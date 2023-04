FC Liverpool gegen FC Arsenal: Premier League live im TV und Live-Stream

Von: Stefan Schmid

Teilen

Der FC Liverpool trifft am 30. Spieltag der Premier League auf Ligaprimus FC Arsenal. So sehen Sie das Spitzenspiel live im TV und Live-Stream.

Liverpool – Wenn der FC Liverpool am frühen Sonntagabend (9. April, 17.30 Uhr) den FC Arsenal an der Anfield Road begrüßt, ist das schon alleine der Namen wegen eigentlich ein Giganten-Duell der Premier League. Doch während die „Gunners“ an der Tabellenspitze thronen, haben die von Jürgen Klopp trainierten „Reds“ diese Saison stark zu kämpfen. Kann Klopp mit seinem Team die Serie von drei sieglosen Premier-League-Spielen ausgerechnet gegen Arsenal durchbrechen?

FC Liverpool gegen FC Arsenal: Klopp und die Reds sind unter Druck

Während Arenal die letzten sechs Ligaspiele allesamt für sich entscheiden konnte und vor dem 30. Spieltag mit sieben Punkten Vorsprung vor Manchester City an der Tabellenspitze steht, sieht es beim FC Liverpool derzeit nicht gar so rosig aus. Für die „Reds“, die derzeit den achten Platz einnehmen, geht es in die heiße Phase des knallharten Kampfes um die internationalen Plätze. Selbstredend, dass für den Meister der Saison 2019/20 nur die Champions-League-Qualifikation zählt.

Eine Szene aus dem Hinspiel zwischen Liverpool und Arsenal: Jordan Henderson und Gabriel tragen eine Meinungsverschiedenheit aus. © IMAGO / Colorsport

In den letzten drei gespielten Partien der Premier League konnte Liverpool nur einen Punkt holen – beim 0:0 im Nachholspiel gegen den FC Chelsea. Damit wurden sämtlichen Hoffnungen, die mit dem sensationellen 7:0-Sieg über Manchester United am 5. März einhergingen, ein Dämpfer verpasst. Ein Sieg der „Reds“ gegen Arsenal London ist somit nicht nur wegen des Prestiges, sondern auch wegen der Tabellensituation beinahe schon Pflicht.

Der FC Liverpool empfängt am frühen Sonntagabend (9. April) den FC Arsenal. Anpfiff der Premier-League-Partie ist um 17.30 an der Anfield Road. So sehen Sie das Duell der beiden Top-Trainer Klopp und Arteta live im TV und Live-Stream.

FC Liverpool gegen FC Arsenal London: Premier League live im Free-TV?

Das Topspiel wird in Deutschland leider nicht live im Free-TV übertragen.

übertragen. Die Rechte für die Premier League liegen beim Pay-TV-Anbieter Sky.

FC Liverpool gegen FC Arsenal: Premier League live im Pay-TV

Pay-TV-Sender Sky zeigt das Gastspiel des FC Arsenal in Liverpool live im TV .

zeigt das Gastspiel des im . Die Vorberichterstattung startet am Sonntag, 9. April 2023 , um 17.00 Uhr und somit 30 Minuten vor dem Anpfiff.

startet am , um und somit 30 Minuten vor dem Anpfiff. Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie ein Sky-Abonnement .

schauen zu können, benötigen Sie ein . Hier können Sie ein Sky-Abonnement abschließen (werblicher Link).

FC Liverpool gegen FC Arsenal London: Premier League im Live-Stream

Wenn Sie ein Pay-TV-Abo bei Sky haben, können Sie FC Liverpool gegen FC Arsenal auch im Live-Stream bei Sky Go schauen. Die entsprechende App können Sie für Apple- und Android-Geräte im Store herunterladen.

bei schauen. Die entsprechende App können Sie für Apple- und Android-Geräte im Store herunterladen. Die Premier League können Sie ebenfalls im Live-Stream bei WOW TV, ehemals Sky Ticket, sehen. Auch dafür brauchen Sie ein kostenpflichtiges Abo.

(sch)