FC Schalke 04 – FC St. Pauli: Diese Sender zeigen das Top-Spiel live im TV

Das Spiel zwischen Schalke 04 und dem FC St. Pauli ist das Gipfeltreffen der Zweiten Liga – und wird live im TV gezeigt. © Claus Bergmann/imago

In der 2. Liga geht es um die Wurst: Der Aufstiegskampf läuft – und der FC St. Pauli ist mittendrin. Wer zeigt das Top-Spiel gegen den FC Schalke 04 live?

Hamburg – Die Zielgerade ist längst erreicht, aber wer die Nase am Ende vorn haben wird – das ist noch offen. In der 2. Liga geht der Aufstiegskampf in die entscheidende Phase. Und der FC St. Pauli muss zu einem echten Topspiel ran.

Am 33. Spieltag der Saison in der Zweiten Bundesliga spielt der FC St. Pauli auswärts beim FC Schalke 04. Die Partie am 7. Mai 2022 läuft live im TV. Wie, ab wann und bei welchem Sender FC St. Pauli-Fans dabei können, verrät 24hamburg.de.

Bei den Braun-Weißen wird nicht nur vor dem Topspiel gegen den FC Schalke 04 darüber diskutiert, wie das Gesicht des Kaders in der kommenden Saison beim FC St. Pauli aussehen wird. Um FC St-Pauli-Top-Torjäger Guido Burgstaller gibt es Transfergerüchte. Und auch St. Paulis Offensivmann Daniel-Kofi Kyereh steht bei anderen Vereinen hoch im Kurs – unter anderem baggern offenbar zwei Erstligisten an ihm und wollen ihn verpflichten.