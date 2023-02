1. FC Nürnberg gegen Fortuna Düsseldorf: DFB-Pokal live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Der 1. FC Nürnberg trifft im DFB-Pokal auf Fortuna Düsseldorf. © IMAGO/Heiko Becker

Im Achtelfinale des DFB-Pokals empfängt der 1. FC Nürnberg Fortuna Düsseldorf: So sehen Sie die Partie live im TV und im Live-Stream.

Nürnberg - Die restlichen Partien im Achtelfinale des DFB-Pokals stehen an und der 1. FC Nürnberg trifft im Duell zweier Zweitligisten auf Fortuna Düsseldorf. Die Gastgeber, die am vergangenen Spieltag das Frankenderby gegen die SpVgg. Greuther Fürth verloren haben, wollen sich vor eigenem Publikum rehabilitieren. „Die Fürth-Niederlage haben wir verdaut. Wir haben uns in Mannheim erarbeitet, eine Runde weiter zu kommen. Düsseldorf ist ein schwerer Gegner mit individueller Qualität“, sagte „Club“-Trainer Markus Weinzierl vor dem Duell gegen Düsseldorf.

1. FC Nürnberg gegen Fortuna Düsseldorf: Wer zieht ins Viertelfinale ein?

„Die Jungs zeigen es im Training und müssen es jetzt mal in der Stresssituation mit dem Gegner auf den Platz bringen. In so einem Spiel ist egal, wer Favorit ist. Es geht drum, dass man in 90 oder 120 Minuten viel erreichen kann. Die ersten beiden Spiele müssen wir aus den Kleidern schütteln“, gibt sich Weinzierl selbstbewusst. Das letzte Mal im Viertelfinale stand der 1. FC Nürnberg in der Saison 2010/11. Endstation war dann nach Verlängerung gegen den FC Schalke 04.

Daniel Thioune, Cheftrainer von Fortuna Düsseldorf, hat Respekt vor dem 1. FC Nürnberg - trotz der schlechten Ergebnisse der Franken. „Nach dem Trainerwechsel sind die Ergebnisse zwar noch nicht so da, aber die Nürnberger verteidigen gut. Für sie ist es noch eine Herausforderung, das Spiel selbst zu gestalten und sie geben den Ball häufiger mal ab. Der FCN ist wie ein angeschlagener Boxer. Es ist ein Do-or-Die-Spiel. Es gibt keinen Favoriten, sondern zwei Mannschaften, die sich beweisen wollen“, wird der Coach auf der vereinseigenen Webseite zitiert.

Das Spiel des Achtelfinales im DFB-Pokal zwischen dem 1. FC Nürnberg und Fortuna Düsseldorf findet am Mittwoch, 8. Februar 2023, in Nürnberg statt. Anpfiff ist um 18 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

1. FC Nürnberg gegen Fortuna Düsseldorf: DFB-Pokal live im Free-TV?

Das Spiel des Achtelfinales im DFB-Pokal zwischen dem 1. FC Nürnberg und Fortuna Düsseldorf wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

1. FC Nürnberg gegen Fortuna Düsseldorf: DFB-Pokal live im Pay-TV bei Sky

Die Partie 1. FC Nürnberg gegen Fortuna Düsseldorf wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

Der Countdown zum Spiel in Nürnberg startet am Mittwoch, 8. Februar 2023, um 17.30 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten.

Um 18.00 Uhr ertönt der Anpfiff.



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.

Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link)

1. FC Nürnberg gegen Fortuna Düsseldorf: DFB-Pokal im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Spiel im DFB-Pokal zwischen dem 1. FC Nürnberg und Fortuna Düsseldorf selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

Apps: Sky Go im iTunes-Store (Apple); Sky Go im Google-Play-Store (Android).

