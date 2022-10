1. FC Köln gegen Partizan Belgrad heute live im TV und im Stream

Von: Sascha Mehr

Der 1. FC Köln empfängt in der UEFA Conference League Partizan Belgrad. © IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Der 1. FC Köln trifft in der Conference League auf Partizan Belgrad. So sehen Sie die Partie heute live im TV und im Stream.

Köln - Für den 1. FC Köln stehen intensive Wochen an. Bis zur WM-Pause Mitte November wird der Klub sechs Wochen lang zwei Partien pro Woche bestreiten. Keine leichte Aufgabe für den nicht ganz so breiten Kader der Rheinländer. Den Anfang macht das Heimspiel in der UEFA Conference League gegen den serbischen Vertreter Partizan Belgrad. Mit einem Sieg würde die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart einen großen Schritt in Richtung K.o.-Phase machen.

In der UEFA Conference League ist der 1. FC Köln nach zwei Spielen noch ungeschlagen und sammelte bislang vier Punkte. Dem 1:1 bei OGC Nizza folgte ein 4:2-Heimsieg gegen den 1. FC Slovacko aus Tschechien. In der Tabelle der Gruppe D rangiert der FC an der Tabellenspitze und will diese auch nach der Partie gegen Partizan Belgrad innehaben.

1. FC Köln gegen Partizan Belgrad: Gastgeber wollen nächsten Sieg

Belgrad, kommender Gegner des 1. FC Köln, ist ebenfalls nach zwei Spielen noch ungeschlagen, allerdings auch ohne Sieg. Auswärts beim 1. FC Slovacko entwickelte sich ein wildes Spiel, in dem die Serben 0:2 zurücklagen und durch einen Platzverweis nur noch zu zehnt waren. Plötzlich bog Partizan den Rückstand in Unterzahl aber um und führte 3:2, am Ende sicherte sich Slovacko aber zumindest das Remis. Im Heimspiel gegen OGC Nizza gab es dann ein 1:1-Unentschieden.

Das Duell zwischen dem 1. Fc Köln und Partizan Belgrad gab es in der Vergangenheit übrigens schon einmal. 1974 trafen die beiden Kontrahenten im Achtelfinale des damaligen UEFA-Cups aufeinander. Nach einer 0:1-Niederlage im Hinspiel in Belgrad, drehte der FC das Ganze im Rückspiel und feierte auf der Müngersdorfer Radrennbahn einen fulminanten 5:1-Kantersieg, der den Einzug ins Viertelfinale des Wettbewerbs bedeutete.

Die Europa-League-Partie zwischen dem 1. FC Köln und Partizan Belgrad steigt am Donnerstag, 6. Oktober 2022, um 21.00 Uhr im Kölner Rhein-Energie-Stadion. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

1. FC Köln gegen Partizan Belgrad: Europa League live im Free-TV

Der Free-TV-Sender RTL zeigt die Europa-League-Partie zwischen dem 1. FC Köln und Partizan Belgrad am Donnerstag, 06.10.2022, live und in voller Länge im Free-TV

zeigt die zwischen dem am Donnerstag, 06.10.2022, live und in voller Länge im Free-TV Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr mit den Vorberichten, der Anpfiff ertönt dann um 21 Uhr.

1. FC Köln gegen Partizan Belgrad: Europa League im Live-Stream von RTL

Der Free-TV-Sender RTL zeigt das Conference League-Spiel zwischen dem 1. FC Köln und Partizan Belgrad am Donnerstag, 06.10.2022 , live und in voller Länge im Internet.

zeigt das zwischen dem am , live und in voller Länge im Internet. Anstoß ist um 21 Uhr.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es jedoch nicht.

gibt es jedoch nicht. Das Spiel in der Conference League ist nur über RTL+-Premium empfangbar.

RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

Apps: RTL+ im iTunes-Store (Apple); RTL+ im Google-Play-Store (Android).

