1. FC Nürnberg – HSV: Hier sehen Sie das Topspiel der 2. Liga live im TV und Stream

Am 25. Spieltag

Der HSV hat das DFB-Pokal-Halbfinale erreicht, schon wartet die nächste Herausforderung: In der 2. Liga reist der HSV zum 1. FC Nürnberg. Wer zeigt das Spiel live?

Hamburg – Der Hamburger SV hat Großes vollbracht. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter steht nach dem Triumph gegen den Karlsruher SC im Halbfinale des DFB-Pokals. Viel Zeit zum Feiern dieses Erfolges bleibt dem HSV aber nicht.

Für das Team aus Hamburg geht‘s munter weiter. In der 2. Liga reist der HSV zum Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg. Wo das Topspiel zwischen dem FCN und dem HSV live im TV und im Stream übertragen wird, verrät 24hamburg.de*.

An Spiele in Nürnberg haben die Hamburger keine allzu gute Erinnerung. Im DFB-Pokalspiel in Nürnberg riss sich HSV-Spieler Tim Leibold das Kreuzband* und fehlt der Mannschaft von HSV-Trainer Tim Walter aktuell noch immer. Trotz des jüngsten Erfolgs im DFB-Pokal ist in der Hansestadt Hamburg längst nicht alles Gold was glänzt, sondern es gibt auch kritische Töne: HSV-Sportvorstand Jonas Boldt wettert gegen die Corona-Politik der Stadt Hamburg*, mit der er nicht in Gänze einverstanden ist.