarte eine riesige Stimmung dort. Es wird ein heißer Kampf.“

Das Spiel des 22. Spieltags der Fußball-Bundesliga zwischen Schalke 04 und dem VfB Stuttgart findet am Samstag, 25. Februar 2023, in Gelsenkirchen statt. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

FC Schalke 04 gegen VfB Stuttgart: Bundesliga live im Free-TV?

Das Spiel des 22. Spieltags der Fußball-Bundesliga zwischen Schalke 04 und dem VfB Stuttgart wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

FC Schalke 04 gegen VfB Stuttgart: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Schalke 04 gegen VfB Stuttgart wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

